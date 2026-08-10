Ce medicamente nu ai voie să iei în avion. Pastile care îți pot crea probleme la controlul de securitate

Dacă ai tratament cu prescripție, siropuri, fiole ori medicamente care trebuie păstrate la rece, este bine să știi dinainte ce documente și ce reguli trebuie respectate.

Ce medicamente sunt permise în avion și care pot fi complet interzise

În bagajul de mână poți avea, în general, comprimate și capsule pentru uz personal, inclusiv medicamente care conțin substanțe active obișnuite, precum paracetamol, ibuprofen, cetirizină sau loratadină. Condiția este ca acestea să fie permise în toate țările prin care treci. Faptul că un medicament poate fi cumpărat fără rețetă în România nu înseamnă că are același regim și în alt stat.

La controlul de securitate, medicamentele solide sunt, de regulă, ușor de verificat. La vamă însă contează ce substanță conțin, ce cantitate ai asupra ta și dacă poți demonstra că sunt pentru tratamentul personal. Cel mai bine este să iei o cantitate potrivită pentru durata călătoriei, la care poți adăuga o rezervă mică pentru eventuale întârzieri, notează CDC.gov.

Și medicamentele lichide esențiale, inhalatoarele, seringile sau alte dispozitive medicale pot fi transportate în avion, însă este posibil să fie verificate separat. În aeroporturile din Uniunea Europeană, regula generală spune că lichidele din bagajul de mână trebuie să fie în recipiente de cel mult 100 ml și puse în punga transparentă prevăzută pentru acestea.

Pentru medicamentele esențiale necesare în timpul călătoriei se pot face excepții, astfel că recipientele pot depăși 100 ml. În această situație, pasagerului i se poate cere să demonstreze că medicamentul este autentic și că are nevoie de el. În Regatul Unit, de exemplu, pentru un medicament lichid aflat într-un recipient mai mare de 100 ml poate fi cerută dovada prescripției, iar recipientul poate fi deschis în timpul controlului.

Medicamentele care conțin substanțe controlate nu trebuie confundate cu cele complet interzise. Diazepamul, lorazepamul, nitrazepamul sau oxazepamul, de exemplu, fac parte din grupa benzodiazepinelor și pot fi transportate în anumite state dacă pasagerul are prescripție, o scrisoare medicală și doar cantitatea permisă. Alte tratamente folosite pentru durere, somn, anxietate sau probleme de atenție pot necesita un certificat ori un permis special. Regulile se stabilesc în funcție de substanța activă, concentrație, forma medicamentului și numărul de doze transportate, nu după cum arată pastila. Din acest motiv, verificarea trebuie făcută folosind denumirea exactă a substanței active, așa cum apare pe ambalaj și în documentele medicale.

În cazul medicamentelor „complet interzise”, regulile diferă de la o țară la alta. Japonia, de exemplu, include pe lista substanțelor pe care călătorii nu le pot introduce în țară heroina, pulberea de opiu, metamfetamina, amfetamina, inclusiv dexamfetamina și levamfetamina, precum și metacualona. Acestea nu pot fi aduse nici măcar pentru tratament personal, chiar dacă există o prescripție medicală. În Singapore, medicamentele care conțin cannabis sau extracte de cannabis sunt considerate importuri personale nepermise, inclusiv în anumite situații de tranzit. Tocmai de aceea nu există o singură listă valabilă peste tot: o substanță poate fi acceptată cu documentele potrivite într-o țară și complet interzisă în alta.

Aceeași atenție trebuie acordată și remediilor considerate naturale. Capsulele cu plante, tincturile, uleiurile sau produsele folosite pentru relaxare pot conține extracte care intră sub incidența legislației privind drogurile, medicamentele sau biosecuritatea. Nu trebuie presupus că un produs poate fi transportat fără restricții doar pentru că se cumpără fără rețetă sau pentru că pe etichetă scrie „supliment”.

Verifică lista completă de ingrediente și denumirea substanței active, apoi caută regulile autorităților sanitare din țara în care mergi. Dacă informațiile oficiale nu sunt suficient de clare, este mai sigur să ceri o confirmare din partea ambasadei sau a autorității competente înainte de plecare. Compania aeriană îți poate spune ce poți lua la bord, dar regulile vamale sunt stabilite de autoritățile țării respective.

Medicamente pe bază de rețetă în avion. Ce acte trebuie să ai la tine

Pentru comprimatele obișnuite, agenții de securitate din aeroport nu cer automat rețeta la fiecare control. În Regatul Unit, de exemplu, tabletele pot trece prin filtrul de securitate fără să fie nevoie de o dovadă medicală, iar în Statele Unite pasagerii nu sunt obligați să anunțe înainte de scanare că au asupra lor medicamente solide. Totuși, aceste reguli se referă strict la controlul de securitate.

La frontieră, la vamă sau în fața autorităților sanitare pot fi cerute documente suplimentare, mai ales dacă medicamentul conține o substanță controlată. Ca să eviți problemele sau interpretările diferite de la un aeroport la altul, este bine să păstrezi rețeta sau o copie clară a acesteia lângă medicamente, chiar dacă pentru comprimate nu este cerută de fiecare dată.

Dacă ai nevoie de un medicament lichid esențial într-un recipient mai mare de 100 ml, este recomandat să ai la îndemână rețeta, o scrisoare de la medic sau un alt document care dovedește că produsul îți este necesar. Lichidul trebuie prezentat separat, iar agentul de securitate trebuie anunțat înainte de scanare. Recipientul poate fi verificat suplimentar și, în unele situații, poate fi deschis.

