Top 10 plaje în Corfu în 2026: seamănă cu Maldive. Destinații de paradis din Marea Ionică

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
62361786
Shutterstock

Există puține lucruri pe lume mai frumoase decât plajele din Corfu. Dacă plănuiești o vacanță aici, ți-am pregătit o listă de 10 plaje din Corfu pe care să le vezi în 2026. 

autor
Anca Lupescu

Este o destinație foarte la îndemâna românilor și este un loc în care vei alege să te întorci cu fiecare ocazie. Nu e de mirare, Corfu este acest mic paradis la o distanță relativ scurtă de România, așa că de ce să nu profiți de asta?

Corfu, destinație de vis pentru români

Insula Corfu, situată în Marea Ionică, este o destinație de vis pentru mulți români. Această insulă grecească atrage ușor vizitatorii datorită peisajelor ei spectaculoase, plajele cu apă cristalină, arhitectură impresionantă și ospitalitatea localnicilor.

Corfu are o istorie bogată și a fost influențată de diferite culturi de-a lungul timpului. Acest lucru se reflectă în arhitectura sa variată, cu influențe venețiene, franceze și britanice.

Orașul principal, Corfu Town, este un amestec fascinant de străzi înguste, piețe vibrante, fortărețe și palate impresionante, precum Palatul Achillion și Castelul Corfu. Insula oferă o varietate de plaje minunate, de la plaje cu nisip fin și ape liniștite, până la plaje sălbatice cu peisaje stâncoase.

Dar Corfu este renumită pentru bucătăria sa delicioasă. Tavernele și restaurantele locale oferă o gamă largă de preparate tradiționale grecești, cum ar fi moussaka, souvlaki și fructe de mare proaspete. De asemenea, există o varietate de opțiuni pentru divertisment, inclusiv sporturi acvatice, excursii cu barca, vizite la muzee și explorarea satelor pitorești din interiorul insulei.

Nu e de mirare că mulți români aleg această insulă pentru a își petrece concediul. Pe lângă frumusețea sa naturală și culturală, Corfu oferă și o atmosferă relaxantă și o atmosferă vibrantă în timpul verii, când insula este animată de festivaluri și viață de noapte animată.

Dacă nu ai fost niciodată pe această insulă, este cazul să arunci o privire la aceste plaje superbe ca să te convingi de frumusețea locului și să îți planifici următoarea vacanță.

Topul plajelor din Corfu în 2026

Dacă ești un fan al soarelui, nisipului și apelor cristaline, atunci vei fi încântat când vei vizita Corfu.

Această insulă frumoasă se află între coasta Greciei continentale și cea a Albaniei. Fie că ești în căutarea unui loc izolat pentru a te relaxa sau a unei plaje pline de viață cu numeroase facilități, vei găsi ceea ce cauți.

Plaja Glyfada

Plaja Glyfada este situată la aproximativ 15,5 km vest de orașul Corfu. Este o plajă care îți taie respirația și care a primit Steagul Albastru pentru apele sale cristaline.

Nisipul este de o culoare superbă și se simte ca zahărul pe tălpi. Apele sunt liniștite și puțin adânci, perfecte pentru o baie revigorantă.

Poți închiria umbrele și șezlonguri, iar în apropiere există restaurante. De asemenea, poți găsi la vânzătorii de pe plajă gogoși și fructe proaspăt tăiate. Plaja este populară printre tineri, așa că poate deveni zgomotoasă.


Canal d'Amour

Canal d'Amour este situat în satul pitoresc Sidari, pe coasta de vest a Corfu. Este una dintre cele mai renumite destinații turistice din Grecia. Are păduri verzi luxuriante, ape cristaline, plaje cu nisip alb și priveliști uimitoare asupra golfului Canal d'Amour.

