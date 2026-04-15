Chios, Grecia. Insula secretă cu plaje spectaculoase și sate medievale pe care turiștii încă nu o știu

Situată în Marea Egee, insula Chios surprinde prin plaje spectaculoase și ape cristaline. Departe de aglomerația destinațiilor turistice populare din Grecia, acest colț mai puțin cunoscut oferă o combinație autentică de natură, istorie și tradiții locale.

În inima Mării Egee, departe de agitația turismului, se află Chios. Situată la doar 8 kilometri de coasta Turciei, această insulă mare, cu o suprafață de 842 km², este a cincea ca mărime din Grecia. Considerată locul de naștere atribuit poetului Homer, destinația oferă un amestec discret de istorie, natură și tradiții. Unde se află insula Chios și de ce merită vizitată Chios are un aeroport național (cod: JKH) cu zboruri regulate din Atena și Salonic. Durata zborului este de aproximativ o oră. Insula este accesibilă și cu feribotul din portul Pireu al Atenei. Programul feriboturilor variază în funcție de sezon, cu mai multe conexiuni în lunile de vară (sezonul de vârf) și câteva curse săptămânale în extrasezon. Călătoria cu feribotul durează aproximativ nouă ore, astfel că este recomandată o cabină de noapte pentru odihnă, dacă alegi această variantă. Portul Chios se află în orașul Chios, astfel că, odată ajuns, ești bine poziționat pentru a începe explorarea. Citește și Grecia intensifică verificările turiștilor. Amenzi de până la 3.000 de euro pentru abateri aparent banale Chios oferă vizitatorilor tot ceea ce se așteaptă de la o vacanță tipică pe o insulă grecească: plaje frumoase, porturi pitorești, sate de pescari colorate și așezări montane liniștite, dar și un farmec distinct și o serie de atracții unice, atât naturale, cât și culturale, care nu pot fi găsite în altă parte. Cele mai frumoase plaje din Chios pe care trebuie să le vezi Chios are unele dintre cele mai frumoase plaje din Grecia, cu apă cristalină și nealterată. Dacă ai noroc, poți avea o plajă doar pentru tine. Mavra Volia (Μαύρα Βόλια) Mavra Volia este una dintre cele mai frumoase plaje din Chios. Este probabil cea mai populară de pe insulă, cu pietre vulcanice negre de mari dimensiuni și apă răcoroasă. Se află în sudul insulei, la o scurtă plimbare de portul din Emporios. Există suficient spațiu de parcare în apropiere. Pentru o zonă mai retrasă, mergi peste stâncile din capătul plajei, în dreapta, și continuă până găsești liniștea dorită. Apa poate fi uneori agitată și devine adâncă destul de repede în anumite locuri.

Vroulidia (Βρουλίδια) Vroulidia se află în extremitatea sudică a insulei, la baza unei stânci. Apa este calmă, iar plaja este formată din pietricele mici. Accesul presupune o coborâre lungă (și implicit o urcare la întoarcere), dar merită. Se ajunge de pe drumul dintre Pyrgi și Emporios. În partea de sus există o mică parcare și un chioșc unde se pot cumpăra gustări și băuturi.

Agia Dynami (Αγία Δύναμη) Plaja Agia Dynami are pietricele mici și apă în nuanțe intense de albastru. O altă porțiune a plajei este accesibilă doar înotând aproximativ 15 minute împotriva curentului. Zona este liniștită. Se ajunge dintr-un drum secundar din apropiere de Olympi. La capăt se află o mică biserică, de la care vine și numele.

Elinda (Ελίντα) Elinda se află pe coasta vestică, accesibilă pe un drum pietros. Este ușor de ratat. Plaja este într-un golf natural, cu pietre de dimensiuni medii. Apa este calmă, dar devine adâncă rapid, conform nomadicniko. Trahili (Τραχήλι) Plaja se află pe coasta vestică, între Elinda și Lithi. Pe dealul de lângă plajă se află un turn de observație medieval.

Lithi (Λιθί) Lithi este o plajă cu nisip, populară, unde se găsesc taverne, baruri pe plajă și cafenele.

Salagona (Σαλάγωνα) Salagona este o plajă mică, cu pietricele și apă calmă. A devenit mai populară în ultimii ani. Drumul de acces este accidentat.

