Pentru asta, unii hotelieri au scurtat pachetele la 3 nopți și au redus din mesele incluse.

Unii turiști care și-au rezervat Revelionul la un hotel din Bran vor zbura, pentru a ajunge aici. Cei care își permit asta n-au nicio reținere să achite 1.000 de euro pentru un sejur de trei zile cu petrecere de Anul Nou.

Daniel Drancă, reprezentantul hotelului: „Un transport cu elicopterul este în jur de 1500 de euro pe oră. Tema de anul acesta este șampania, vom avea preparate care vor conține șampanie.”

Celelalte mese nu sunt incluse în pachet.

Andreea Zauerland, turistă din Elveția: „E puțin scump, dar dacă chiar vrei să ai o experiență extraordinară, timp de trei nopți, o mie de euro e ok.”

În Poiana Brașov, primele care și-au postat ofertele sunt hotelurile de 4 stele. Cel mai scump pachet costă peste 2000 de euro de persoană. La fel ca un sejur mai lung în Islanda, Thailanda sau chiar New York. Prețul este justificat de mâncarea și băutura rafinate, precum și de prestația unor artiști ai momentului.

Clienți există, spun reprezentanții hotelierilor din Poiana.

Roxana Cojocea, organizația patronală Poiana Brașov: „Oameni care câștigă foarte bine, oameni care au businessuri, oameni care doresc să fie acolo un punct de întâlnire al lor. Acești clienți vin cu așteptări și pretenții foarte mari.”

Acest hotel are deja ocupate de Revelion 85% dintre locurile de cazare. Sunt clienți care au mai petrecut aici și revin, iar administratorul face tot posibilul să-i păstreze.

Gabriel Roșca, reprezentantul unui hotel din Poiana Brașov: „Primul an în care nu schimbăm tarifele, rămân tarifele ca și vara. Oferta de Revelion rămâne la fel ca anul trecut.”

Și la un hotel din Sinaia prețul rămâne neschimbat. Ca să-l mențină, gazdele au făcut ajustări.

Teodora Thomas, administrator hotel: „Am renunțat la anumite mese și, de asemenea, am modificat puțin perioada sejurului, am lăsat și pentru trei nopți, pentru a nu lăsa turiștii să vină pe un sejur mai lung, ar fi implicat un buget mai mare.”

Dacă zăpada va fi puțină de sărbători, antreprenorii din turism spun că pot compensa acest neajuns cu SPA-urile și petrecerile din interior.