Tehnologia care digitalizează mișcarea maxilarului și permite lucrări dentare precise. „Nu vor exista tensiuni la implanturi”

Mișcarea rezultată din vorbit sau mestecat poate fi înregistrată digital. Cum se mișcă maxilarul? Cum se mișcă mandibula? Din aceste informații, a fost posibilă digitalizarea tuturor manevrelor stomatologice.

Se numește arc facial dentar digital și înseamnă că un computer înregistrează inclusiv mișcarea din cavitatea orală. Cum fac medicii asta? Un scanner intra-oral are încorporată o tehnică numită fotogrametrie.

Ancu Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Fotogrametria e folosită în cazul reabilitării cu implanturi pentru a scana cu mare precizie poziția implanturilor. Față de scanarea intra-orală clasică îmbunătățește mult precizia, ceea ce înseamna că atunci când realizam viitoarea lucrare dentară, aceasta se va așeza pasiv pe implanturi, adică nu vor exista tensiuni la implanturi, care să le suprasolicite în timp”.

Monica Bratu, medic protetică dentară: „Obligatoriu este să-i dai tehnicianului mușcătura deschis-închis într-o singură poziție, dar acest aparat va vedea mișcarea deschis-închis, dar și tot parcursul mandibulei pt a afectua această mișcare. Vede mișcarea de lateralitate, datorită arcului facial digital putem să îi arătăm și traseul acestei destinații”.

Datele sunt trimise direct în laboratorul dentar. Viitoarea coroană dentară respectă toate forțele din cavitatea orală.

Ancu Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Această tehnică se poate folosi pe un implant, și mai ales pe mai multe, pentru restaurările totale pe implanturi atunci când există un număr mare de implanturi, iar o scanere intra-orală obișnuită ar putea deforma imaginea obținută”.

Dinții noi obținuți respectă în detaliu geometria din cavitatea orală, ceea ce înseamnă confort în vorbire și în masticație.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













