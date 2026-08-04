Turul insulei Thassos în 7 zile. Traseul pe zile, plajele cu apă de cristal și cele mai bune taverne

Thassos, cunoscută și ca insula Sirenelor, oferă o varietate de experiențe, la fel de bogată precum nuanțele de albastru ale mării și cerului, verdele pădurilor și tonurile aurii ale plajelor sale cu nisip.
Pe această insulă din nordul Mării Egee vei găsi hoteluri pentru toate preferințele, vei putea descoperi preparate tradiționale în satele locale, vei explora trasee de drumeție și vei descoperi locuri mai puțin cunoscute.
Planificarea vacanței în Thassos. Cât faci cu mașina și cum funcționează feribotul
Din București până în Thassos ai de parcurs aproximativ 650-700 de kilometri, în funcție de traseul ales. În mod normal, drumul durează între 9 și 11 ore, la care se adaugă timpul de așteptare pentru feribot.
Cea mai recomandată variantă este traseul prin vama Makaza, considerat cel mai rapid și mai puțin aglomerat. Ruta este: București – Giurgiu – Ruse – Veliko Târnovo – Stara Zagora – Haskovo – Kardzhali – Makaza – Komotini – Keramoti.
După ce intri în Bulgaria prin Podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse, ai nevoie de vinietă. O poți cumpăra online înainte de plecare sau imediat după ce treci granița.
După ce treci granița dintre Bulgaria și Grecia prin punctul Makaza, urmezi indicatoarele spre Komotini și apoi spre Keramoti, portul de unde pleacă cele mai multe feriboturi către Thassos.
Majoritatea turiștilor aleg feribotul din Keramoti, de unde traversarea durează doar aproximativ 40 de minute și cursele sunt foarte dese. Vara, feriboturile pleacă la fiecare 30-60 de minute, așa că, de regulă, nu este nevoie de rezervare. Biletele se cumpără direct din port, înainte de îmbarcare.
Feribotul ajunge în Limenas, capitala insulei și principalul punct de intrare în Thassos.
Există și varianta din portul Kavala, însă aceasta este mai puțin folosită de români. Traversarea durează aproximativ o oră și 15 minute, iar feriboturile circulă mai rar. Acestea ajung în portul Prinos, aflat în partea de vest a insulei.
În ceea ce privește costurile, un adult plătește aproximativ 5 euro pentru traversarea Keramoti – Limenas, iar copiii între 5 și 10 ani în jur de 3 euro. Pentru un autoturism de până la 4,25 metri tariful este de aproximativ 20 de euro, iar pentru mașinile mai lungi de 25 de euro. Motocicletele plătesc între 5 și 6 euro.
Prețurile pot varia ușor de la un sezon la altul, însă diferențele nu sunt, de obicei, foarte mari.
Dacă pleci dimineața devreme din România și nu întâmpini întârzieri la vamă, poți ajunge în Thassos în aceeași zi, fără probleme.
Cum să petreci o vacanță de vis în Thassos. Program pe o săptămână
Peisajele verzi și atmosfera liniștită fac din Thassos una dintre cele mai populare destinații de vacanță din nordul Greciei. Insula este apreciată în special de familii, datorită plajelor cu apă limpede și accesului ușor.
Mai jos găsești câteva idei de itinerarii pentru o vacanță de câteva zile în Thassos.
O zi în Thassos: Limenas și Golden Beach
Începe vizita în Limenas, capitala insulei. Este un oraș animat datorită portului, dar are și o zonă veche plăcută pentru plimbare, unde găsești numeroase taverne și restaurante.
În apropiere se află și ruinele orașului antic Thassos, unul dintre cele mai importante situri arheologice ale insulei.
La prânz, poți merge la Golden Beach, una dintre cele mai cunoscute plaje din Thassos. Se află la aproximativ 10 kilometri sud-est de Limenas și este renumită pentru nisipul fin și apa limpede. În fundal se vede Muntele Ypsarion, cel mai înalt vârf al insulei.
La aproximativ 5 kilometri de Golden Beach se află satul Potamia, un sat de munte cu arhitectură tradițională și priveliști frumoase spre mare, potrivit pentru o plimbare după-amiaza.
Prinos și Limenaria
În prima zi poți urma itinerariul Limenas – Golden Beach – Potamia.
În a doua zi, pornește spre vestul insulei și vizitează Prinos, aflat la aproximativ 15 kilometri de Limenas. Stațiunea are o plajă întinsă și numeroase facilități pentru turiști, însă în sezon este destul de aglomerată.
Continuă apoi spre Limenaria, al doilea oraș ca mărime din Thassos. Este mai liniștit decât Limenas și are un mic port în jurul căruia se găsesc taverne pescărești.
După-amiaza poți merge la Potos, o stațiune aflată la câțiva kilometri de Limenaria, cunoscută pentru plaja sa largă și atmosfera animată.
La aproximativ 10 kilometri în interiorul insulei se află Theologos, unul dintre cele mai pitorești sate din Thassos. Aici pot fi admirate case tradiționale din piatră și poate fi vizitat muzeul de folclor, care prezintă modul de viață al locuitorilor insulei din ultimele secole.
Paradise Beach și Alyki
După primele două itinerarii poți dedica ultima zi plajelor din estul și sud-estul insulei.
Makryammos, Paradise Beach și Alyki sunt printre cele mai frumoase plaje din Thassos. Toate sunt amenajate cu șezlonguri și facilități pentru turiști și sunt înconjurate de peisaje naturale.
Dacă preferi locurile mai liniștite, pe coastă vei găsi și numeroase golfuri mici, mai puțin cunoscute, unde te poți bucura de mai multă intimitate.
