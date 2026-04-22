Mica Veneție a Nordului. Orașul european unde castelele și străduțele pitorești creează un decor de poveste

Ascuns între ape liniștite și arhitectură de poveste, acest colț fermecător al Europei impresionează prin canalele sale romantice, castelele bine conservate și străduțele înguste care par desprinse dintr-un tablou.

Ghent este unul dintre cele mai frumoase orașe din Belgia, pe care orice pasionat de istorie ar trebui să îl cunoască. A existat o perioadă în care era unul dintre cele mai mari orașe din Europa. Astăzi, pare un oraș rămas în anii 1400, motiv pentru care mai este numit și Mica Veneție a Nordului. Farmecul acestui oraș este de necontestat. Iată cum ajungi aici și ce poți vedea. Unde se află Ghent și cum ajungi Orașul Ghent nu are aeroport, dar este foarte bine conectat cu Bruxelles prin tren. Poți zbura și din Paris sau Amsterdam, apoi poți continua cu trenul către Ghent. Mai jos sunt câteva informații utile: Din Aeroportul Bruxelles-Zaventem (BRU): se ia trenul direct către Gent-Sint-Pieters. Călătoria durează aproximativ 45 de minute, fără schimbări. Citește și Fisticul, „aurul verde” al Turciei, ingredientul care a făcut din Gaziantep capitala deserturilor Din Aeroportul Bruxelles South Charleroi (CRL): se ia trenul până la Bruxelles-Midi, apoi tren către Gent-Sint-Pieters. Ghent are două gări: Gent-Sint-Pieters și Gent-Dampoort. Din Londra: mai puțin de 3 ore. Se ia Eurostar de la London St Pancras până la Bruxelles-Midi, apoi tren către Gent-Sint-Pieters. Din Paris: aproximativ 2,5 ore. Se ia Thalys sau TGV de la Paris Gare du Nord până la Bruxelles-Midi, apoi conexiune către Gent-Sint-Pieters. Din Cologne: aproximativ 2,5–3 ore. Se ia un tren ICE până la Bruxelles-Nord, apoi tren către Gent-Sint-Pieters. Din Amsterdam: aproximativ 3 ore. Se ia tren Intercity sau Thalys până la Bruxelles-Midi, apoi conexiune către Gent-Sint-Pieters. Transport în Ghent Transportul public este bine organizat, cu o rețea extinsă de tramvaie și autobuze care circulă de dimineața devreme până seara târziu. Gent ICC se află la aproximativ 10 minute de mers pe jos de gara principală Sint-Pieters. Pentru a ajunge în centrul istoric, poți merge pe jos până la gară și lua tramvaiul sau poți folosi autobuzul (stația Ledeganckstraat este la 2 minute de centrul de conferințe). Operatorul de transport public este De Lijn. Plata contactless este disponibilă în autobuze și tramvaie, folosind cardul, telefonul sau smartwatch-ul. Biletul este valabil 1 oră pe toate liniile.

