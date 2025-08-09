Amenzile aplicate de ANPC operatorilor turistici de pe litoral în ultima săptămână. Problemele din piscine

09-08-2025 | 19:36
ANPC Comandamentul Litoral 2025 a sancționat operatorii economici din zona litoralului, aplicând amenzi contravenționale în valoare totală de 620.000 de lei în urma controalelor desfășurate între 4 și 8 august 2025.

Într-o perioadă de doar cinci zile, comisarii ANPC au derulat 104 acțiuni de control, care au scos la iveală numeroase nereguli în sectorul turistic și comercial. Comisarii au aplicat 103 amenzi contravenționale în valoare de peste 620.000 lei, 38 avertismente, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 68.000 lei și oprirea temporară a comercializării unor produse evaluate la peste 14.000 lei.

Deficiențe grave în spațiile de agrement și piscine

Cele mai frecvente abateri identificate de inspectorii ANPC vizează întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement. Controalele au relevat „conductoare electrice neizolate, absența documentelor aferente echipamentelor utilizate, lipsa panourilor de informare, lipsa truselor de prim ajutor, echipamente de agrement cu elemente de siguranță insuficiente, absența evidențelor de igienizare", conform comunicatului oficial.

Piscinele reprezintă o altă sursă majoră de probleme. Inspectorii au constatat „absența informațiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea" apei, precum și „zone/șezlonguri neigienizate" și „grupurile sanitare aferente piscinelor cu depuneri de rugină".

Condiții necorespunzătoare de cazare și alimentație

În sectorul hotelier, ANPC a identificat probleme legate de „confort și siguranță necorespunzătoare în camerele destinate turiștilor (huse protecție saltele/lenjerii/saltele neigienizate)" și „lipsa informării în mod corect, complet și precis a consumatorilor privind serviciile de cazare și facilitățile oferite".

anpc
ANPC a dat amenzi de 800.000 lei pe litoral pentru kendame „periculoase”, tatuaje, mâncare stricată și mizerie

Domeniul alimentar nu a fost scutit de nereguli. Controalele au dezvăluit „comercializarea unor produse alimentare cu termen de valabilitate depășit", „condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare a materiilor prime" și „materii prime fără elemente de identificare și caracterizare, cu starea termică modificată".

21 de operatori, opriți din activitate

Ca măsură extremă, ANPC a dispus „oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici" care au prezentat deficiențe majore.

Printre alte abateri identificate se numără comercializarea de „produse potențial periculoase, notificate prin sistemul de alertă rapidă Safety Gate", „utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheață" și „comercializarea unor suveniruri fără date de identificare și caracterizare".

Acțiunile de control fac parte din campania de monitorizare intensivă a ANPC pe perioada sezonului estival, menită să protejeze drepturile consumatorilor și să asigure respectarea standardelor de calitate în industria turistică de pe litoralul românesc.

Sursa: Agerpres

