Top 10 plaje în Corfu în 2026: seamănă cu Maldive. Destinații de paradis din Marea Ionică

Există puține lucruri pe lume mai frumoase decât plajele din Corfu. Dacă plănuiești o vacanță aici, ți-am pregătit o listă de 10 plaje din Corfu pe care să le vezi în 2026.

Este o destinație foarte la îndemâna românilor și este un loc în care vei alege să te întorci cu fiecare ocazie. Nu e de mirare, Corfu este acest mic paradis la o distanță relativ scurtă de România, așa că de ce să nu profiți de asta?

Corfu, destinație de vis pentru români

Insula Corfu, situată în Marea Ionică, este o destinație de vis pentru mulți români. Această insulă grecească atrage ușor vizitatorii datorită peisajelor ei spectaculoase, plajele cu apă cristalină, arhitectură impresionantă și ospitalitatea localnicilor.

Corfu are o istorie bogată și a fost influențată de diferite culturi de-a lungul timpului. Acest lucru se reflectă în arhitectura sa variată, cu influențe venețiene, franceze și britanice.

Orașul principal, Corfu Town, este un amestec fascinant de străzi înguste, piețe vibrante, fortărețe și palate impresionante, precum Palatul Achillion și Castelul Corfu. Insula oferă o varietate de plaje minunate, de la plaje cu nisip fin și ape liniștite, până la plaje sălbatice cu peisaje stâncoase.

Dar Corfu este renumită pentru bucătăria sa delicioasă. Tavernele și restaurantele locale oferă o gamă largă de preparate tradiționale grecești, cum ar fi moussaka, souvlaki și fructe de mare proaspete. De asemenea, există o varietate de opțiuni pentru divertisment, inclusiv sporturi acvatice, excursii cu barca, vizite la muzee și explorarea satelor pitorești din interiorul insulei.

Nu e de mirare că mulți români aleg această insulă pentru a își petrece concediul. Pe lângă frumusețea sa naturală și culturală, Corfu oferă și o atmosferă relaxantă și o atmosferă vibrantă în timpul verii, când insula este animată de festivaluri și viață de noapte animată.

Dacă nu ai fost niciodată pe această insulă, este cazul să arunci o privire la aceste plaje superbe ca să te convingi de frumusețea locului și să îți planifici următoarea vacanță.

Topul plajelor din Corfu în 2026

Dacă ești un fan al soarelui, nisipului și apelor cristaline, atunci vei fi încântat când vei vizita Corfu.

Această insulă frumoasă se află între coasta Greciei continentale și cea a Albaniei. Fie că ești în căutarea unui loc izolat pentru a te relaxa sau a unei plaje pline de viață cu numeroase facilități, vei găsi ceea ce cauți.

Plaja Glyfada

Plaja Glyfada este situată la aproximativ 15,5 km vest de orașul Corfu. Este o plajă care îți taie respirația și care a primit Steagul Albastru pentru apele sale cristaline.

Nisipul este de o culoare superbă și se simte ca zahărul pe tălpi. Apele sunt liniștite și puțin adânci, perfecte pentru o baie revigorantă.

Poți închiria umbrele și șezlonguri, iar în apropiere există restaurante. De asemenea, poți găsi la vânzătorii de pe plajă gogoși și fructe proaspăt tăiate. Plaja este populară printre tineri, așa că poate deveni zgomotoasă.





Canal d'Amour

Canal d'Amour este situat în satul pitoresc Sidari, pe coasta de vest a Corfu. Este una dintre cele mai renumite destinații turistice din Grecia. Are păduri verzi luxuriante, ape cristaline, plaje cu nisip alb și priveliști uimitoare asupra golfului Canal d'Amour.

Formațiunile stâncoase de aici sunt uluitoare și formează golfulețe și canale. Numeroase trasee de mers pe jos duc la această locație unică. Poți închiria un șezlong sau îți poți aduce propriul prosop pentru o sesiune de bronz la orele dimineții.





Plaja Barbati

Plaja Barbati este o altă plajă pe care trebuie să o vizitezi neapărat pe insula Corfu. Este un pic mai liniștită și mai puțin aglomerată, ceea ce este perfect dacă ești în căutarea unui refugiu liniștit.

