Marsilia – ghid turistic complet pentru o vacanță de neuitat în Franța. Plaje, atracții culturale și gastronomie mediteranean

Marsilia, inima vibrantă a sudului Franței, surprinde prin mixul unic de cultură, istorie și savoare mediteraneană. De la plajele însorite și portul vechi până la deliciile gastronomice locale, orașul oferă o experiență autentică și plină de culoare.

Marsilia este capitala departamentului Bouches-du-Rhône, în sudul Franței, și capitala administrativă și comercială a regiunii Provence-Alpes-Côte d’Azur, una dintre regiunile cu cea mai rapidă creștere din Franța.

Situată la vest de Coasta de Azur, Marsilia este unul dintre principalele porturi ale Mării Mediterane. Orașul se află pe Golful Leului, parte a Mediteranei, într-un semicerc de coline calcaroase, la 863 de kilometri sud-sud-est de Paris (pe calea ferată) și la 218 kilometri sud-est de Lyon.

Aeroport – cum ajungi

Să știi cum să ajungi de la aeroportul din Marsilia în centrul orașului te va ajuta să-ți planifici deplasările și să înțelegi diferitele opțiuni de transport disponibile.

Există mai multe mijloace de transport pentru a ajunge din aeroport în Marsilia.

Trenul spre centrul Marsiliei nu pleacă direct din aeroport. Cea mai apropiată gară este Vitrolles Aéroport Marseille. De la aeroport poți lua un autobuz gratuit de la peronul 5, care circulă la fiecare 10–15 minute. Călătoria durează aproximativ 5 minute până la gară.

De acolo, trenul ajunge la gara Saint-Charles, în centrul Marsiliei, în aproximativ 25 de minute.

O altă opțiune este autobuzul expres care face legătura dintre aeroportul din Marsilia și gara Saint-Charles.

Aeroportul dispune de un serviciu de autobuz „Aéroport–Marseille Centre”, care leagă aeroportul de centrul orașului fără opriri intermediare. Durata medie a călătoriei este de aproximativ 25 de minute, dar poate varia în funcție de orar și trafic.

Autobuzul circulă zilnic, la fiecare 15 minute pe timpul zilei și la fiecare 20 de minute seara și dimineața devreme.

Primul autobuz din centrul orașului spre aeroport pleacă la ora 4:10, iar ultimul la 23:30. În sens invers, primul autobuz din aeroport spre centru pleacă la ora 4:50, iar ultimul la 0:10. Orarul poate varia în funcție de sezon.

Transport public

În Marsilia, biletul pentru transportul public este un card contactless. Pentru a-l folosi, trebuie să-l plasezi pe cititorul disponibil la intrarea în toate mijloacele de transport, pentru a valida călătoria. Cardul are dimensiunea unui card bancar, cu sau fără nume.

Odată ce biletul a fost validat, poți călători liber pe întreaga rețea de autobuze, tramvaie și metrou din Marsilia pentru o perioadă de 60 de minute. Dacă schimbi mijloacele de transport, trebuie să-ți validezi biletul din nou. Atât timp cât te afli în primele 60 de minute, cititorul va indica „sold neschimbat”. Plătești o singură dată.

Tipuri de călătorie

Există mai multe tipuri de bilet:

• Solo secours – 2 € – bilet pentru o singură călătorie, vândut de șofer în autobuz. Trebuie să ai bani extra.

• Solo – 1,70 € – bilet ce poate fi reîncărcat la un terminal aflat într-o stație de metrou, stație de tramvai sau la comercianții RTM. Se adaugă 10 cenți pentru suportul cardului.

Scurt istoric al orașului

Marsilia, Franța, își are originile în jurul anului 600 î.Hr., când a fost fondată ca colonie grecească sub numele de Massalia de către coloniști din Phocaea, în prezent Foca, Turcia. Massalia a devenit rapid un important polis grec în regiunea elenizată din sudul Galiei. Aliniindu-se cu Republica Romană în timpul celui de-al Doilea Război Punic (218-201 î.Hr.), Marsilia și-a apărat cu succes independența și dominația comercială în vestul Mediteranei, chiar și în contextul extinderii influenței Romei în Europa de Vest și Africa de Nord. Totuși, în 49 î.Hr., în timpul Războiului Civil al lui Cezar, Marsilia și-a pierdut autonomia după Asediul roman al Massiliei, luând partea facțiunii opuse lui Iulius Cezar.

