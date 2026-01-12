Când va fi semnat acordul UE-Mercosur. Pașii care urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.

UE a dat vineri undă verde acestui important acord comercial cu blocul sud-american, în ciuda opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei și Poloniei.

Rezultat a peste 25 de ani de negocieri, acest acord este considerat de susţinătorii săi esenţial pentru stimularea exporturilor, susţinerea economiei continentului şi întărirea legăturilor diplomatice într-un context de incertitudine globală.

Trebuie precizat că după votul din Consiliul Uniunii Europene, pentru ca acordul comercial să intre în vigoare este nevoie de aprobarea separată a Parlamentului European și a statelor membre.

Propunerile Comisiei privind încheierea și semnarea includ două instrumente juridice paralele pentru fiecare acord:

► Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA), care trebuie ratificat de toate statele membre;

► Acordurile comerciale interimare (iTA), care acoperă numai acele părți ale EMPA care țin de competența exclusivă a UE și care urmează să fie adoptate prin procesul de ratificare exclusiv al UE. Acordurile iTA vor expira la intrarea în vigoare a EMPA.

Acordul a stârnit proteste din partea fermierilor care se tem de un aflux de carne de vită şi alte produse ieftine din America de Sud.

Ministrul argentinian de externe, Pablo Quirno, anunţase deja că acordul va fi semnat sâmbătă. Paraguayul deţine în prezent preşedinţia rotativă a Mercosur.

Opoziție în UE pe tema acordului comercial cu Mercosur

Comisia Europeană, care a închis negocierile în urmă cu un an, alături de state precum Germania și Spania, susține că acordul este esențial pentru strategia UE de deschidere a unor noi piețe. Miza este compensarea pierderilor comerciale generate de taxele vamale americane și reducerea dependenței de China, prin garantarea accesului la minerale critice.

În schimb, opozanții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, avertizează că acordul va duce la creșterea importurilor de alimente ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, cu efecte negative asupra producătorilor agricoli europeni.

Acordul de liber schimb ar urma să faciliteze comerțul dintre cele două blocuri prin reducerea taxelor vamale. Totuși, fermierii europeni sunt îngrijorați de importurile din aceste țări care, spun ei, le vor face concurență neloială pentru că acolo regulile de producție și mediu nu sunt atât de stricte.

Controversatul acord comercial a născut însă, discuții aprinse printre fermierii europeni care consideră că produsele lor, atent verificate și supuse unor reguli stricte de producție, nu vor putea ține pasul cu cele din America de Sud, acolo unde costurile sunt mai mici, iar regulile mai relaxate. Acordul UE–Mercosur a declanșat proteste în mai multe țări europene. Și fermierii români sunt îngrijorați.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