Formațiunile stâncoase de aici sunt uluitoare și formează golfulețe și canale. Numeroase trasee de mers pe jos duc la această locație unică. Poți închiria un șezlong sau îți poți aduce propriul prosop pentru o sesiune de bronz la orele dimineții.


Plaja Barbati

Plaja Barbati este o altă plajă pe care trebuie să o vizitezi neapărat pe insula Corfu. Este un pic mai liniștită și mai puțin aglomerată, ceea ce este perfect dacă ești în căutarea unui refugiu liniștit. 

Plaja este înconjurată de munți verzi, care oferă atât o priveliște frumoasă, cât și o umbră reconfortantă pe tot parcursul zilei.

Poți închiria o barcă sau un caiac și poți explora golfurile ascunse care așteaptă să fie descoperite. De asemenea, în apropiere există o mulțime de restaurante unde te poți bucura de o cafea sau de o masă delicioasă, conform smartxpat.com.


Plaja Issos

Situată pe coasta vestică a Corfu, această plajă oferă dune de nisip ondulat și vânturi în rafale, care sunt perfecte pentru kitesurfing sau windsurfing. Dar dacă activitățile acvatice nu sunt genul tău, nu-ți face griji! Poți să te relaxezi pe nisipul auriu și să te bucuri de soare. În plus, dacă faci o scurtă plimbare, poți vizita Lacul Korission și zonele învecinate, unde s-ar putea chiar să vezi niște flamingo roz.


Plaja Agios Georgios Pagon

Plaja Agios Georgios Pagon, care se află la aproximativ 30 km nord-vest de orașul Corfu. Pentru a ajunge acolo, vei face o călătorie pe drumuri sinuoase, dar merită fiecare moment. Această stațiune uimitoare este amplasată la gura unei văi încântătoare care duce la o plajă idilică, perfectă pentru familii. Copiilor le va plăcea să se joace în apele liniștite, în timp ce părinții se pot relaxa în liniște.


Plaja Agios Stefanos

Plaja Agios Stefanos este situată în colțul de nord-vest al Corfu și este o destinație obligatorie pentru iubitorii de plajă. Acest sat de pescari și-a păstrat farmecul tradițional, în ciuda stațiunilor din apropiere care au apărut în jurul său. Cu o întindere de 2 km de nisip imaculat și ape maiestuoase de smarald, este ușor de înțeles de ce vizitatorii sunt hipnotizați de această plajă.


Plaja Avlaki

Plaja Avlaki este o bijuterie ascunsă de pe insulă, pe care localnicii încearcă să o păstreze secretă. Vizitatorii sunt încântați de peisajele sale uimitoare și de apa cristalină. Pentru înot există un ponton ușor accesibil.

De asemenea, poți închiria caiace sau canoe pentru a descoperi golfurile din apropiere. Există doar câteva restaurante la fața locului, dar acestea oferă gustări și mese delicioase.


Plaja Paleokastritsa

Numele "Paleokastritsa" înseamnă "fortăreață veche", ceea ce reprezintă o referire la un vechi castel care se afla în apropierea faimoasei Mănăstiri a Fecioarei Maria din zonă. Zona este înconjurată de plantații luxuriante de măslini și se mândrește cu șase plaje cu nisip și pietriș.

Apele cristaline sunt incredibil de răcoritoare în căldura verii și poți înota sau face snorkeling în timp ce admiri frumoasa viață acvatică.

Zona găzduiește, de asemenea, o mulțime de taverne și baruri.


Plaja Agios Gordios

Acest golfuleț pitoresc este înconjurat de munți și acoperit de măslini, podgorii și stânci remarcabile. Pentru a ajunge la plajă, vei călători de-a lungul unui drum mărginit de podgorii și măslini impunători.

În orice zi, plaja este plină de copii care se distrează în apă și pe nisip.


Plaja Rovinia

Plaja Rovinia este situată în zona superbă din Paleokastritsa, la doar 20 de kilometri de orașul principal Corfu. Poți ajunge acolo cu mașina sau poți face o drumeție din Liapades. Rovinia este o plajă izolată, perfectă pentru cei care doresc să scape de agitația vieții cotidiene.

Plaja este înconjurată de stânci în formă de peșteră care oferă umbră naturală și peisaje uimitoare. Deși nu există facilități turistice disponibile aici, atmosfera sălbatică adaugă farmecul plajei.


Plaja Porto Timoni

Plaja Porto Timoni, situată pe coasta de nord-vest a insulei Corfu, este considerată una dintre cele mai spectaculoase și ascunse comori ale insulei. Aproape de satul tradițional Afionas, această plajă dublă oferă un peisaj unic și impresionant, fiind adesea menționată printre cele mai frumoase plaje din Corfu.

Porto Timoni este formată din două golfuri adiacente, separate de o limbă îngustă de pământ, ceea ce contribuie la aspectul său distinctiv și fermecător. Golful din partea dreaptă este cunoscut pentru apele sale cristaline, calde și liniștite, ideale pentru înot și snorkeling. Aici, vizitatorii pot explora un ecosistem marin vibrant și pot savura momente de relaxare pe nisipul fin. În contrast, golful din stânga este mai sălbatic, cu valuri mai mari, oferind un cadru ideal pentru cei care caută aventură și activități de apă mai dinamice.

Accesul la plaja Porto Timoni nu este simplu, ceea ce contribuie la păstrarea atmosferei sale intime și nealterate. Pentru a ajunge aici, trebuie să parcurgeți un traseu de drumeție de aproximativ 20-30 de minute din satul Afionas. Deși drumul poate fi provocator, efortul este pe deplin recompensat de priveliștile spectaculoase și de senzația de a descoperi o bijuterie ascunsă. Pe parcursul traseului, veți fi răsplătiți cu peisaje naturale impresionante și cu senzația că sunteți într-o adevărată oază de liniște.

Porto Timoni nu este doar o destinație ideală pentru relaxare, ci și un loc perfect pentru explorare, oferind un contrast fascinant între cele două golfuri. Este un loc care merită vizitat de cei care doresc să se bucure de frumusețea nealterată a Corfu și de experiența autentică a unei plaje neamenajate.

Sfaturi prețioase pentru vacanța în Corfu

Înainte să mergi în vacanță în Grecia, iată câteva sfaturi prețioase:

Planifică-ți vacanța în perioada potrivită. Corfu este o destinație populară, mai ales în timpul verii, deci este recomandat să îți rezervi cazarea și biletele de avion în avans, pentru a beneficia de cele mai bune oferte.

Explorează orașul Corfu Town. Capitala insulei oferă o atmosferă captivantă, cu străzi superbe, piețe vibrante și monumente istorice impresionante. Plimbă-te prin labirintul de străzi înguste, vizitează fortărețele vechi și admira arhitectura frumoasă a clădirilor.

Descoperă plajele. Corfu are o varietate de plaje uimitoare. Paleokastritsa, Glyfada, Agios Gordios și Sidari sunt doar câteva dintre opțiunile frumoase pe care le poți explora. Asigură-te că ai suficient timp pentru a te relaxa și a te bucura de apa cristalină și nisipul fin.

Închiriază o mașină sau o motocicletă - o modalitate excelentă de a explora insula în profunzime. Astfel, vei avea libertatea de a ajunge la plaje mai îndepărtate, sate tradiționale și locuri în care ai parte de panorame incredibile.

Explorează satele tradiționale. Corfu este cunoscută pentru satele sale tradiționale pitorești, cum ar fi Kassiopi, Pelekas, Lakones și Old Perithia. În aceste locuri, vei descoperi arhitectura tradițională, atmosfera autentică și gastronomia locală.

Bucură-te de mâncarea grecească. Încearcă preparatele tradiționale grecești în tavernele locale, cum ar fi moussaka, souvlaki, gyros și salata grecească. Nu uita să guști vinul local sau ouzo, o băutură tradițională grecească.