Sub stăpânirea romană, Marsilia a înflorit ca centru urban și a jucat un rol semnificativ în răspândirea creștinismului în Imperiul Roman de Apus. În ciuda unor provocări, cum ar fi cucerirea de către vizigoți în secolul al V-lea și declinul ulterior după jefuirea orașului de către Carol Martel, Marsilia a rămas un important centru comercial maritim. A devenit parte a Comitatului de Provence în secolul al X-lea, dar a suferit pierderi, inclusiv din cauza Ciumei Negre în secolul al XIV-lea și a unui jaf de către Coroana Aragonului în 1423. Prosperitatea a revenit la mijlocul secolului al XV-lea prin proiectele ambițioase de construcții inițiate de René de Anjou, Conte de Provence, care a fortificat orașul, conform marseillecityofculture.

În secolul al XVI-lea, flota navală a Marsiliei, combinată cu forțele alianței franco-otomane, a reprezentat o amenințare pentru porturile și flotele rivale, inclusiv cele din Genova și Imperiul Roman de Răsărit. Orașul a suferit pierderi semnificative de populație în timpul Marii Ciume din Marsilia în 1720, dar și-a revenit până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Marsilia a jucat un rol cheie în Revoluția Franceză, fiind locul de naștere al imnului național francez, La Marseillaise, în 1792.

În istoria mai recentă, Marsilia a trecut prin greutăți în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, suferind ocupația Germaniei naziste. Orașul a avut, de asemenea, un rol în Revoluția Industrială și a servit ca bază pentru consolidarea Imperiului Francez, inclusiv în teritorii precum Algeria Franceză. Explorarea istoriei bogate a Marsiliei dezvăluie povești captivante despre personalitățile sale marcante, cum ar fi cea intrigantă a lui Désirée Clary.

Principalele atracții turistice

Basilique Notre-Dame de la Garde

Așezată pe un deal deasupra portului, această biserică spectaculoasă este cel mai important reper din Marsilia. Locul a fost folosit în antichitate ca punct de observație, iar în Evul Mediu a găzduit o capelă de pelerinaj.

Astăzi, Basilique Notre-Dame de la Garde este un far pentru credincioși, cu o enormă statuie aurită a Fecioarei Maria deasupra clopotniței. Construită între 1853 și 1897, biserica prezintă un interior opulent neo-bizantin, cu arcade din marmură deschisă și închisă care susțin cupole mozaicate aurite. Designul fastuos are un efect captivant.

Abbaye Saint-Victor

La doar câțiva pași de Vieux Port, Abbaye Saint-Victor este un alt obiectiv turistic de neratat, cu priveliști splendide asupra portului.

Abbaye Saint-Victor a fost fondată în secolul al V-lea și include basilica originală, făcând-o una dintre cele mai vechi clădiri din Marsilia care s-au păstrat intacte. Basilica și cripta sa sunt considerate bijuterii ale arhitecturii și artei creștinilor timpurii.

Majoritatea abației a fost reconstruită în secolele XII și XIII, în stil romanic. Cu zidurile și turnurile sale crenelate, exteriorul impunător oferă impresia unei fortărețe medievale.

În interior, această basilică din secolul al V-lea dezvăluie un design simplu și sobru, conferindu-i o aură specială. Cripta adăpostește o colecție prețioasă de sarcofage din secolele IV și V, precum și piatra funerară din secolul XI a abatelui Isarnus. Se crede că relicvele Sfântului Victor sunt de asemenea îngropate în cripta basilicii.

Vieux Port (Portul Vechi)

Vieux Port reprezintă locul de naștere al Marsiliei, aici orașul fiind fondat ca port grec în jurul anului 600 î.Hr. Înconjurat de ape albastre și liniștite, Portul Vechi se află în vestul Marsiliei, aproape de bulevardul La Canebière.

O plimbare prin acest port aglomerat introduce vizitatorii în atmosfera unui port mediteranean prosper. Malul mării este un punct de atracție pentru turiști și mulți consideră că este unul dintre cele mai bune locuri din Marsilia pentru a gusta bucătăria locală autentică. Restaurantele de fructe de mare sunt renumite pentru bouillabaisse, tocănița de fructe de mare, specialitatea orașului, conform planetware.

Pe partea estică a portului, Quai des Belges găzduiește în fiecare dimineață o piață de pește. Odinioară port comercial important, Vieux Port este acum folosit în principal de bărcile de pescuit și ambarcațiuni sportive.

Portul Vechi este și punctul de plecare al feriboturilor către două destinații turistice populare: Château d'If și Calanques, lângă Cassis.

Le Panier (Cartierul Vechi)

Acest cartier colorat reprezintă centrul istoric și cultural al Marsiliei. Le Panier este cel mai vechi cartier al orașului, locuit încă din antichitate, când grecii s-au stabilit aici în 600 î.Hr.

Cu străzi înguste, abrupte și clădiri pictate în culori pastelate, cartierul oferă o privire asupra personalității fermecătoare a Marsiliei. Odată cartier muncitoresc, Le Panier este acum o zonă rezidențială gentrificată, însă casele tipice cu ferestre cu obloane și rândurile de rufe oferă o imagine a caracterului său tradițional.