Istoric Istoria orașului Ghent începe în anul 630, când Saint Amandus a ales locul de confluență („Ganda”) al râurilor Lys și Scheldt pentru a construi o abație. Aproape 1400 de ani de istorie sunt încă vizibili astăzi: un castel medieval înconjurat de șanțuri cu apă, o catedrală impunătoare, un turn cu clopot și mai multe beguinaje. Centrul istoric al orașului concentrează o densitate foarte mare de monumente. Între anul 1000 și aproximativ 1550, Ghent a fost unul dintre cele mai importante orașe din Europa, mai mare decât London și al doilea după Paris ca mărime. Cei aproximativ 60.000 de locuitori din secolul al XIV-lea își apărau cu fermitate drepturile. Conții și prinții au descoperit că locuitorii din Ghent nu renunțau ușor la libertățile și privilegiile lor. Până la Battle of the Golden Spurs, orașul era condus de familii bogate de negustori. Pentru că acestea susțineau regele Franței, au fost numite „Leliaerts”, de la simbolul crinului. În secolul al XIV-lea, odată cu creșterea puterii breslelor, orașul a devenit mai democratic, conform visitghent. Din cauza blocării importurilor de materii prime de către Anglia pentru industria textilă, Ghent a fost nevoit să se alieze cu Anglia între 1338 și 1345, în timpul Hundred Years’ War. Jacob van Artevelde, un bogat negustor de textile, a condus revolta împotriva contelui Louis de Nevers. În 1345 a fost ucis de propriii concetățeni. Importanța sa este reflectată și astăzi prin denumirea orașului ca „Orașul lui Artevelde”. Ulterior, Ghent a renunțat la alianța cu Anglia și s-a apropiat de Franța. În 1407, Consiliul Flandrei s-a mutat la Castle of the Counts, iar limba neerlandeză a devenit oficială. De-a lungul secolelor, locuitorii au rămas cunoscuți pentru spiritul lor independent. S-au revoltat chiar și împotriva Charles V, dar au fost învinși și umiliți public, iar simbolul independenței orașului, Klokke Roeland, a fost îndepărtat din turnul Belfry. Situația economică s-a deteriorat treptat: orașul a pierdut accesul la mare, iar populația s-a redus la jumătate. Redresarea a început abia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În 1816, sub administrație olandeză, Ghent a primit propria universitate, fondată de William I of the Netherlands. Zece ani mai târziu, orașul a redevenit port maritim datorită canalului Ghent–Terneuzen. În perioada luptei pentru independența Belgiei, mulți locuitori au rămas loiali Casei de Orania. Ulterior, Ghent a devenit primul mare centru industrial de pe continent, fiind locul unde au apărut mișcarea socialistă și primele sindicate. În 1913, orașul s-a remarcat prin organizarea Expoziției Mondiale. Deoarece a fost puțin afectat de bombardamente în cele două războaie mondiale, patrimoniul său istoric s-a păstrat în mare parte până astăzi.

Ce să vizitezi în Ghent Ghent este un oraș medieval, incredibil de bine conservat. Plimbându-te pe străzile orașului, ai impresia că ai pășit într-un basm, iar obiectivele turistice sunt suficiente pentru a umple o zi întreagă de explorare. Castelele și clădirile care datează din Evul Mediu oferă o bogăție de istorie de descoperit. Gravensteen Deasupra unuia dintre canalele pitorești din Ghent se află impresionantul Gravensteen sau Castelul Conților. Construit în Evul Mediu, acest castel compact pare desprins din povești epice cu cavaleri și dragoni, cu zidurile și turnurile sale fortificate. Clădirea a fost reședința Conților din Flandra până în secolul XIV, iar cel mai notoriu locatar, contele cruciat Filip de Alsacia, a amenajat o cameră de tortură complet echipată pentru oricine ar fi reușit să escaladeze zidurile. Astăzi, vizitatorii pot face turul castelului, pot urca pe ziduri și pot vedea unele dintre instrumentele de tortură ale contelui. Este un obiectiv obligatoriu în Ghent, însă trebuie să ții cont că există scări înguste de urcat. Muzeul de Arte Frumoase La sud de centrul orașului Ghent se află verdele și liniștitul Citadelpark, care găzduiește două dintre cele mai impresionante galerii ale orașului. Muzeul de Arte Frumoase din Ghent, găzduit într-o clădire neoclasică frumoasă, este un loc excelent pentru iubitorii de cultură sau pentru cei care apreciază operele de artă europene. Cu expoziții temporare și lucrări europene datând din secolul XIV, vei găsi cu siguranță ceva pe gustul tău, inclusiv capodopere ale maeștrilor Hieronymus Bosch, Jan van Eyck și Rubens, conform leshuttle. Pentru cei interesați de artă modernă, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) oferă expoziții în continuă schimbare ale unor artiști contemporani, precum Andy Warhol, Francis Bacon și David Hockney. Altarul din Ghent realizat de frații Van Eyck, creat în secolul XV, este recunoscut la nivel mondial ca una dintre cele mai influente picturi. Este obligatoriu de văzut în timpul vizitei în Ghent, la Catedrala Sfântul Bavo. Restaurarea panourilor superioare ale acestei capodopere poate fi urmărită de marți până vineri până pe 31 martie 2027 la MSK. Patershol Dacă vrei să începi ziua explorând pe jos, zona Patershol este perfectă. Cel mai vechi cartier al Ghentului și-a păstrat planul stradal din Evul Mediu, lucru resimțit în timp ce te plimbi pe aleile pavate. Este dominată de castelul Gravensteen și găzduiește restaurante și cafenele pitorești, aproape ascunse de privirea de pe stradă. Catedrala Sfântul Bavo Cei pasionați de artă se îndreaptă către Catedrala Sfântul Bavo. Această construcție religioasă există pe același loc de peste 1.000 de ani, iar urme ale capelei de lemn originale din 942 d.Hr. pot fi văzute în cripta catedralei. De-a lungul secolelor, construcția a fost extinsă, oferind o perspectivă asupra dezvoltării acestei structuri grandioase. Astăzi, catedrala nu este doar o minune arhitecturală, ci adăpostește și unul dintre cele mai importante lucrări renascentiste din nordul Europei: celebrul Altar din Ghent, datând din anii 1420, un ansamblu impresionant de 24 de picturi încadrate realizate de frații Hubert și Jan Van Eyck. Cunoscut și sub numele de „Adorația Mielului Mistic”, scenele detaliate redau figuri biblice, inclusiv pe Adam și Eva și Mielul Domnului. Turnul cu clopot și Sala Țesătorilor Lâna și țesăturile au jucat un rol major în istoria medievală a Ghentului, orașul îmbogățindu-se datorită acestei industrii. La centrul producției se afla Sala Țesătorilor (Lakenhalle), construită între 1425 și 1445, unde negustorii inspectau și negociat produsele. Atașat sălii se află impunătorul Belfry of Ghent, oferind o panoramă completă asupra orașului. Clopotele turnului reprezintă un simbol civic al locuitorilor și erau folosite pentru a marca victorii în bătălii. Turnul a fost construit între 1313 și 1380 și oferă vedere de 360° asupra orașului. Poți urca pe scările abrupte sau, parțial, cu liftul până aproape de vârf.

