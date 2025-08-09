Weekend aglomerat pe litoral. Peste 100.000 de români caută răcoarea în valurile Mării Negre. „Mai frumos ca în Ibiza”

10-08-2025 | 09:24
Peste 100.000 de români caută răcoarea în aceste zile pe litoral. Cei mai mulți își petrec doar weekendul, însă, sunt bune și două zile ca să te bucuri de mare.

 

Ina Popescu

Pe o plajă din Mamaia Nord un DJ din Italia a transformat nisipul în ring de dans, cu hituri care au ținut turiștii în mișcare ore întregi.

Walter Scalzone, DJ: De fiecare dată când vin aici, totul e o nebunie”.

Bărbat: „Băutură bună, vreme bună, oameni faini. Mamaia, mulțumim mult. Ne simțim bine".

Femeie: „Ne distrăm bine. Noi venim din Italia. E foarte cald”.

Reporterul: Cum sunt prețurile?

Fată: „Prețurile, acum depinde unde mergi, dacă vrei mai fițe, plătești, dacă vrei mai chill, găsești".

Dorin Ciubotaru, managerul unei plaje: „E în proporție de 90% plină, vremea este foarte bună, nu mai bate vântul”.

Și apa a fost pe placul turiștilor. Și ziua de duminică se anunță prietenoasă. Pe litoral vor fi 30 de grade Celsius.
 

Sursa: Pro TV

litoral, turisti, mare

Dată publicare: 09-08-2025 19:29

Este arborat steagul roșu pe litoral din cauza vântului puternic și a valurilor periculoase. Niciun turist nu are voie să intre în apă la o adâncime care să treacă de genunchi.

