Peste 200.000 de turiști, pe litoral de Ziua Marinei. Traficul aglomerat de pe autostrăzi a cauzat întârzieri ore întregi

Stiri actuale
15-08-2025 | 12:52
trafic
Shutterstock

Aproximativ 200.000 de turiști sunt așteptați să ajungă în aceste zile la mare. Cozile s-au format deja pe Autostrada Soarelui încă de dimineață, iar polițiștii le recomandă șoferilor răbdare și prudență în trafic.

autor
Ina Popescu

Pe Autostrada Soarelui se circulă bară la bară, cu porțiuni unde viteza a scăzut la 60-70 de kilometri pe oră. Și trenurile care vin spre mare au întârzieri de 3-4 ore chiar. Vineri dimineață, o pană de curent a afectat circulația pe mai multe tronsoane, iar turiștii care ar fi trebuit să ajungă la mare la ora 8 au ajuns aproape de prânz.

Odată ajunși la mare, ei au găsit plajele pline încă de la primele ore ale dimineții. Șezlongurile s-au ocupat rapid, iar cei care au venit mai târziu și-au întins prosoapele direct pe nisip, umăr lângă umăr.

Atmosfera e de sărbătoare. Sunt peste 200.000 de turiști pe litoral. Marea este caldă, dar atenție, sunt plaje unde și vineri este arborat steagul roșu. Joi seara, un cuplu care se afla pe un colac a fost purtat de valuri în larg, iar jandarmii abia au reușit să îi aducă la mal cu ajutorul unei frânghii pe care au aruncat-o spre ei.

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, trafic, Ziua Marinei,

Dată publicare: 15-08-2025 12:38