Plaja este înconjurată de munți verzi, care oferă atât o priveliște frumoasă, cât și o umbră reconfortantă pe tot parcursul zilei.

Poți închiria o barcă sau un caiac și poți explora golfurile ascunse care așteaptă să fie descoperite. De asemenea, în apropiere există o mulțime de restaurante unde te poți bucura de o cafea sau de o masă delicioasă, conform smartxpat.com.





Plaja Issos

Situată pe coasta vestică a Corfu, această plajă oferă dune de nisip ondulat și vânturi în rafale, care sunt perfecte pentru kitesurfing sau windsurfing. Dar dacă activitățile acvatice nu sunt genul tău, nu-ți face griji! Poți să te relaxezi pe nisipul auriu și să te bucuri de soare. În plus, dacă faci o scurtă plimbare, poți vizita Lacul Korission și zonele învecinate, unde s-ar putea chiar să vezi niște flamingo roz.





Plaja Agios Georgios Pagon

Plaja Agios Georgios Pagon, care se află la aproximativ 30 km nord-vest de orașul Corfu. Pentru a ajunge acolo, vei face o călătorie pe drumuri sinuoase, dar merită fiecare moment. Această stațiune uimitoare este amplasată la gura unei văi încântătoare care duce la o plajă idilică, perfectă pentru familii. Copiilor le va plăcea să se joace în apele liniștite, în timp ce părinții se pot relaxa în liniște.





Plaja Agios Stefanos

Plaja Agios Stefanos este situată în colțul de nord-vest al Corfu și este o destinație obligatorie pentru iubitorii de plajă. Acest sat de pescari și-a păstrat farmecul tradițional, în ciuda stațiunilor din apropiere care au apărut în jurul său. Cu o întindere de 2 km de nisip imaculat și ape maiestuoase de smarald, este ușor de înțeles de ce vizitatorii sunt hipnotizați de această plajă.





Plaja Avlaki

Plaja Avlaki este o bijuterie ascunsă de pe insulă, pe care localnicii încearcă să o păstreze secretă. Vizitatorii sunt încântați de peisajele sale uimitoare și de apa cristalină. Pentru înot există un ponton ușor accesibil.

De asemenea, poți închiria caiace sau canoe pentru a descoperi golfurile din apropiere. Există doar câteva restaurante la fața locului, dar acestea oferă gustări și mese delicioase.





Plaja Paleokastritsa

Numele "Paleokastritsa" înseamnă "fortăreață veche", ceea ce reprezintă o referire la un vechi castel care se afla în apropierea faimoasei Mănăstiri a Fecioarei Maria din zonă. Zona este înconjurată de plantații luxuriante de măslini și se mândrește cu șase plaje cu nisip și pietriș.

Apele cristaline sunt incredibil de răcoritoare în căldura verii și poți înota sau face snorkeling în timp ce admiri frumoasa viață acvatică.

Zona găzduiește, de asemenea, o mulțime de taverne și baruri.





Plaja Agios Gordios

Acest golfuleț pitoresc este înconjurat de munți și acoperit de măslini, podgorii și stânci remarcabile. Pentru a ajunge la plajă, vei călători de-a lungul unui drum mărginit de podgorii și măslini impunători.

În orice zi, plaja este plină de copii care se distrează în apă și pe nisip.





Plaja Rovinia

Plaja Rovinia este situată în zona superbă din Paleokastritsa, la doar 20 de kilometri de orașul principal Corfu. Poți ajunge acolo cu mașina sau poți face o drumeție din Liapades. Rovinia este o plajă izolată, perfectă pentru cei care doresc să scape de agitația vieții cotidiene.

Plaja este înconjurată de stânci în formă de peșteră care oferă umbră naturală și peisaje uimitoare. Deși nu există facilități turistice disponibile aici, atmosfera sălbatică adaugă farmecul plajei.





Plaja Porto Timoni

Plaja Porto Timoni, situată pe coasta de nord-vest a insulei Corfu, este considerată una dintre cele mai spectaculoase și ascunse comori ale insulei. Aproape de satul tradițional Afionas, această plajă dublă oferă un peisaj unic și impresionant, fiind adesea menționată printre cele mai frumoase plaje din Corfu.

