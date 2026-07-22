Ithaca, locul asociat cu regele Odiseu din „Odiseea” lui Homer, rămâne una dintre destinațiile mai puțin cunoscute ale Greciei, unde mitul și peisajele spectaculoase se întâlnesc, relatează METRO.

Situată în largul coastei insulei Kefalonia, această mică insulă grecească este mai puțin cunoscută decât alte destinații elene, dar ocupă un loc central în „Odiseea” lui Homer.

Este considerată locul de naștere al lui Odiseu și insula în care acesta se întoarce după Războiul Troian.

Toate acestea îi conferă un aer aparte, încărcat de legendă și mister.

Iar odată cu adaptarea cinematografică epică regizată de Christopher Nolan, care urmărește călătoria de 20 de ani a regelui către casă, Ithaca a revenit în centrul atenției.

Cu o suprafață de aproximativ 96 km², „smaraldul Mării Ionice” are o populație permanentă de doar 2.000 de locuitori.

Este una dintre cele mai mici insule din arhipelagul Ionic, fiind întrecută ca dimensiune doar de Paxos, care are aproximativ 25 km².

De-a lungul secolelor, istoricii au analizat în detaliu descrierile lui Homer despre insulă, iar unii susțin că acestea se potrivesc mai bine cu alte locuri, precum Paliki, decât cu actuala Ithaca.

De altfel, nici existența lui Homer nu este certă. Unii cercetători cred că „Odiseea” ar fi fost scrisă de un grup de autori și nu de un singur poet.

Totuși, indiferent dacă Homer și Odiseu au existat sau nu, un lucru este cert: Ithaca de astăzi este mult mai liniștită decât multe alte insule grecești.

Milioane de turiști aleg Grecia în fiecare an

În 2025, Grecia a fost vizitată de 43,31 milioane de turiști, cu 6,4% mai mulți decât în 2024.

Destinații precum Zakynthos (cunoscută și ca Zante) au fost descrise drept „capitala supraturismului”, iar localnicii cer tot mai des măsuri pentru limitarea fluxului de vizitatori.

Deși pe insulă locuiesc doar aproximativ 40.000 de persoane, în 2023 nu mai puțin de șase milioane de turiști au petrecut cel puțin o noapte aici, în special pe coasta sudică.

Prin comparație, Ithaca primește anual doar între 20.000 și 30.000 de vizitatori, oferind celor care ajung aici posibilitatea de a se bucura de peisaje spectaculoase fără aglomerație.

Ce poți face în Ithaca

Dacă visezi la o vacanță la plajă, Ithaca are numeroase locuri superbe.

Plaja Gidaki este renumită pentru apa sa cristalină, iar forma sa de semilună ascunde numeroase golfulețe retrase.

Merită vizitate și plajele Filiatro și Polis, iar Golful Vathy, principalul port al insulei, oferă priveliști fermecătoare asupra caselor cu acoperișuri roșii.

Datorită apelor limpezi, Ithaca este ideală pentru activități precum snorkeling, scufundări și caiac. Cei care preferă explorarea insulei pot închiria o bicicletă și pot străbate insula, însă trebuie să țină cont că relieful este destul de accidentat și deluros.

Mult timp, pe Ithaca a existat un singur hotel, numit, cât se poate de simplu, „Hotel” - un detaliu care spune multe despre cât de puțin dezvoltată era insula din punct de vedere turistic.

Astăzi există mai multe opțiuni de cazare, multe dintre ele inspirate de legenda lui Odiseu, precum „Homer's View Villas”, „Captain's Apartments” sau „Odyssey Apartments”.

Pentru cei pasionați de mitologia greacă, o oprire la „Peștera Nimfelor„ este aproape obligatorie.

Legenda spune că aici a fost lăsat Odiseu de către feaci, în timp ce dormea.

Cum ajungi în Ithaca

Cum nu există aeroport pe insulă, drumul până în Ithaca nu este tocmai simplu.

Una dintre cele mai bune variante este zborul către Aeroportul Internațional Preveza, la aproximativ trei ore și 20 de minute de Londra Gatwick.

Există curse directe operate de easyJet.

Compania Jet2 operează aceeași rută, iar Wizz Air are zboruri de la Luton către aeroportul din Zakynthos, cu o durată de aproximativ trei ore și 50 de minute.

De acolo urmează o călătorie destul de lungă: aproximativ cinci ore cu mașina și feribotul.

Mai întâi trebuie să ajungi în portul Fiskardo–Vasiliki, de unde iei feribotul către Fiskardo, în nordul insulei Kefalonia.

Apoi continui cu mașina până în portul Aetos, de unde pleacă feribotul din Sami, care te va duce în cele din urmă pe țărmurile Ithacăi.

Când este cel mai bine să vizitezi Ithaca

La fel ca majoritatea insulelor grecești, cea mai bună perioadă pentru soare și plajă este vara.

În iulie și august, temperaturile maxime ajung în medie la 30°C, iar în septembrie vremea rămâne foarte plăcută, cu aproximativ 27°C.

Chiar și sezonul rece poate fi o alegere inspirată pentru cei care caută soare. În noiembrie, temperaturile maxime sunt în jur de 20°C, iar în ianuarie și februarie se mențin, în medie, la aproximativ 14°C.