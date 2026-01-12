Când va fi semnat acordul UE-Mercosur. Pașii care urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud

Stiri externe
12-01-2026 | 08:49
Ursula von der Leyen
Getty

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.

autor
Adrian Popovici

UE a dat vineri undă verde acestui important acord comercial cu blocul sud-american, în ciuda opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei și Poloniei.

Rezultat a peste 25 de ani de negocieri, acest acord este considerat de susţinătorii săi esenţial pentru stimularea exporturilor, susţinerea economiei continentului şi întărirea legăturilor diplomatice într-un context de incertitudine globală.

Trebuie precizat că după votul din Consiliul Uniunii Europene, pentru ca acordul comercial să intre în vigoare este nevoie de aprobarea separată a Parlamentului European și a statelor membre.

Propunerile Comisiei privind încheierea și semnarea includ două instrumente juridice paralele pentru fiecare acord:

Citește și
protest irlanda
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine

► Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA), care trebuie ratificat de toate statele membre;

► Acordurile comerciale interimare (iTA), care acoperă numai acele părți ale EMPA care țin de competența exclusivă a UE și care urmează să fie adoptate prin procesul de ratificare exclusiv al UE. Acordurile iTA vor expira la intrarea în vigoare a EMPA.

Acordul a stârnit proteste din partea fermierilor care se tem de un aflux de carne de vită şi alte produse ieftine din America de Sud.

Ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, anunţase deja că acordul va fi semnat sâmbătă. Paraguayul deţine în prezent preşedinţia rotativă a Mercosur.

Opoziție în UE pe tema acordului comercial cu Mercosur

Comisia Europeană, care a închis negocierile în urmă cu un an, alături de state precum Germania și Spania, susține că acordul este esențial pentru strategia UE de deschidere a unor noi piețe. Miza este compensarea pierderilor comerciale generate de taxele vamale americane și reducerea dependenței de China, prin garantarea accesului la minerale critice.

În schimb, opozanții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, avertizează că acordul va duce la creșterea importurilor de alimente ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, cu efecte negative asupra producătorilor agricoli europeni.

Acordul de liber schimb ar urma să faciliteze comerțul dintre cele două blocuri prin reducerea taxelor vamale. Totuși, fermierii europeni sunt îngrijorați de importurile din aceste țări care, spun ei, le vor face concurență neloială pentru că acolo regulile de producție și mediu nu sunt atât de stricte.

Controversatul acord comercial a născut însă, discuții aprinse printre fermierii europeni care consideră că produsele lor, atent verificate și supuse unor reguli stricte de producție, nu vor putea ține pasul cu cele din America de Sud, acolo unde costurile sunt mai mici, iar regulile mai relaxate. Acordul UE–Mercosur a declanșat proteste în mai multe țări europene. Și fermierii români sunt îngrijorați.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, ursula von der leyen, mercosur,

Dată publicare: 12-01-2026 08:49

Articol recomandat de sport.ro
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”
Citește și...
Deputat PSD: „Se estimează o pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur, conform studiilor”
Stiri Politice
Deputat PSD: „Se estimează o pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur, conform studiilor”

Deputatul PSD Marius Budăi atrage atenţia că, potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană.

Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine
Stiri externe
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva acordului UE–Mercosur. Agricultorii se tem de importuri mai ieftine

Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei, pentru a protesta împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, care a primit vineri undă verde din partea UE.

Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura
Stiri externe
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura

Ministrul polonez al Agriculturii a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că „va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional.

Recomandări
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben
Vremea
Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Meteorologii au emis mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare. Vom avea parte de ger extrem, temperaturi deosebit de scăzute și ninsori locale.

Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008
iBani
Câștiguri record la Pilonul II în 2025. Câți bani s-au strâns în contul unui român care a cotizat din 2008

În 2025, Pilonul II a avut cel mai bun an de când există. Fondurile de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de aproape 20%.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Ianuarie 2026

03:16:23

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59