Orașele în care bicicleta este „regină”. Locuri din Europa unde mersul pe două roți face parte din viața de zi cu zi

De la capitale europene cunoscute pentru cultura bicicletei până la orașe care au transformat mersul pe bicicletă într-un mod de viață, destinații din Europa oferă condiții bune atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Tot mai multe orașe din Europa și din întreaga lume investesc în piste de biciclete, infrastructură sigură și soluții de transport care încurajează deplasarea pe două roți. Mersul cu bicicleta prin oraș are numeroase avantaje. Nu produce emisii, costurile de întreținere sunt reduse, iar problema găsirii unui loc de parcare dispare. În plus, deplasarea pe două roți înseamnă și mișcare în aer liber. Mai multe orașe din Europa au dezvoltat infrastructuri dedicate bicicliștilor și încurajează folosirea bicicletei pentru deplasările zilnice către serviciu, școală sau magazine. Printre acestea se numără Copenhaga, Amsterdam și Utrecht, unde bicicleta reprezintă o parte importantă a vieții urbane. Și în alte regiuni ale lumii există orașe care au investit în piste pentru biciclete, sisteme de închiriere și infrastructură adaptată acestui mijloc de transport. Copenhagenize Index – cum este evaluată infrastructura pentru biciclete Un oraș prietenos cu bicicliștii este o localitate în care mersul pe bicicletă ocupă un loc important în sistemul de transport. Acest lucru poate fi observat fie prin proporția ridicată a deplasărilor zilnice efectuate cu bicicleta, fie prin infrastructura construită special pentru bicicliști. Pistele dedicate, traseele sigure, parcările pentru biciclete și sistemele de închiriere contribuie la dezvoltarea unei culturi a mersului pe bicicletă. În astfel de orașe, bicicleta este folosită atât de localnici pentru deplasările zilnice, cât și de turiști pentru vizitarea obiectivelor turistice. Recomandări Video Care ar putea fi cheia pentru a crește turismul rural din România. Ne-au oferit ...

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Viena Capitala Austriei este cunoscută pentru palatele imperiale, patrimoniul cultural, MuseumsQuartier, Wiener Prater și Hundertwasserhaus. Orașul dispune și de numeroase trasee pentru biciclete, iar zona centrală poate fi explorată pe două roți. Naschmarkt este unul dintre locurile cunoscute pentru varietatea de produse și preparate, fiind o oprire populară pentru cei care vizitează orașul.

Paris Parisul oferă acces la numeroase obiective turistice și cartiere care pot fi parcurse cu bicicleta. Turnul Eiffel, Muzeul Luvru și Palatul Versailles se numără printre cele mai cunoscute atracții ale capitalei franceze. Pistele pentru biciclete permit deplasarea între diferite zone ale orașului, iar traseele de-a lungul Senei oferă o perspectivă diferită asupra Parisului.

Oslo Capitala Norvegiei este cunoscută pentru muzeele sale, spațiile verzi și atracțiile precum trambulina de sărituri cu schiurile și Parcul de Sculpturi Vigeland. Climatul nordic poate reprezenta un avantaj pentru ciclism în timpul verii, când temperaturile sunt, în general, moderate.

Bordeaux Bordeaux se remarcă prin arhitectura sa, străzile pietruite, clădirile istorice și tradiția viticolă. Orașul și împrejurimile sale dispun de o infrastructură extinsă pentru biciclete, cu aproximativ 1.182 de kilometri de piste pentru bicicliști.

Strasbourg Strasbourg se află printre orașele europene cu o cultură bine dezvoltată a mersului pe bicicletă. Potrivit datelor prezentate în clasamentul citat, aproximativ 16% dintre persoanele care lucrează în oraș folosesc zilnic bicicleta pentru a ajunge la serviciu. Sistemele de închiriere și serviciile de bike-sharing facilitează utilizarea bicicletei și de către turiști. Printre obiectivele importante din Strasbourg se numără Catedrala Notre-Dame, Parcul Orangerie, Muzeul Alsacian și cartierul La Petite France.

Anvers Orașul-port Anvers din Belgia ocupă un loc important în clasamentele dedicate orașelor prietenoase cu bicicliștii. Rețeaua de piste și infrastructura destinată bicicletelor facilitează deplasarea prin oraș. Printre obiectivele turistice se numără Catedrala Maicii Domnului, Castelul Steen, piața Grote Markt și Museum Aan de Stroom. Anvers dispune inclusiv de trasee dedicate de tip „autostradă pentru biciclete”, concepute pentru deplasări mai rapide și mai sigure.