Satele medievale din Chios care par desprinse din altă epocă Pyrgi Locație: 24 km sud-vest de orașul Chios Pyrgi este un sat tradițional, printre cele mai frumoase de pe insulă. Se remarcă prin arhitectura sa, cu figuri geometrice alb-negru pe pereții caselor. Mesta Locație: 36 km sud-vest de orașul Chios Mesta este un mic sat montan, înconjurat de plantații de măslini și arbori de mastic. Este unul dintre cele mai frumoase sate din Chios și are o arhitectură medievală unică. Anavatos Locație: 19 km vest de orașul Chios Anavatos este un sat părăsit. Această așezare medievală este construită pe vârful unui deal și este înconjurată de ziduri puternice. Volissos Locație: 38 km nord-vest de orașul Chios Construit pe versanții unui deal, Volissos este un sat frumos, cu o istorie bogată. Casele din piatră și aleile pitorești creează o atmosferă romantică. Avgonyma Locație: 15 km vest de orașul Chios Casele din piatră, străzile pitorești și tavernele dau un aer romantic acestui sat medieval, care oferă o priveliște excelentă spre mare. Vessa Locație: 19 km sud-vest de orașul Chios Vessa este un sat medieval bine conservat, construit ca o așezare de tip fortăreață. Se remarcă prin aleile înguste din piatră, pasajele boltite și casele tradiționale care reflectă trecutul său defensiv. Agia Ermioni Locație: 10 km sud de orașul Chios Agia Ermioni este un loc plăcut, aflat în apropiere de Karfas și de orașul Chios. Este un mic sat de pescari care devine vara o stațiune liniștită, potrivită pentru familii. Vrondados Locație: 4 km nord de orașul Chios Vrondados este un sat de coastă cu o bogată istorie navală. Este așezat pe versanții unui deal verde și are o plajă cu pietriș la mică distanță de sat. Olympi Locație: 30 km sud-vest de orașul Chios Olympi este unul dintre cele mai pitorești sate din Chios. Acest sat tradițional are arhitectură medievală, cu case din piatră și străzi boltite. În apropiere se află o peșteră impresionantă. Emporios Locație: 28 km sud-vest de orașul Chios Emporios este o stațiune turistică plăcută în partea de sud a insulei. Este cunoscut pentru micul său port și pentru frumoasa plajă Mavra Volia, conform greeka.

De ce Chios este unică în lume Chios oferă trei lucruri pe care majoritatea insulelor grecești nu le au: autenticitate reală, diversitate remarcabilă și spațiu fără aglomerație. Insula produce 80% din masticul lumii, acea rășină cu miros de pin folosită în tot, de la gumă de mestecat la produse cosmetice. O vei regăsi în înghețată, o vei simți în săpunuri și vei învăța despre ea în sate care o recoltează de peste 700 de ani. Dar masticul este doar începutul. Chios are plaje vulcanice care par din Islanda, mănăstiri bizantine ascunse în văi montane și un oraș principal care seamănă mai mult cu un mic oraș grecesc decât cu o destinație turistică. Este potrivită pentru călătorii care apreciază frumusețea discretă și profunzimea culturală. Cei pasionați de gastronomie vor găsi insula deosebită, apropierea de Turcia creează un amestec culinar interesant, pe care nu îl găsești în alte părți ale Greciei. Cum ajungi în Chios și cum te deplasezi pe insulă Chios este o insulă mare, care se parcurge ideal cu mașina. Există numeroase agenții de închirieri auto pe insulă, așa că este recomandat să ai permis de conducere. Insula oferă și un serviciu de autobuze publice numit Chios KTEL, cu legături din orașul Chios către diverse sate și orașe de pe insulă. Taxiurile sunt o altă opțiune, disponibile în majoritatea localităților importante. Pentru a ajunge la Chios din Atena, trebuie să iei feribotul din portul Pireu. Curse sunt operate pe tot parcursul anului, de 3 ori pe săptămână, iar călătoria durează aproximativ 9 ore. Există feriboturi care leagă Chios și de alte insule grecești, inclusiv Lesvos, Mykonos, Syros, Ikaria și Samos. În timpul verii, Chios este conectată și cu portul Kavala. Nu în ultimul rând, insula are legătură pe tot parcursul anului cu portul Cesme din Turcia. Aeroportul Național Chios „Omiros” primește zboruri interne din Atena, Salonic, Lemnos, Mytilene, Rhodos și Samos pe tot parcursul anului. Este situat lângă satul Kampos, la 3 km de orașul Chios, așa că este posibil să ai nevoie de un taxi pentru transfer.