Giola - cel mai instagramabil loc din Thassos
Giola este unul dintre cele mai fotografiate locuri din Thassos și o atracție pe care mulți turiști o trec pe lista de vizitat încă înainte să ajungă pe insulă.
Localnicii îi spun „Lacrima Afroditei”. Este o piscină naturală săpată în stâncă de valurile mării, aflată în partea de sud a insulei.
Laguna are aproximativ 20 x 15 metri, iar apa își schimbă nuanțele în funcție de lumină, oferind un contrast spectaculos între albastru și turcoaz.
În cea mai adâncă zonă, apa ajunge la aproximativ 8 metri, motiv pentru care mulți turiști sar direct de pe stânci. Dacă nu ești amator de sărituri, te poți bucura pur și simplu de o baie sau poți sta la soare pe stâncile din jur.
Descoperă plajele din Thassos
Thassos este renumită pentru plajele sale, iar în jurul insulei vei găsi atât golfuri mici și liniștite, cât și plaje amenajate cu șezlonguri și beach baruri, conform discovergreece.
Una dintre cele mai apreciate este Alyki Beach, aflată în sud-estul insulei. Apa este foarte limpede, iar plaja este înconjurată de pini și măslini. În apropiere se află și o veche carieră de marmură.
O altă plajă celebră este Marble Beach, situată în nord-estul insulei. În loc de nisip, aici vei găsi pietricele albe și fragmente de marmură, care dau apei o culoare spectaculoasă. Plaja este amenajată cu umbrele și beach bar, însă își păstrează farmecul natural.
La doar 2 kilometri de Limenas se află Makryammos, o plajă cu nisip fin, apă puțin adâncă și zone umbrite, fiind una dintre cele mai bune opțiuni pentru familiile cu copii.
În apropiere se găsește și Glyfoneri, o plajă mai puțin amenajată, cu nisip auriu, pini și o tavernă la unul dintre capete.
Pe coasta sudică merită vizitate și Arsanas Beach, aflată sub Mănăstirea Arhanghelului Mihail, precum și Paradise Beach, una dintre cele mai cunoscute plaje din Thassos.
Vizitează satele tradiționale
Dincolo de plaje, Thassos are și sate care păstrează atmosfera autentică a insulei.
Theologos, aflat în partea de sud-est, are aproximativ 600 de locuitori permanenți. Aici poate fi vizitat conacul lui Hatzigeorgis, unul dintre liderii rezistenței din perioada ocupației otomane, transformat astăzi în muzeu. În fiecare august, satul organizează o reconstituire a unei nunți tradiționale din Thassos.
În vestul insulei se află Kazaviti, considerat cel mai vechi sat din Thassos. Este format, de fapt, din două așezări – Kazaviti Mic și Kazaviti Mare – construite pe versantul muntelui și cu priveliști frumoase spre mare.
Satul are și un teatru din piatră unde, în fiecare vară, se desfășoară festivalul Kazavitiana, dedicat muzicii și dansurilor tradiționale.
Descoperă istoria insulei
Thassos are o istorie îndelungată, datorită zăcămintelor sale de aur, argint și marmură, care au făcut-o importantă încă din Antichitate.
Insula a trecut prin perioade de dominație bizantină și otomană, iar multe dintre satele de munte au fost locuri de refugiu pentru localnici.
În Limenas, pe lângă restaurante, taverne și magazine, merită vizitat Muzeul Arheologic, unde sunt prezentate descoperiri ce ilustrează istoria insulei încă din secolul al VII-lea î.Hr.
Tot în capitală se află și Kalogeriko, o clădire cu două etaje care a aparținut Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos. Restaurată complet, aceasta găzduiește în prezent expoziții de pictură și fotografie.
Top 5 taverne din Thassos unde se mănâncă excepțional
Majoritatea tavernelor din Thassos sunt restaurante tradiționale grecești și se află în cele mai populare stațiuni, sate și zone de plajă ale insulei.
Dacă începi explorarea gastronomică din zona Skala Potamia, vei găsi taverne cu mese chiar lângă mare sau la umbra pinilor, unde poți încerca preparate specifice insulei. Restaurantele sunt cunoscute în special pentru fructele de mare proaspete, peștele și rețetele locale cu carne.
În centrul stațiunii Skala Potamia, chiar pe malul mării, se află taverna Krambousa. Este un restaurant de familie unde sunt servite specialități din Thassos, preparate din ingrediente proaspete, multe provenite din propria grădină a proprietarilor. Atmosfera este liniștită, completată de muzică grecească.
O altă alegere apreciată este taverna Pefka, situată sub pini, într-un decor tipic grecesc. Este cunoscută pentru servirea rapidă, chiar și în perioadele aglomerate, porțiile generoase și preparatele din fructe de mare, care sunt adesea recomandate alături de vinul roșu al casei.
La aproximativ 10 minute de Skala Potamia se află satul Kinira, unde poți opri la taverna Agorastos. Restaurantul oferă o priveliște spre Marea Egee și un meniu variat, cu pește proaspăt ales direct de clienți, preparate din carne, paste cu fructe de mare și opțiuni pentru copii. Este apreciat pentru porțiile mari și serviciile bune, scrie Portothassos.
Când vine vorba despre preparatele tradiționale din Thassos, satul Theologos este una dintre cele mai cunoscute destinații gastronomice. Aici se află taverna Iatrou, renumită atât pentru serile cu muzică live, cât și pentru preparatele din carne.
Iatrou este o tavernă tradițională recomandată în special celor care vor să guste specialități locale din carne de capră sau miel. Restaurantul are un ambient de familie și oferă priveliști către munții din jurul satului Theologos.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Articol recomandat de sport.ro