Utrecht Orașul olandez Utrecht are numeroase asemănări cu Amsterdamul, inclusiv canalele care traversează centrul și rețeaua extinsă de piste pentru biciclete. Spre deosebire de Amsterdam, Utrecht este un oraș mai puțin asociat cu turismul de masă și cu marile obiective turistice. Străduțele și cafenelele din centrul orașului contribuie la atmosfera locală. Utrecht este, totodată, unul dintre orașele în care numărul bicicliștilor este foarte ridicat, mai ales în timpul orelor de vârf.

Amsterdam Amsterdam este unul dintre cele mai cunoscute orașe din lume pentru infrastructura dedicată bicicletelor. Numeroase piste și servicii de închiriere permit deplasarea pe două roți prin mare parte din oraș. Capitala Țărilor de Jos găzduiește și una dintre cele mai cunoscute parcări pentru biciclete din lume, construită în apropierea gării centrale. Printre atracțiile orașului se numără canalele, croazierele pe apă și numeroasele zone dedicate vieții de noapte. Țările de Jos sunt, în general, potrivite pentru turismul pe bicicletă datorită terenului predominant plat și rețelei extinse de piste.

Copenhaga Capitala Danemarcei ocupă un loc central în cultura europeană a bicicletei. Potrivit datelor prezentate în clasamentul citat, 50% dintre locuitori folosesc zilnic bicicleta pentru deplasarea la serviciu. Infrastructura orașului include semafoare sincronizate pentru bicicliști, sisteme inteligente de gestionare a traficului și poduri dedicate acestora. Podurile pentru biciclete au devenit parte a peisajului urban și leagă diferite zone ale capitalei, inclusiv cartiere din apropierea portului. Danemarca și Copenhaga sunt asociate în mod frecvent cu politicile de încurajare a transportului alternativ și cu obiectivul de reducere a emisiilor de carbon.

Orașe pentru bicicliști din întreaga lume Orașele europene nu sunt singurele care au investit în infrastructura pentru biciclete. Mai multe metropole din alte regiuni ale lumii au dezvoltat rețele de piste și programe menite să încurajeze utilizarea bicicletei. Bogotá În capitala Columbiei s-a dezvoltat o amplă mișcare în favoarea ciclismului, în contextul eforturilor de reducere a traficului auto și a poluării. Bicicleta reprezintă o alternativă importantă la deplasarea cu mașina sau motocicleta. Tokyo Tokyo a dezvoltat programe de educație rutieră prin care șoferii sunt încurajați să acorde o atenție mai mare bicicliștilor. Metropola japoneză dispune și de numeroase spații de parcare pentru biciclete. Unul dintre obiectivele infrastructurii rămâne facilitarea deplasărilor pe distanțe mai lungi cu bicicleta. Vancouver Vancouver poate fi explorat pe bicicletă datorită rețelei dezvoltate de piste. O mare parte a zonei de coastă este conectată prin Seaside Cycle Path, unul dintre traseele cunoscute ale orașului. Orașele în care bicicleta a devenit parte din viața urbană În ultimii ani, infrastructura pentru biciclete a devenit o componentă importantă a politicilor de mobilitate urbană în numeroase orașe. Copenhaga, Amsterdam și Utrecht sunt exemple de localități în care bicicleta este folosită pe scară largă pentru deplasările cotidiene. Pistele dedicate, parcările pentru biciclete, serviciile de închiriere și sistemele de bike-sharing sunt printre măsurile care facilitează utilizarea acestui mijloc de transport. În afara Europei, Bogotá, Tokyo și Vancouver se numără printre orașele care au dezvoltat infrastructură și programe dedicate bicicliștilor.

Care este cel mai prietenos oraș din lume cu bicicliștii Copenhaga este prezentată în Copenhagenize Index drept unul dintre cele mai importante orașe pentru ciclism. Capitala Danemarcei s-a aflat în fruntea clasamentului în mai multe ediții, iar datele citate indică o pondere ridicată a deplasărilor cu bicicleta. În Europa, Danemarca și Țările de Jos sunt printre țările cunoscute pentru infrastructura și cultura ciclismului. Suedia și Finlanda se numără, de asemenea, printre statele europene în care utilizarea bicicletei este încurajată prin infrastructură și politici de mobilitate. Copenhaga se află printre orașele cu o rată ridicată de utilizare a bicicletei. Datele citate indică faptul că 62% dintre locuitori folosesc bicicleta pentru deplasările către școală și serviciu.

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