Ce să mănânci în Ghent Când te gândești la pâine și produse de patiserie, probabil că îți vine în minte Franța: un croissant, o baghetă sau alte produse de patiserie cu acel gust distinct și stil aparte. Dar Ghent are una dintre cele mai bune brutării: The Bakery. Chiar lângă brutărie, găsești Joost Arijs, o ciocolaterie boutique deținută de aceiași oameni. Belgia este celebră pentru ciocolată, iar aici vei înțelege de ce. Se află aproape de Korenmarkt, suficient de aproape de zonele turistice, dar ușor de ratat dacă urmezi doar ghidurile. Nu sări peste această vizită. Cartofi prăjiți belgieni. Belgienii știu să facă cartofii prăjiți cum trebuie. Cartofii aici sunt crocanți la exterior, moi la interior și serviți la fritkots, mici chioșcuri locale cu propriile meniuri de sosuri.. Unde să mergi: • Chasse Patat: prietenos, tematic pe biciclete (sportul preferat al belgienilor), mereu aglomerat, și pe bună dreptate. • Frituur Marcel: pentru cartofi crocanți, perfect prăjiți, și atmosferă locală. Le Bal Infernal Dacă iubești cărțile, vizitarea unei cafenele cu cărți probabil e pe lista ta, iar în Ghent, Le Bal Infernal este locul potrivit. Un perete este plin de cărți, iar și mai multe se află în jurul barului, tentându-te să iei una. Atmosfera este primitoare și confortabilă. Mâncarea și băuturile sunt cu adevărat bune, așa că poți veni să te bucuri de ce servesc, nu doar pentru decor. A fost recomandată de mai multe platforme de turism ca una dintre cele mai bune cafenele cu cărți din Europa și merită pe deplin atenția. Tush Dacă ți-e poftă de burger, evită lanțurile de fast-food. Poți găsi oriunde. În schimb, mergi la Tush. Aici se servesc unii dintre cei mai buni burgeri și bao pe care îi vei mânca. Burgerul lor cu pui prăjit este delicios: crocant, suculent, tot ce îți dorești, sfătuiește sekarwrites. Din păcate, se deschid doar la cină, așa că asigură-te că se potrivește cu itinerariul tău.

Dată publicare: