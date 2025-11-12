Un fost primar din Botoșani a recunoscut că a luat șpagă de cinci ori, după un acord încheiat cu procurorii DNA din Suceava

Stiri actuale
12-11-2025 | 07:52
×
Codul embed a fost copiat

Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în urma unui acord încheiat cu procurorii anticorupție din Suceava.

autor
Iulia Ciuhu

Dumitru Verginel Gireadă, pe atunci edilul comunei Mihai Eminescu, a declarat că a cerut și primit șpagă de 5 ori, pentru a favoriza anumite firme, care ulterior au câștigat contracte publice.

Așadar, în perioada iulie 2022-martie 2025, fostul primar s-a ales cu materiale de construcții în valoare de peste un milion de lei, pe care le-a folosit la renovarea casei lui și a altor locuințe ale rudelor.

De asemenea, a recunoscut că a mai primit o mașină de peste 20.000 de euro și suma de 200.000 de lei.

Gireadă se află sub control judiciar de trei săptămâni și nu mai poate ocupa funcția de primar, motiv pentru care și-a dat demisia.

Citește și
marius ovidiu isaila
Fost senator PSD, arestat: A promis șpagă de 1 mil. euro ministrului USR al Apărării. Reacție: „Am refuzat categoric”

În luna decembrie, în comună vor avea loc alegeri, iar Partidul Social-Democrat o sprijină pe Andreea Gireadă - fiica fostului edil.

Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Sursa: Pro TV

Etichete: botosani, primar, mita, coruptie,

Dată publicare: 12-11-2025 07:47

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Mita vehiculată de fostul senator Marius Isăilă pentru obuzele aduse din Kazahstan. Cum trebuiau împărțiți banii
Stiri Justitie
Mita vehiculată de fostul senator Marius Isăilă pentru obuzele aduse din Kazahstan. Cum trebuiau împărțiți banii

Cincizeci de milioane de dolari ar fi fost șpaga pe care, potrivit anchetatorilor de la DNA, ar fi vehiculat-o fostul senator PSD Marius Isăilă, astfel încât un om de afaceri bulgar să aducă în România un milion de obuze din Kazahstan.

Fost senator PSD, arestat: A promis șpagă de 1 mil. euro ministrului USR al Apărării. Reacție: „Am refuzat categoric”
Stiri Justitie
Fost senator PSD, arestat: A promis șpagă de 1 mil. euro ministrului USR al Apărării. Reacție: „Am refuzat categoric”

Un fost senator PSD a fost arestat la propunerea DNA după ce ar fi promis unui martor denunțător că va da 1 milion de euro mită ministrului USR al Apărării în schimbul unor contracte. Fostul senator a mai fost condamnat o dată pentru corupție.

Percheziții DNA în București și alte șapte județe. Zece persoane sunt vizate pentru șantaj și dare de mită
Stiri actuale
Percheziții DNA în București și alte șapte județe. Zece persoane sunt vizate pentru șantaj și dare de mită

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, miercuri, 23 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Iaşi, Dolj, Vaslui, Prahova, Hunedoara şi Timişoara într-un dosar de corupţie, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv. Decizia este definitivă
Stiri Justitie
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv. Decizia este definitivă

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor, rămâne în arest preventiv, judecătorii Curţii de Apel Constanţa admiţând vineri propunerea procurorilor anticorupţie de prelungire a respectivei măsuri.

Un sârb a oferit 200 de euro mită unui polițist de frontieră pentru a intra în România. Cum a reacționat agentul
Stiri actuale
Un sârb a oferit 200 de euro mită unui polițist de frontieră pentru a intra în România. Cum a reacționat agentul

Un polițist de frontieră de la Moravița, județul Timiș, a anunțat autoritățile după ce un cetățean sârb i-a oferit 200 de euro mită pentru a intra ilegal în România, alături de alte două persoane.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră
Stiri actuale
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28