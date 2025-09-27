Milano își revendică titlul de capitală a modei cu colecții primăvară-vară inspirate din Cleopatra și stilul anilor ’70

27-09-2025 | 08:16
Modă Milano
Zilele acestea Milano își revendică titlul de capitală a modei. Marile case de creație își prezintă colecțiile de primăvară-vară pentru anul viitor.

Prada a mizat pe un stil lejer și relaxat, iar designerul casei Cavalli și-a găsit inspirație în ținutele Cleopatrei din filmul cu Elizabeth Taylor în rol principal.

Miuccia Prada și Raf Simons spun că au gândit noua colecție drept o reacție la incertitudinea prezentului și la necunoscutul viitorului.

Modelele au purtat ținute elegante dar într-un stil relaxat, perfecte pentru o plimbare de weekend.

Designerii au folosit combinații jucăușe de culori și materiale pentru a crea fuste largi drapate sau salopete purtate cu bustiere.

Designerul casei Cavalli și-a găsit inspirație în ținutele puternicei conducătoare egiptene Cleopatra, adusă la viață pe ecrane de Elizabeth Taylor.

Fausto Puglisi, designer: „Desigur, ceea ce veți vedea este o Cleopatra a anului 2025 care are ținute mai puțin impresionante dar mai versatile.”

Modelele au purtat rochii elegante aurii, pantaloni evazați în stilul anilor '70 și bluze cu umerii accentuați ca în anii '80.

Casa pariziană Margiela și-a prezentat colecția pe o stradă din Milano aproape de noul magazin deschis în oraș.

Designerii au propus ținute casual cu pantaloni din denim și jackete în stiluri diferite.

Nu au lipsit trenciurile și gecile de piele. La capitolul accesorii s-au remarcat ochelarii de soare moderni și gențile în nuanțe izbitoare de portocaliu și roz.

