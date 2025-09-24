Polițiștii din Olt au capturat un fugar extrem de periculos: românul, urmărit pentru tentativă de omor asupra unui carabinier

Stiri actuale
24-09-2025 | 17:33
×
Codul embed a fost copiat

Polițiștii din Olt au prins un individ deosebit de periculos, căutat de autorităţile italiene. Românul a evadat din arestul la domiciliu din Milano şi era dat în urmărire prin Interpol.

autor
Roxana Vlădășel

Tânărul a încercat să omoare un carabinier în Peninsulă şi a furat trei maşini. Inclusiv un elicopter a fost ridicat atunci pentru găsirea fugarului, dar fără succes.

În urmă cu o săptămână, tânărul de 25 de ani era arestat la domiciliu în Milano pentru furt calificat.

A ieșit însă din casă, a furat o maşină şi a gonit spre autostrada A4, din nordul Peninsulei.

A fost reperat imediat de carabinieri, la o cafenea de pe șoseaua de mare viteză, iar polițiștii au încercat să îl oprească.

Citește și
flavia grosan
Doctorița cercetată de Colegiul Medicilor pentru fake-news-uri legate de vaccinarea anti-Covid a postat și despre paracetamol

Individul a fugit cu maşina şi, în goana lui, l-a lovit în plin cu autoturismul pe şeful patrulei.

Apoi a abandonat vehiculul şi a furat alte două mașini. La ultima, i-a explodat un cauciuc, aşa că a luat-o la fugă pe câmp. Deşi a fost căutat inclusiv cu un elicopter, a reuşit să dispară.

Știind că este căutat de Interpol, românul venit în ţară, unde a mers spre casă, în judeţul Olt.

Stela Toader, mama suspectului: A zis că a venit acasă. el mie nu îmi spunea ce face. Nu era trist, de trist nu era. Nu a știut nimica, pe cuvânt, până l-a luat de a zis hai să te iau la post să retragi o plângere”.

Apropiaţilor, tânărul le spunea că munceşte în străinătate.

Poliţiştii români, informații de colegii italieni, l-au filat și l-au prins în trafic.

Ionuț Mitrică, purtător de cuvânt IPJ Olt: ”Operațiunea a presupus o mobilizare amplă a efectivelor de poliție, desfășurată în baza unui schimb operativ permanent de date și informații prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională și Biroului Atașatului de Afaceri Interne al României în Italia”.

Bărbatul a fost reţinut. În curând vor fi începute procedurile de extrădare în Italia, unde i se aduc acuzaţii grave - tentativă de omor comisă asupra unui polițist italian aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, tâlhărie calificată, evadare și alte infracțiuni cu violență.

Sursa: Pro TV

Etichete: roman, italia, olt, Milano, prins, urmarit,

Dată publicare: 24-09-2025 16:47

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Doctorița cercetată de Colegiul Medicilor pentru fake-news-uri legate de vaccinarea anti-Covid a postat și despre paracetamol
Stiri actuale
Doctorița cercetată de Colegiul Medicilor pentru fake-news-uri legate de vaccinarea anti-Covid a postat și despre paracetamol

Doctorița Flavia Grosan, cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor după ce a distribuit un fake-news despre vaccinurile anti-Covid, susține că nu crede în eficiența paracetamolului și nu l-a prescris niciodată pacienților.

Ministrul Justiţiei: Autorităţile române lucrează cu omologii din EAU pentru confirmarea măsurii preventive faţă de Potra
Stiri actuale
Ministrul Justiţiei: Autorităţile române lucrează cu omologii din EAU pentru confirmarea măsurii preventive faţă de Potra

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri, că autorităţile din ţara noastră sunt în legătură cu omologii din Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru a avea confirmarea măsurii preventive faţă de Horaţiu Potra şi alţi doi membri ai familiei.

Femeie din Cluj, hărțuită luni întregi de fostul iubit. Bărbatul a fost arestat după ce a încălcat ordinul de protecție
Stiri actuale
Femeie din Cluj, hărțuită luni întregi de fostul iubit. Bărbatul a fost arestat după ce a încălcat ordinul de protecție

O femeie din Cluj-Napoca a trăit un coșmar mai multe luni la rând, timp în care a fost terorizată de fostul ei iubit. Acesta a încălcat de mai multe ori ordinul de protecție și a recurs inclusiv la amenințări.

Recomandări
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”
Stiri Politice
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitoarea rectificare de buget este una ”destul de tensionată”, pentru că Guvernul este ”puternic presat” de zona de investiţii.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre
Stiri Diverse
Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre

Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre. Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București.

 

Top citite
1 olena zelenska
Imago
Stiri externe
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
2 Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Stiri actuale
Procurorul general, despre ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă: „Persoana poate dobândi o altă calitate”
3 Claudia Cardinale
Getty
Stiri Mondene
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28