Cartierul are mai multe monumente importante, cum ar fi Hôtel de Ville (Primăria), construită în a doua jumătate a secolului XVII după model arhitectural genovez. Alte repere includ Cathédrale de la Major și Vieille Charité, un azil pentru săraci din secolele XVII-XVIII, care găzduiește acum un muzeu de artă contemporană.

Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem)

Mucem oferă o privire aprofundată asupra civilizațiilor din bazinul mediteranean.

Complexul impresionant include trei locații diferite și prezintă exponate variate în etnografie, artă, istorie și gastronomie mediteraneană. Galeriile muzeului expun picturi, fotografii, documente, mobilier antic, obiecte cotidiene, precum și conferințe și proiecții de film.

Partea cea mai nouă este o clădire ultra-modernă pe malul mării (pe fostul Ponton J4) cu vedere spre port și Marea Mediterană. Aici sunt expuse colecțiile permanente, expozițiile temporare și au loc evenimente culturale. Clădirea J4 include și magazinul principal al muzeului, cu o gamă largă de cărți despre cultura și istoria europeană.

O pasarelă aeriană leagă clădirea J4 de o altă secțiune a muzeului, în sălile voûtate ale Fort Saint-Jean, un monument din secolul XII, cu grădini mediteraneene și alei de pe zidurile de apărare, de unde vizitatorii pot admira panorama orașului, Vieux Port și marea.

A treia locație, Le Centre de Conservation et de Ressources du Mucem, se află în cartierul Belle de Mai și oferă o privire în culisele activității muzeului.

Gastronomie – ce să mănânci

Bouillabaisse

Odată un fel tradițional francez al pescarilor, bouillabaisse este unul dintre preparatele de referință ale bucătăriei marsiliene. Această rețetă pe bază de pește combină aromele mării deschise cu condimente (sare, piper, șofran, fenicul, usturoi etc.). De unde provine numele? Simplu: când supa fierbe (bouille), căldura trebuie redusă (à baisse) pentru ca peștele să se gătească.

Ca regulă generală, această preparare se servește în două farfurii separate: pe de o parte peștele, pe de alta supa pe foc. Această aranjare poate varia în funcție de preferințele oaspetelui: unii preferă să amestece întreaga rețetă în farfuria de supă, alții preferă să păstreze separarea. Indiferent de variantă, cel mai important este să tai peștele în fața oaspeților. În plus, se folosesc sosuri rouille sau aioli pentru acompanierea fructelor de mare și crutoane frecate cu usturoi pentru supă.

Anchoïade

Anchoïade este o rețetă tipică provensală preparată cu anșoa, capere, ulei de măsline și usturoi. Tradițional, este pisată în mojar și reprezintă o variantă a tapenade-ului. De obicei se mănâncă ca aperitiv pe felii de pâine, în salate sau în fondue occitan (cald sau rece), în care bețișoarele de legume crude sunt înmuiate în preparat.

Les pieds paquets

Specialitate atipică a Marsiliei, pieds paquets se gătește mai ales toamna și iarna. Preparatul include organe de miel (burți și picioare). Fiecare bucată de burtă este umplută cu carne slabă de porc, usturoi și pătrunjel tocat. Picioarele de miel trebuie să fie albe și cu păr înainte de a fi puse la foc pentru a deveni crocante.

Supa Pistou

Specialitate mediteraneană, supa pistou conține legume de vară, paste și pistou – un amestec zdrobit de usturoi, ulei de măsline și busuioc. Pastele gătite în supă sunt groase. În timpul servirii, pistou se diluează în supă pentru a adăuga aromă.

Poutargue (bottarga)

Cunoscut și sub numele de boutargue, poutargue – „ouă de pește sărate și uscate” – este un preparat de lux comparabil cu caviarul apreciat în Provence. Conține icre de mugil sărate și uscate și se consumă ca aperitiv, răzuit pe pâine unsă ușor cu unt și tăiat în fâșii subțiri. Astăzi, mugilul este pescuit excesiv, ceea ce a făcut din poutargue un produs premium foarte popular.

Aïoli

Aïoli este un sos pe bază de usturoi și ulei de măsline, foarte răspândit în regiunea mediteraneană. Are origini în Imperiul Roman și în Egiptul Antic, precum și în tradiția uleiului de măsline din bazinul mediteranean.

Aïoli se prepară într-un mojar, unde usturoiul este zdrobit cu ulei de măsline și un gălbenuș.

Navette

Navettes sunt biscuiți provensali preparați tradițional de Ziua Candelei în locul clătitelor, mai ales în Marsilia. Forma lor evocă o mică barcă: unii cred că evocă fertilitatea.

