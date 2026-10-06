Cel care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur a detaliat evenimentele, criticându-și antrenorul și afirmând că nu intenționează să-și încheie cariera internațională în acest mod, potrivit News.ro.

Declarația sa a fost așteptată cu nerăbdare, iar Cristiano Ronaldo și-a prezentat în sfârșit versiunea evenimentelor. Cu o precizie derutantă. Plecarea jucătorului de cinci ori câștigător al Balonului de Aur din cantonamentul Seleção din Danemarca a provocat un val de șoc în Portugalia, iar explicația oficială a jucătorului de la Al Nassr a fost publicată acum. Marți, într-o declarație amplă transmisă mai multor instituții media, CR7 a abordat fiecare detaliu al afacerii, acuzându-l în special pe antrenorul său, Jorge Jesus, de minciună.

„Antrenorul nu s-a ținut de cuvânt față de mine”, a declarat el referitor la timpul de joc pe care trebuia să-l primească în această perioadă internațională de patru meciuri. „Am decis să părăsesc cantonamentul fără să aștept încă o promisiune încălcată. Pentru mine, adevărul rămâne cel mai important lucru în relații. Chiar dacă doare, vreau să mi se spună adevărul”, a scris el.

Un program personalizat

Totul a început după Cupa Mondială din 2026, care s-a încheiat în optimile de finală pentru Portugalia. Întrebat despre părerea sa despre Jorge Jesus, fostul jucător de la Real Madrid a salutat sosirea sa ca antrenor principal. „Câteva zile mai târziu, noul antrenor m-a contactat pentru prima dată, spunându-mi că dorește să mă întâlnească personal. Am fost de acord și am aranjat o întâlnire pentru sfârșitul vacanței mele. În acea zi, antrenorul mi-a spus că se bazează pe mine și că prezența mea este fundamentală pentru proiectul său. Mi-a prezentat imediat un program pentru participarea mea. Mi-a spus că voi juca primul și ultimul meci și că, pentru a gestiona efortul fizic, va face sistematic trei-patru schimbări pe meci”, explică el.

Conform CR7, Jorge Jesus i-a oferit opțiunea de a sări peste deplasările în Norvegia și Danemarca, pe care acesta a refuzat-o. „Doar pentru că nu jucam meciurile în deplasare nu însemna că voi înceta să-mi îndeplinesc rolul de căpitan. Să rămân în Portugalia nu ar fi dat un exemplu bun. În cele din urmă, antrenorul a fost de acord cu evaluarea mea.”

Împotriva Norvegiei, Ronaldo a aflat că poate juca 30 de minute – ceva ce nu fusese planificat. „Toată lumea știe ce s-a întâmplat apoi. M-am încălzit la pauză, am privit cum trec minutele și nu am fost chemat. Antrenorul nu și-a ținut cuvântul.” Aceasta a fost picătura care a umplut paharul. „La sfârșitul meciului, am vrut doar ca acesta să se termine cu o victorie și să fiu lăsat în pace. Nu m-am dus să salut fanii. O greșeală pentru care îmi asum întreaga responsabilitate și una care nu ar fi trebuit să se întâmple.”

Ce s-a întâmplat apoi? Atacantul aștepta o explicație clară din partea lui Jorge Jesus la conferința de presă. „Ar fi spus că nu am cerut niciodată să joc niciun minut, că el, și nimeni altcineva, a fost cel care a propus acest program de antrenament pentru cantonamentul național și că trimiterea mea la încălzire fără a mă juca a fost o greșeală pe care nu o va repeta (...) A fost redactat un document scurt, pe care l-am aprobat personal și care, din câte știu, a fost dat antrenorului, așa cum solicitase. Conferința de presă s-a desfășurat după cum știe toată lumea: atitudinea lui a fost complet diferită de cea de la întâlnirea noastră. Am auzit expresii și o agresivitate pe care nu cred că le meritam, o atitudine de «vreau, pot și comand» pe care nu mi-o afișase absolut niciodată în privat cu o zi înainte”, adaugă el, împărtășind integral nota pe care o aprobase și pe care antrenorul trebuia să o citească jurnaliștilor.

Retragerea internațională nu este în plan

CR7, care vorbește despre o „trădare totală” a cuvântului lui Jorge Jesus, clarifică și chestiunea viitorului său: nu, nu intenționează să se retragă din fotbalul internațional în acest fel și va fi disponibil pentru echipa națională imediat ce va fi ispășit orice posibilă „sancțiune” impusă de federația portugheză.

„Dacă voi fi în cea mai bună formă fizică, dacă voi juca pentru clubul meu și voi marca goluri, după ce îmi voi ispăși suspendarea, voi fi disponibil - ca întotdeauna - să joc și să câștig cu echipa noastră națională”, a scris el.