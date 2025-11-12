Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava

Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în urma unui acord încheiat cu procurorii anticorupție din Suceava.

Dumitru Verginel Gireadă, pe atunci edilul comunei Mihai Eminescu, a declarat că a cerut și primit șpagă de 5 ori, pentru a favoriza anumite firme, care ulterior au câștigat contracte publice.

Așadar, în perioada iulie 2022-martie 2025, fostul primar s-a ales cu materiale de construcții în valoare de peste un milion de lei, pe care le-a folosit la renovarea casei lui și a altor locuințe ale rudelor.

De asemenea, a recunoscut că a mai primit o mașină de peste 20.000 de euro și suma de 200.000 de lei.

Gireadă se află sub control judiciar de trei săptămâni și nu mai poate ocupa funcția de primar, motiv pentru care și-a dat demisia.

În luna decembrie, în comună vor avea loc alegeri, iar Partidul Social-Democrat o sprijină pe Andreea Gireadă - fiica fostului edil.

