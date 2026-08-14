Uliţele sunt pline de lume inclusiv în timpul săptămânii. Oaspeţii sunt încântați de preţuri, ospitalitatea gazdelor şi preparatele tradiţionale.

Aceşti turişti au ales satul Ațel, din judeţul Sibiu, ca să îşi petreacă vacanţa. Sunt cazaţi în case de oaspeţi sau parohiale - şi plătesc în jur de 60 de lei pe noapte. Masa este asigurată de oamenii locului, la umbră, în tihnă.

Femeie: "O ciorbă din friptură. Trei feluri de friptură, de pui, de porc și de vită”.

Turist: "E o surpriză abundența din zonă. Nu te poți abține gusturile, sunt minunate. Nu știu, îți vine să încerci și din toate".

Din cei 150 de lei cât costă participarea la brunch, 50 merg pentru conservarea patrimoniului local. După masa turiştii fac plimbări şi inevitabil ajung la bisericile evanghelice din zona unde afla despre obiceiurile acestor locuri.

Aici s-a păstrat şi un labirint pe care erau purtaţi în trecut morţii tineri pentru ca sufletele lor să nu se mai întoarcă.

Turistă: "Pe mine m-au surprins foarte tare, mai ales legenda labirintului și modul acesta în care îmbină și zona mai lumească și zonă spirituală".

Printre cei care sosesc cu regularitate în zonă sunt şi mulţi saşi plecaţi din România după revoluţie.

Bărbat: "Dorul de casă care te ajunge în Germania se leagă cu amintiri, cu meniuri, se leagă cu gânduri la zidurile bisericii".

Cristian Cismaru, manager Fundația Bisericilor Fortificate: "Ideea noastră este să creăm niște evenimente care să aducă comunitățile împreună".

Sezonul vacanțelor în satele săsești din Transilvania se întinde până la sfârșitul lunii octombrie. Doar în 2025, bisericile fortificate au atras peste un milion de turiști. 60% dintre aceştia sunt români, restul au venit din Germania, Austria, Elveția, Statele Unite şi Marea Britanie.