Explorează împrejurimile insulei. Dacă ai suficient timp, poți face o excursie cu barca la insulele din apropiere, cum ar fi Paxos și Antipaxos, sau poți vizita continentul grecesc, explorând orașe precum Parga și Meteora.

Fii respectuos cu mediul înconjurător. Corfu este o destinație frumoasă și protejarea mediului este foarte importantă. Asigură-te că arunci gunoiul în locurile potrivite și că respecți regulile de protecție a plajelor și a zonelor naturale.

Învață câteva cuvinte de bază în limba greacă. Localnicii apreciază când turiștii încearcă să vorbească puțină greacă. Încearcă să înveți câteva cuvinte simple, cum ar fi "bună ziua" (yassas), "mulțumesc" (efharistó) sau "noroc" (ya-mas).

Bucură-te de frumusețea insulei. Lasă-te purtat de atmosfera relaxată și de frumusețea naturală a Corfu. Savurează fiecare moment și creează amintiri de neuitat în această destinație minunată.

Etichete: corfu, grecia, plaje,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Georgina Rodriguez, răsfăț total pe yacht! Partenera lui Ronaldo știe cum să-și cucerească fanii
FOTO Georgina Rodriguez, răsfăț total pe yacht! Partenera lui Ronaldo știe cum să-și cucerească fanii
Citește și...
Stiri Turism
Cele mai frumoase sate tradiționale din Grecia. Locuri ”instagramabile” pe care merită să le vizitezi

Grecia ascunde sate tradiționale pline de farmec, cu străduțe pietruite, case albe și peisaje care par desprinse din povești. Aceste locuri pitorești oferă experiențe autentice și cadre perfecte pentru fotografii memorabile.
Stiri Turism
Reguli noi pentru obținerea „stelelor” la hotelurile și pensiunile din România. Ce condiții trebuie îndeplinite

Apar modificări în pensiuni și hoteluri pentru confortul și siguranța turiștilor. Un ordin de ministru elimină criteriile de clasificare din anii '90 și introduce noi condiții.

Stiri Turism
Insula grecească pe care turiștii încă nu au descoperit-o complet. Rivalizează cu Mykonos și Santorini

Paros este una dintre cele mai autentice insule din Ciclade, un loc unde satele albe, apele cristaline și peisajele spectaculoase creează imaginea perfectă a unei vacanțe grecești.

Recomandări
Stiri Economice
INS: Veniturile gospodăriilor au crescut în 2025. Produsele alimentare şi băuturile nealcoolice rămân cea mai mare cheltuială

În 2025, o gospodărie a înregistrat venituri medii lunare de 9.399 lei, adică 3.782 lei pe persoană, în creștere cu 13,6%, respectiv 14,5% față de 2024, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Stiri Politice
Soluția găsită de Nicușor Dan după consultări: „Varianta care pare să se contureze, un guvern politic minoritar”

Nicușor Dan a transmis după consultările de la Cotroceni că se conturează varianta unui guvern politic minoritar. Președintele le cere partidelor parlamentare să negocieze rapid un acord de susținere pentru viitorul Executiv.

Evaluare nationala 2026
Evaluarea Națională 2026, Matematică: a început examenul. Subiectele și baremele, publicate în curând pe stirileprotv.ro

Proba scrisă la matematică reprezintă a doua dintre cele trei testări ale Evaluării Naționale 2026 pentru absolvenții clasei a VIII-a și este programată pentru 24 iunie 2026. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Iunie 2026

47:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Iunie 2026

01:47:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 7 - Emil Săndoi

01:20:41

Alt Text!
iBani
iBani - 25 Mai 2026

13:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

PAOK pregătește oferta pentru Charalambous!

Sport

(P) Nicio echipă nu câștigă Mondialul doar cu atacanți