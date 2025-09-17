Un italian a vrut să se sinucidă sărind de la etaj, dar a căzut peste vecina sa, a ucis-o și este acuzat de omor din culpă

Scene șocante în Milano, Italia. Un bărbat în vârstă de 70 de ani care sărise de la balconul apartamentului său, situat la etajul patru, a căzut peste o vecină, a ucis-o, iar acum este acuzat de omor din culpă, scrie Milano Today.

Tragedia a avut loc în seara zilei de duminică, 14 septembrie. În urma impactului, femeia în vârstă de 83 de ani a murit pe loc. Bărbatul, însă, a fost transportat la Spitalul Niguarda în stare critică.

Totul s-a întâmplat la scurt timp după ora 20:30, când bărbatul de 70 de ani a încercat să se sinucidă sărind de la balconul de la etajul patru. Femeia mergea să ducă gunoiul, pe trotuar, lângă linia boxelor. Impactul a fost extrem de violent.

Toate încercările de a o ajuta pe femeia de 83 de ani au fost zadarnice: paramedicii au putut doar să declare decesul.

Bărbatul a fost însă transportat la camera de gardă a Spitalului Niguarda, conștient, viața sa nefiind în pericol. El este acum acuzat de omor din culpă.

