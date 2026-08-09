Marea Ionică vs. Marea Egee. Cum alegi insula grecească perfectă în funcție de stilul tău de vacanță

Grecia are peste 6.000 de insule și insulițe, grupate în mai multe arhipelaguri. Dintre acestea, Insulele Ionice sunt situate în vestul țării, în Marea Ionică, iar Insulele Egeene se află în est, în Marea Egee.

Din cele aproximativ 277 de insule locuite ale Greciei, 14 sunt în Marea Ionică, iar peste 200 se află în Marea Egee. Pentru a înțelege mai bine diferențele dintre ele, este util să înțelegi fiecare regiune și particularitățile sale, astfel încât să poți decide care dintre ele se potrivește cel mai bine stilului tău de vacanță. Destinații din marea Ionică Insulele Ionice, cunoscute și sub numele de „Eptanese” (în greacă, „șapte insule”), sunt alcătuite din Corfu, Zakynthos, Ithaca, Kefalonia, Lefkada, Paxos și Kythira. Aceste insule se remarcă prin peisajele verzi, vegetația bogată și litoralul spectaculos. Plajele cu ape limpezi, clădirile istorice, fortărețele venețiene și aleile pietruite creează un decor cu influențe mediteraneene și venețiene. Corfu impresionează prin satele sale tradiționale înconjurate de vegetație care coboară până la Marea Ionică. Ithaca, considerată patria legendarului Ulise, este apreciată pentru atmosfera liniștită și ospitalitatea localnicilor. Recomandări Video Sting a făcut spectacol la Untold, în fața a zeci de mii de fani. Artistul a ...

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Ithaca Ithaca este cunoscută în întreaga lume drept insula lui Ulise, eroul din „Odiseea” lui Homer. Deși cercetările arheologice nu au demonstrat fără echivoc că acesta a fost locul natal al personajului legendar, insula continuă să fie asociată cu povestea sa și atrage numeroși vizitatori. Situată în apropierea coastei estice a Kefaloniei, Ithaca este o destinație apreciată de iubitorii naturii. Printre cele mai frumoase plaje se numără Filiatro, potrivită pentru înot, snorkeling și scufundări. Capitala insulei este Vathi, care reprezintă și principalul port. Alte localități pitorești sunt Kioni și Frikes, conform greeking. Printre atracțiile istorice se află Peștera Nimfelor, cunoscută și sub numele de Peștera de Marmură. Potrivit mitologiei grecești, aici Ulise și-ar fi ascuns comorile primite de la regele feacilor. Atmosfera liniștită și ospitalitatea localnicilor transformă Ithaca într-o destinație ideală pentru o vacanță relaxantă.

Kefalonia Kefalonia este cea mai mare insulă din Marea Ionică și una dintre cele mai spectaculoase din Grecia. Relieful muntos, pădurile dese și plajele cu nisip sau pietriș oferă peisaje foarte variate. Capitala este Argostoli, un oraș reconstruit după cutremurul devastator din 1953, dar care și-a păstrat farmecul tradițional. Printre obiectivele importante se numără: • Castelul medieval; • Biserica Sfântului Gherasim, patronul insulei; • Katavothres, un fenomen geologic rar în care apa mării pătrunde în subteran și reapare în altă parte a insulei. Un alt oraș important este Lixouri, situat pe malul opus al golfului Argostoli. În apropiere se află plaja Xi, renumită pentru nisipul său roșiatic, precum și plaja Lassi, una dintre cele mai populare datorită vieții de noapte. Pe drumul spre Sami, al doilea port ca importanță al insulei, poate fi vizitată Peștera Drogarati, celebră pentru stalactitele și stalagmitele sale. Mai la nord se află Peștera Melissani, unul dintre cele mai fotografiate locuri din Kefalonia. Lacul aflat în interiorul peșterii capătă nuanțe spectaculoase de albastru atunci când razele soarelui pătrund prin deschiderea din tavan.

Destinații din marea Egee Insula Chios Chios este una dintre cele mai interesante insule din nordul Mării Egee, renumită pentru satele sale medievale și pentru producția de mastic, rășina naturală extrasă din arborele de mastic. Satele Masticului sunt incluse în patrimoniul UNESCO și păstrează tradiții vechi de secole legate de cultivarea și prelucrarea acestei rășini. Un alt obiectiv important este Mănăstirea Nea Moni, una dintre cele mai valoroase construcții bizantine din Grecia. Satele medievale, festivalurile locale și plajele liniștite transformă Chios într-o destinație mai puțin aglomerată decât alte insule grecești.