Porto Timoni este formată din două golfuri adiacente, separate de o limbă îngustă de pământ, ceea ce contribuie la aspectul său distinctiv și fermecător. Golful din partea dreaptă este cunoscut pentru apele sale cristaline, calde și liniștite, ideale pentru înot și snorkeling. Aici, vizitatorii pot explora un ecosistem marin vibrant și pot savura momente de relaxare pe nisipul fin. În contrast, golful din stânga este mai sălbatic, cu valuri mai mari, oferind un cadru ideal pentru cei care caută aventură și activități de apă mai dinamice.

Accesul la plaja Porto Timoni nu este simplu, ceea ce contribuie la păstrarea atmosferei sale intime și nealterate. Pentru a ajunge aici, trebuie să parcurgeți un traseu de drumeție de aproximativ 20-30 de minute din satul Afionas. Deși drumul poate fi provocator, efortul este pe deplin recompensat de priveliștile spectaculoase și de senzația de a descoperi o bijuterie ascunsă. Pe parcursul traseului, veți fi răsplătiți cu peisaje naturale impresionante și cu senzația că sunteți într-o adevărată oază de liniște.

Porto Timoni nu este doar o destinație ideală pentru relaxare, ci și un loc perfect pentru explorare, oferind un contrast fascinant între cele două golfuri. Este un loc care merită vizitat de cei care doresc să se bucure de frumusețea nealterată a Corfu și de experiența autentică a unei plaje neamenajate.

Sfaturi prețioase pentru vacanța în Corfu

Înainte să mergi în vacanță în Grecia, iată câteva sfaturi prețioase:

Planifică-ți vacanța în perioada potrivită. Corfu este o destinație populară, mai ales în timpul verii, deci este recomandat să îți rezervi cazarea și biletele de avion în avans, pentru a beneficia de cele mai bune oferte.

Explorează orașul Corfu Town. Capitala insulei oferă o atmosferă captivantă, cu străzi superbe, piețe vibrante și monumente istorice impresionante. Plimbă-te prin labirintul de străzi înguste, vizitează fortărețele vechi și admira arhitectura frumoasă a clădirilor.

Descoperă plajele. Corfu are o varietate de plaje uimitoare. Paleokastritsa, Glyfada, Agios Gordios și Sidari sunt doar câteva dintre opțiunile frumoase pe care le poți explora. Asigură-te că ai suficient timp pentru a te relaxa și a te bucura de apa cristalină și nisipul fin.

Închiriază o mașină sau o motocicletă - o modalitate excelentă de a explora insula în profunzime. Astfel, vei avea libertatea de a ajunge la plaje mai îndepărtate, sate tradiționale și locuri în care ai parte de panorame incredibile.

Explorează satele tradiționale. Corfu este cunoscută pentru satele sale tradiționale pitorești, cum ar fi Kassiopi, Pelekas, Lakones și Old Perithia. În aceste locuri, vei descoperi arhitectura tradițională, atmosfera autentică și gastronomia locală.

Bucură-te de mâncarea grecească. Încearcă preparatele tradiționale grecești în tavernele locale, cum ar fi moussaka, souvlaki, gyros și salata grecească. Nu uita să guști vinul local sau ouzo, o băutură tradițională grecească.

Explorează împrejurimile insulei. Dacă ai suficient timp, poți face o excursie cu barca la insulele din apropiere, cum ar fi Paxos și Antipaxos, sau poți vizita continentul grecesc, explorând orașe precum Parga și Meteora.

Fii respectuos cu mediul înconjurător. Corfu este o destinație frumoasă și protejarea mediului este foarte importantă. Asigură-te că arunci gunoiul în locurile potrivite și că respecți regulile de protecție a plajelor și a zonelor naturale.

Învață câteva cuvinte de bază în limba greacă. Localnicii apreciază când turiștii încearcă să vorbească puțină greacă. Încearcă să înveți câteva cuvinte simple, cum ar fi "bună ziua" (yassas), "mulțumesc" (efharistó) sau "noroc" (ya-mas).

Bucură-te de frumusețea insulei. Lasă-te purtat de atmosfera relaxată și de frumusețea naturală a Corfu. Savurează fiecare moment și creează amintiri de neuitat în această destinație minunată.

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