Doi tineri din Suceava au creat o aplicație care îi ajută pe turiști să descopere România. Cum funcționează

În ediția de luni (3 noiembrie) vedem aplicația făcută de doi studenți din Suceava, care vor să ne arate România altfel: prin locuri, povești și tehnologie.

Aplicația se numește „România, Hub Cultural” și te ajută pe tine dacă ești turist în România ca să călătorești mai cu cap.

Alexandru Mihăiță Tocilă, co-fondator: „Tocmai de la această premisă am pornit, de a aduce un element de noutate în turismul românesc, combinând pasiunile noastre. Eu sunt pasionat de turism, iar colegul meu, Matei, a lucrat în partea de dezvoltare de aplicații”.

Matei Vasilean, co-fondator: „Dorim ca utilizatorii, turiștii, să poată interacționa unii cu alții. Ba mai mult, într-un pachet viitor, dorim să implementăm niște funcționalități ca utilizatorii să poată să creeze evenimente împreună”.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

