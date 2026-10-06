Dominic Fritz nu s-a arătat deranjat de faptul că PNL ar putea avea o poziţie diferită de cea a USR cu privire la susţinerea pentru guvernul propus de Luca Niculescu.

”Nu, pentru că PNL este un partid diferit, ia decizii proprii. Respect şi faptul că Ilie Bolojan pe bună dreptate zice că, în momentul în care eşti cu mâinile legate pentru că PSD atacă chiar şi cea mai mică hotărâre de guvern în instanţă şi se suspendă orice faci în acest moment e greu să mai iei decizii ca premier. Deci respect faptul că el simte o urgenţă foarte, foarte mare pentru a exista un guvern cu puteri depline şi de aceea eu nu văd o problemă să ajungă PNL la o altă concluzie decât USR în acest moment”, a afirmat Dominic Fritz, marţi seară, la Digi 24.

Preşedintele USR a subliniat că formaţiunea pe care o conduce va merge la discuţii cu premierul desemnat, precizând că este ”foarte curios care este ideea lui despre majoritatea care ar putea să-l susţină”.