Turul insulei Thassos în 7 zile. Traseul pe zile, plajele cu apă de cristal și cele mai bune taverne

Pe această insulă din nordul Mării Egee vei găsi hoteluri pentru toate preferințele, vei putea descoperi preparate tradiționale în satele locale, vei explora trasee de drumeție și vei descoperi locuri mai puțin cunoscute.

Planificarea vacanței în Thassos. Cât faci cu mașina și cum funcționează feribotul

Din București până în Thassos ai de parcurs aproximativ 650-700 de kilometri, în funcție de traseul ales. În mod normal, drumul durează între 9 și 11 ore, la care se adaugă timpul de așteptare pentru feribot.

Cea mai recomandată variantă este traseul prin vama Makaza, considerat cel mai rapid și mai puțin aglomerat. Ruta este: București – Giurgiu – Ruse – Veliko Târnovo – Stara Zagora – Haskovo – Kardzhali – Makaza – Komotini – Keramoti.

După ce intri în Bulgaria prin Podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse, ai nevoie de vinietă. O poți cumpăra online înainte de plecare sau imediat după ce treci granița.

După ce treci granița dintre Bulgaria și Grecia prin punctul Makaza, urmezi indicatoarele spre Komotini și apoi spre Keramoti, portul de unde pleacă cele mai multe feriboturi către Thassos.

Majoritatea turiștilor aleg feribotul din Keramoti, de unde traversarea durează doar aproximativ 40 de minute și cursele sunt foarte dese. Vara, feriboturile pleacă la fiecare 30-60 de minute, așa că, de regulă, nu este nevoie de rezervare. Biletele se cumpără direct din port, înainte de îmbarcare.

Feribotul ajunge în Limenas, capitala insulei și principalul punct de intrare în Thassos.

Există și varianta din portul Kavala, însă aceasta este mai puțin folosită de români. Traversarea durează aproximativ o oră și 15 minute, iar feriboturile circulă mai rar. Acestea ajung în portul Prinos, aflat în partea de vest a insulei.

În ceea ce privește costurile, un adult plătește aproximativ 5 euro pentru traversarea Keramoti – Limenas, iar copiii între 5 și 10 ani în jur de 3 euro. Pentru un autoturism de până la 4,25 metri tariful este de aproximativ 20 de euro, iar pentru mașinile mai lungi de 25 de euro. Motocicletele plătesc între 5 și 6 euro.

Prețurile pot varia ușor de la un sezon la altul, însă diferențele nu sunt, de obicei, foarte mari.

Dacă pleci dimineața devreme din România și nu întâmpini întârzieri la vamă, poți ajunge în Thassos în aceeași zi, fără probleme.

Cum să petreci o vacanță de vis în Thassos. Program pe o săptămână

Peisajele verzi și atmosfera liniștită fac din Thassos una dintre cele mai populare destinații de vacanță din nordul Greciei. Insula este apreciată în special de familii, datorită plajelor cu apă limpede și accesului ușor.

Mai jos găsești câteva idei de itinerarii pentru o vacanță de câteva zile în Thassos.

O zi în Thassos: Limenas și Golden Beach

Începe vizita în Limenas, capitala insulei. Este un oraș animat datorită portului, dar are și o zonă veche plăcută pentru plimbare, unde găsești numeroase taverne și restaurante.

În apropiere se află și ruinele orașului antic Thassos, unul dintre cele mai importante situri arheologice ale insulei.

La prânz, poți merge la Golden Beach, una dintre cele mai cunoscute plaje din Thassos. Se află la aproximativ 10 kilometri sud-est de Limenas și este renumită pentru nisipul fin și apa limpede. În fundal se vede Muntele Ypsarion, cel mai înalt vârf al insulei.

La aproximativ 5 kilometri de Golden Beach se află satul Potamia, un sat de munte cu arhitectură tradițională și priveliști frumoase spre mare, potrivit pentru o plimbare după-amiaza.

Prinos și Limenaria

În prima zi poți urma itinerariul Limenas – Golden Beach – Potamia.

În a doua zi, pornește spre vestul insulei și vizitează Prinos, aflat la aproximativ 15 kilometri de Limenas. Stațiunea are o plajă întinsă și numeroase facilități pentru turiști, însă în sezon este destul de aglomerată.

Continuă apoi spre Limenaria, al doilea oraș ca mărime din Thassos. Este mai liniștit decât Limenas și are un mic port în jurul căruia se găsesc taverne pescărești.

După-amiaza poți merge la Potos, o stațiune aflată la câțiva kilometri de Limenaria, cunoscută pentru plaja sa largă și atmosfera animată.

La aproximativ 10 kilometri în interiorul insulei se află Theologos, unul dintre cele mai pitorești sate din Thassos. Aici pot fi admirate case tradiționale din piatră și poate fi vizitat muzeul de folclor, care prezintă modul de viață al locuitorilor insulei din ultimele secole.

Paradise Beach și Alyki

După primele două itinerarii poți dedica ultima zi plajelor din estul și sud-estul insulei.

Makryammos, Paradise Beach și Alyki sunt printre cele mai frumoase plaje din Thassos. Toate sunt amenajate cu șezlonguri și facilități pentru turiști și sunt înconjurate de peisaje naturale.

Dacă preferi locurile mai liniștite, pe coastă vei găsi și numeroase golfuri mici, mai puțin cunoscute, unde te poți bucura de mai multă intimitate.