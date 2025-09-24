Demi Moore, apariție de senzație la Milano Fashion Week. Ținuta spectaculoasă care a cucerit publicul. GALERIE FOTO

Demi Moore a strălucit la Milano într-o rochie atemporală, cu detalii aurii, reușind să fure toate privirile la prezentarea Gucci din cadrul Milano Fashion Week.

Casa de modă a deschis astfel Săptămâna Modei cu stil, iar alături de Demi, și alte nume sonore precum Gwyneth Paltrow și Lila Moss au celebrat lansarea producției în inima Italiei.

Pe măsură ce Gucci își lansează noua eră creativă sub conducerea directorului creativ Demna, casa de modă a deschis Săptămâna Modei de la Milano cu stil, prin premiera unui scurtmetraj spectaculos.

Actrița, în vârstă de 62 de ani, a atras toate privirile la sosire, purtând o rochie atemporală, împodobită cu detalii aurii.

Gwyneth, 52 de ani, s-a inspirat din estetica celebrului designer și a ales o ținută completă în imprimeul iconic Gucci, pozând înainte de prezentare.

Alte ținute spectaculoase

Lila, 22 de ani, care cu doar câteva ore înainte fusese prezentă în primul rând la show-ul Burberry din Londra, a optat pentru un look îndrăzneț: o fustă mini din piele neagră și cizme asortate cu imprimeu de piele de șarpe. Completându-și ținuta cu un pulover negru elegant, Lila a accesorizat cu o geantă asortată și s-a numărat printre primele sosite la proiecție.

Serena Williams a strălucit într-o rochie neagră mulată din plasă, cu mâneci lungi decorate la manșete cu pene.

Getty

Demna, fostul director creativ de la Balenciaga, se află la conducerea casei Gucci de doar câteva săptămâni, iar prima sa colecție a fost lansată discret cu doar câteva ore înainte de premiera filmului The Tiger. Filmul este regizat de renumiții cineaști Spike Jonze și Halina Reijn și o are în rol principal pe nominalizata la Oscar, Demi Moore.

