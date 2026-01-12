Bucureștenii îngheață în case. Circa 3.500 de blocuri nu au căldură în cele mai friguroase zile din această iarnă

În timp ce meteorologii anunță temperaturi tot mai scăzute, mii de bucureșteni stau în frig. Peste o treime din blocurile din Capitală au probleme cu apa caldă și căldura de mai bine de o săptămână.

În jur de 3.500 de blocuri din Capitală, adică aproape 40% din cele racordate la sistemul de termoficare, au probleme cu furnizarea de apă caldă și căldură.

Problema persistă deja de o săptămână. Compania Termoenergetica a transmis că este vorba despre o lipsă de parametri pentru livrarea de apă caldă de consum și încălzire.

În plus, rețeaua principală de termoficare are în jur de 1000 de kilometri cu țevi, multe dintre ele vechi de peste jumătate de secol. Din această cauză apar foarte multe pierderi și avarii.

Meteorologii au anunțat că temperaturile foarte scăzute vor persista în București până miercuri. La noapte minimele pot coborî până la -13 grade. De altfel, de luni seară până marți dimineața, Capitala se va afla sub incidența unui cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și de ger.

