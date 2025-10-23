Bărbatul care s-a prăbușit cu avionul în Vaslui era un om de afaceri cunoscut în Suceava. Aeronava a sunat singură la 112

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Vaslui, joi dimineață, în condiții de ceață. Pilotul, un om de afaceri cunoscut în Suceava, în vârstă de 69 de ani, a murit la impactul cu solul.

Anchetatorii sunt acum la fața locului, pentru a lămuri împrejurările tragicului accident.

Apelul la 112 a fost făcut inițial prin eCall, un sistem automat de avertizare, de la bordul avionului. Apoi, un angajat al societății căreia îi aparține aparatul de zbor, a sunat la numărul de urgenţă, după ce a pierdut legătura cu pilotul, un om de afaceri de 69 de ani, din Suceava. Un martor al accidentului povesteşte ce a văzut:

Martor: „În vie acolo, munceam în vie. Deodată l-am văzut că vine spre mine așa, să se prăbușească către mine. M-am ferit de acolo. S-a învârtit de două ori și apoi au luat-o în colțul pădurii în sus, așa către Suceava. Deodată am auzit o bubuitură și mi-am dat seama că e al lui. S-a prăbușit.”

Avionul decolase la ora 8 și 40 de minute de pe aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Ar fi trebuit să aterizeze pe aerodromul din Suseni, județul Vaslui. În condiții de ceață deasă, avionul s-a prăbușit într-o pădure.

Prefect: „Au constatat, din nefericire, decesul unei persoane. Care era de fapt și pilotul aeronavei. În această dimineață s-a emis și un cod galben pentru ceață.”

Victima este un cunoscut om de afaceri din zona Bucovinei, cu afaceri în domeniul importului de cafea, în zona imobiliară și viticolă.

În zona în care s-a prăbuşit aparatul de zbor, avea o cabană şi o podgorie.

Primar: „Are o fermă de vreo 300-400 de hectare pe raza comunei noastre. Și venea foarte des. De foarte multe ori am înțeles că venea cu avionul din mici dimensiuni. Ei au amenajat chiar o pistă de aterizare și decolare acolo la vie.”

Maricel Popa, senator: „A fost un om excepţional, foarte calm, foarte bun profesionist, atât în afaceri cât şi la manşa. Am zburat cu el acum 5-6 ani, nu era un aventurier.”

Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni: „Când pierzi un asemena om, un om foarte serios...foarte greu.”

Corespondent ProTV: „Suntem adânc în pădure, la circa 100 de metri distanţă de locul în care s-a prăbuşit avionul. Accesul spre zona accidentului a fost restricţionat, de poliţişti şi jandarmi, în timp ce anchetatorii cercetează scena întâmplării.”

Ancheta accidentului aviatic este coordonată de procurorii Curţii de Apel Iaşi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