Insula Lesvos Lesvos este cunoscută pentru peisajele sale naturale și atmosfera liniștită. Una dintre cele mai importante atracții este Pădurea Pietrificată din Lesvos, inclusă în rețeaua UNESCO Global Geoparks, unde pot fi văzuți arbori fosilizați vechi de milioane de ani. Satele tradiționale, precum Molyvos și Agiassos, păstrează arhitectura locală, iar insula este renumită și pentru distileriile de ouzo și plantațiile de măslini.

Insula Samothrace Samothrace este o insulă legată de numeroase legende din mitologia greacă și este apreciată pentru peisajele sale sălbatice. Cel mai important obiectiv este Sanctuarul Marilor Zei, unul dintre cele mai importante situri religioase din Grecia Antică, conform adventure-life. Insula oferă trasee montane, cascade spectaculoase și vârful Saos, cel mai înalt din nordul Mării Egee. În stațiunea Loutra se găsesc izvoare termale naturale.

Insula Thassos Thassos îmbină pădurile dese cu plajele cu ape cristaline. Printre atracțiile principale se numără: • Agora Antică; • piscina naturală Giola; • traseele montane; • satul tradițional Theologos.

Unde găsești cele mai bune plaje pentru copii Marea Egee oferă plaje pentru toate preferințele. Insulele Ciclade – Mykonos, Paros, Naxos și Syros – combină plajele amenajate, cu beach cluburi, șezlonguri și facilități pentru sporturi nautice, cu golfuri liniștite la care se poate ajunge doar cu barca sau pe jos, pe trasee mai puțin accesibile. Pentru familiile cu copii mici, Naxos este una dintre cele mai bune alegeri. Coasta vestică a insulei este renumită pentru plajele sale lungi, cu intrare foarte lină în apă. Marea rămâne puțin adâncă pe distanțe mari, astfel încât copiii se pot juca în siguranță, iar părinții se pot relaxa pe plajă. Insulele Dodecaneze – precum Rhodos, Kos, Patmos și Symi – oferă o atmosferă diferită. Rhodos este una dintre cele mai potrivite destinații pentru vacanțele în familie, datorită golfurilor întinse cu nisip, numeroaselor centre pentru sporturi nautice și promenadelor de pe malul mării, unde copiii se pot plimba și se pot opri pentru o înghețată, în timp ce adulții se relaxează la o terasă. Pentru copiii mai mari și adolescenți, Marea Egee oferă numeroase activități pe apă. Pe insulele Paros și Naxos funcționează școli de windsurfing, deoarece vântul Meltemi creează condiții excelente pentru acest sport. În multe zone pot fi închiriate caiace pentru explorarea peșterilor marine și a formațiunilor stâncoase de pe coastă. Snorkelingul este o activitate populară aproape peste tot în Marea Egee datorită clarității excepționale a apei, care permite observarea vieții marine chiar și de către începători.

Vreme și temperaturi. Cum diferă clima și temperatura apei între cele două mări Deoarece cele două mări se află pe laturi diferite ale Greciei, ele sunt influențate de curenți marini diferiți, ceea ce le conferă caracteristici distincte. Circulația apei este mai redusă în Marea Egee decât în Marea Ionică. Din acest motiv, apa din Marea Egee poate fi uneori puțin mai puțin limpede decât cea din Marea Ionică, unde curenții sunt mai puternici și se îndreaptă spre Marea Adriatică, contribuind la menținerea unei transparențe ridicate. Și culoarea apei diferă între cele două mări. În Marea Ionică, apa are de regulă nuanțe intense de albastru: albastru deschis în zonele puțin adânci și albastru închis în larg. În schimb, Marea Egee este renumită pentru nuanțele sale turcoaz, iar în anumite locuri apa poate căpăta chiar reflexii verzui, în funcție de fundul mării și de peisajul din jur. Temperatura apei este, în general, asemănătoare în cele două mări. Totuși, multe insule din Marea Egee au plaje cu intrare lină în apă și zone de coastă puțin adânci, care se încălzesc mai repede sub razele soarelui. În schimb, litoralul Mării Ionice este adesea format din faleze și ape care devin adânci la mică distanță de țărm, ceea ce face ca apa să se încălzească mai greu. Din acest motiv, în multe zone, apa Mării Egee este percepută ca fiind mai caldă decât cea din Marea Ionică.

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