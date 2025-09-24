Polițiștii din Olt au capturat un fugar extrem de periculos: românul, urmărit pentru tentativă de omor asupra unui carabinier

Polițiștii din Olt au prins un individ deosebit de periculos, căutat de autorităţile italiene. Românul a evadat din arestul la domiciliu din Milano şi era dat în urmărire prin Interpol.

Tânărul a încercat să omoare un carabinier în Peninsulă şi a furat trei maşini. Inclusiv un elicopter a fost ridicat atunci pentru găsirea fugarului, dar fără succes.

În urmă cu o săptămână, tânărul de 25 de ani era arestat la domiciliu în Milano pentru furt calificat.

A ieșit însă din casă, a furat o maşină şi a gonit spre autostrada A4, din nordul Peninsulei.

A fost reperat imediat de carabinieri, la o cafenea de pe șoseaua de mare viteză, iar polițiștii au încercat să îl oprească.

Individul a fugit cu maşina şi, în goana lui, l-a lovit în plin cu autoturismul pe şeful patrulei.

Apoi a abandonat vehiculul şi a furat alte două mașini. La ultima, i-a explodat un cauciuc, aşa că a luat-o la fugă pe câmp. Deşi a fost căutat inclusiv cu un elicopter, a reuşit să dispară.

Știind că este căutat de Interpol, românul venit în ţară, unde a mers spre casă, în judeţul Olt.

Stela Toader, mama suspectului: ”A zis că a venit acasă. el mie nu îmi spunea ce face. Nu era trist, de trist nu era. Nu a știut nimica, pe cuvânt, până l-a luat de a zis hai să te iau la post să retragi o plângere”.

Apropiaţilor, tânărul le spunea că munceşte în străinătate.

Poliţiştii români, informații de colegii italieni, l-au filat și l-au prins în trafic.



Ionuț Mitrică, purtător de cuvânt IPJ Olt: ”Operațiunea a presupus o mobilizare amplă a efectivelor de poliție, desfășurată în baza unui schimb operativ permanent de date și informații prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională și Biroului Atașatului de Afaceri Interne al României în Italia”.

Bărbatul a fost reţinut. În curând vor fi începute procedurile de extrădare în Italia, unde i se aduc acuzaţii grave - tentativă de omor comisă asupra unui polițist italian aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, tâlhărie calificată, evadare și alte infracțiuni cu violență.



