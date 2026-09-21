Printre ei sunt o contesă din Veneția și un producător de film francez care ar putea convinge mai mulți străini să ne viziteze. Datele de la statistică arată o scădere a turiștilor de la noi în primele luni, dar o creștere a celor din alte țări, iar antreprenorii din turism pariază acum pe o astfel de promovare.

Anita, din Polonia, le povestește acum celor 170.000 de urmăritori de pe o rețea socială cum e la noi. Musafirii străini vizitează timp de cinci zile Brașovul și împrejurimile. Pe lângă influenceri, în grup sunt și reprezentanți ai agențiilor de turism din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie, Israel și Polonia. Gazdele speră să-i convingă să aducă turiști la schi încă din această iarnă.

Mathias Utz, reprezentantul unei agenții turistice din Germania: „Nu știu exact prețurile, dar poate sunt mai mici decât în Europa”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele șapte luni ale anului, numărul românilor care și-au făcut vacanțele în țară a scăzut. Dar cel al străinilor a crescut.

Sorina Boldeanu, Primăria Orașului Râșnov: „E nevoie să ne creștem vizibilitatea și să ne spunem povestea.”

Printre vizitatori este și o contesă venețiană - Chiara Modica Dona Dalle Rose. A fost fascinată de acustica Peșterii Cetății, unde a ascultat muzică jazz.

Chiara Modica Dona Dalle Rose: „Sunt atât de multe lucruri aici care ne-au captivat imaginația, ne amintește de basme.”

Contesa este însoțită de un regizor și producător de film.

Luc Hardy: „Am văzut destule grote în viața mea, dar este prima în care am ascultat muzică. Poate fi locul pentru o scenă romantică sau pentru un thriller.”

Reprezentanții Ministerului Turismului spun că și ei încearcă să convingă străinii să vină la noi.

Alin Grigore, director Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: „Suntem în contact cu cea mai mare asociație de turism din Germania, DRV, încercăm să-i aducem în România într-un infotrip. Cel mai probabil o să fie în luna noiembrie.”

Cei mai mulți străini care au ajuns la noi în primele 7 luni din 2026 au venit din Germania, Italia și Statele Unite ale Americii, arată datele Institutului Național de Statistică. Turiștii străini au cheltuit la noi, în total, 1,4 miliarde de lei, în această perioadă.