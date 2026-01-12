Medicamentele de slăbit schimbă coșurile de cumpărături ale britanicilor. Retailerii resimt deja impactul în vânzări

Stiri externe
12-01-2026 | 08:56
cumparaturi supermarket
Shutterstock

Marile lanţuri de retail alimentar din Marea Britanie încep să observe schimbări vizibile în comportamentul de cumpărare, pe fondul popularităţii tot mai mari a medicamentelor care reduc apetitul, relatează Reuters.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit estimărilor din industrie, aproximativ 5% din populaţia adultă a Regatului Unit utilizează medicamente din clasa GLP-1, iar efectele acestui fenomen se reflectă deja în vânzările de alimente, spun directori din retail şi analişti.

Medicamentele influențează vânzările din retail

Datele publicate de NielsenIQ arată că, deşi vânzările totale de produse alimentare din Marea Britanie au crescut cu 2,5% în valoare în cele patru săptămâni până la 27 decembrie, volumul vândut a scăzut cu 0,2%. Clive Black, şeful departamentului de cercetare pentru consumatori la Shore Capital, a declarat că aceasta este „probabil cea mai clară indicaţie de până acum” a impactului acestor medicamente asupra obiceiurilor alimentare ale populaţiei.

Simon Roberts, directorul general al Sainsbury’s, al doilea mare retailer alimentar din Marea Britanie, a confirmat că grupul începe să simtă efectele acestui trend. El a spus că utilizatorii acestor produse se orientează tot mai mult către alegeri mai sănătoase, alimente proaspete şi produse bogate în fibre, segmente în care compania consideră că este bine poziţionată.

Şi Tesco, cel mai mare retailer alimentar britanic, monitorizează atent evoluţia fenomenului. Directorul general Ken Murphy a declarat că firma urmăreşte „foarte îndeaproape” trendul GLP-1 şi a subliniat că Tesco oferă deja o gamă largă de produse „compatibile cu GLP-1”.

Citește și
medicamente
Cum au ajuns anumite medicamente pentru slăbit să trateze ficatul gras și insuficiența cardiacă

El a evidenţiat performanţa alimentelor proaspete în perioada Crăciunului, cu vânzări comparabile în creştere cu 6,6% faţă de anul anterior, precum şi existenţa unor game consistente de produse bogate în proteine. Murphy a mai menţionat că s-a observat şi o creştere a vânzărilor de băuturi cu conţinut scăzut de alcool sau fără alcool.

Schimbarea ajunge și în fast-food

Impactul se vede şi în sectorul de tip fast-food. Roisin Currie, directorul general al Greggs, lanţ cunoscut pentru produsele sale bogate în calorii, a spus că tot mai mulţi clienţi cer porţii mai mici şi informaţii mai detaliate despre conţinutul de proteine şi fibre. Compania îşi adaptează oferta pentru a răspunde acestor cerinţe.

În decembrie, retailerul premium Marks & Spencer a lansat o gamă de mese bogate în nutrienţi, concepute special pentru consumatorii care folosesc injecţii pentru scădere în greutate, semn că industria alimentară britanică începe să se adapteze rapid la noile obiceiuri de consum.

Sursa: News.ro

Etichete: Marea Britanie, medicamente, retail,

Dată publicare: 12-01-2026 08:56

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Citește și...
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. „Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală”. GALERIE FOTO

Campioana de tenis Serena Williams a declarat joi că ia medicamente pentru slăbit, după ce a încercat fără succes să piardă în greutate prin dietă și exerciții fizice, după nașterea celor două fiice ale sale, Olympia și Adira, relatează NBC News.

Cum au ajuns anumite medicamente pentru slăbit să trateze ficatul gras și insuficiența cardiacă
Doctor de bine
Cum au ajuns anumite medicamente pentru slăbit să trateze ficatul gras și insuficiența cardiacă

Medicamente destinate slăbirii pot fi folosite în prezent și pentru ficatul gras ori pentru insuficiență cardiacă. În prezent. medicamentele pentru slăbit, date de medicul endocrinolog sau diabetolog, au cucerit întregul glob.

Medicamentele de slăbit pentru diabetici, o afacere uriașă în București. 13 persoane, printre care un medic, reținute
Stiri actuale
Medicamentele de slăbit pentru diabetici, o afacere uriașă în București. 13 persoane, printre care un medic, reținute

După ce au alimentat un an piața neagră cu medicamente de slăbit recomandate doar diabeticilor, mai mulți asistenți, farmaciști și medici din Bucuresti s-au trezit cu Poliția și Procuratura la ușă.

Recomandări
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008
iBani
Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Ianuarie 2026

03:16:23

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59