În aeroporturile din Uniunea Europeană, excepția de la limita obișnuită pentru lichide se aplică doar cantității necesare pe durata călătoriei, iar pasagerului i se poate cere să dovedească autenticitatea medicamentului. Pentru seringi, ace, injectoare, pompe sau alte dispozitive medicale, scrisoarea medicală ar trebui să explice clar de ce ai nevoie de ele. În plus, compania aeriană poate avea propriile reguli privind folosirea acestor echipamente la bord.

Scrisoarea medicală este bine să fie redactată în limba engleză și să conțină suficiente informații pentru ca tratamentul să poată fi identificat rapid. Ar trebui să apară numele complet al pacientului, diagnosticul sau motivul pentru care este necesar tratamentul, denumirea fiecărei substanțe active, concentrația, forma medicamentului, doza, frecvența administrării, cantitatea totală transportată și perioada călătoriei.

Pe document ar trebui să apară și numele medicului, datele sale de contact, semnătura și numărul profesional. Unele autorități pot solicita și fotografii clare ale cutiei, ale etichetei de la farmacie sau chiar ale produsului. Ideea este ca agentul care face verificarea să poată compara ușor identitatea pasagerului, tratamentul și cantitatea transportată, fără să se bazeze doar pe numele comercial al unui medicament, care poate fi diferit de la o țară la alta.

În cazul narcoticelor și al substanțelor psihotrope, simpla rețetă poate să nu fie suficientă. Pentru deplasările în spațiul Schengen există un certificat destinat persoanelor care au nevoie de astfel de tratamente pe bază de prescripție. Documentul poate avea o valabilitate de cel mult 30 de zile și cuprinde, printre altele, denumirea internațională a substanței active, concentrația, doza și cantitatea totală transportată.

Pentru călătoriile în afara acestui sistem, țara de destinație poate cere un permis de import care trebuie obținut înainte de plecare. Unele autorizații sunt legate inclusiv de data exactă a sosirii și trebuie solicitate cu câteva săptămâni înainte de călătorie. Toate aceste acte ar trebui ținute în bagajul de mână, într-un loc din care pot fi scoase rapid la control. Păstrează împreună rețeta, scrisoarea medicală, permisul sau certificatul necesar și, dacă este cazul, o copie a itinerarului.

Este util să ai și copii digitale salvate pe telefon, astfel încât să le poți accesa chiar și fără internet. Dacă țara în care mergi cere traducere, ștampilă, legalizare sau un formular special, o simplă scrisoare medicală redactată în română nu va înlocui aceste cerințe. De asemenea, nu este recomandat să transporți medicamente prescrise unei alte persoane, cu excepția situațiilor în care legislația țării permite în mod clar acest lucru pentru membrii familiei. Înainte de plecare, regulile aeroportului, ale companiei aeriene și cele vamale trebuie verificate separat, pentru că fiecare se aplică unei etape diferite a călătoriei.

Medicamente în bagajul de mână sau în cel de cală. Unde este mai sigur să le păstrezi

Cel mai sigur este să ții medicamentele esențiale în bagajul de mână. În acest fel ai acces la ele în timpul zborului sau al unei escale, poți explica imediat ce sunt dacă apar întrebări la control și nu depinzi de bagajul de cală, care poate ajunge cu întârziere sau chiar se poate pierde. Ideal este să ai la tine tratamentul necesar pentru întreaga călătorie, atunci când regulile și spațiul din bagaj permit acest lucru, plus o rezervă rezonabilă pentru eventuale întârzieri. Medicamentele de care ai nevoie în aceeași zi sau tratamentele care nu pot fi întrerupte nu ar trebui puse într-o valiză predată la cală.

Bagajul de cală poate fi folosit pentru o parte din medicamentele de rezervă, dar numai dacă produsul poate suporta condițiile de transport și dacă regulile companiei aeriene și ale țării de destinație permit acest lucru. O variantă mai sigură este să păstrezi în cabină medicamentele importante, documentele și cantitatea de care ai nevoie pentru zbor și pentru următoarele câteva zile. O rezervă poate fi pusă separat în bagajul de cală doar dacă tratamentul nu este sensibil și nu ai avea probleme serioase în cazul în care valiza ar întârzia. Pentru medicamentele vitale, varianta mai sigură rămâne transportarea lor în bagajul de mână.

Temperatura este un alt motiv pentru care unele medicamente nu ar trebui lăsate în cală. Există produse care își pot pierde eficiența dacă sunt expuse la temperaturi foarte ridicate, la îngheț sau la variații mari de temperatură, iar în zona destinată bagajelor pasagerul nu poate controla aceste condiții. Dacă un medicament trebuie păstrat la rece, este indicat să folosești un recipient termoizolant sau un sistem de transport potrivit, recomandat de farmacist ori de producător.

Medicamentul nu trebuie pus direct pe un acumulator înghețat, deoarece contactul cu o suprafață foarte rece îl poate îngheța și deteriora. Verifică întotdeauna temperatura de păstrare indicată în prospect și regulile companiei aeriene pentru gelurile sau recipientele folosite la răcire. Medicamentele lichide, aerosolii medicinali și inhalatoarele pot fi acceptate atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală, însă regulile nu sunt aceleași. În cabină, lichidele obișnuite sunt supuse limitei de 100 ml în aeroporturile din Uniunea Europeană, dar pentru medicamentele esențiale necesare în timpul călătoriei există excepții.

În cazul aerosolilor și al altor produse medicinale pot exista și limite privind cantitatea totală transportată, iar duzele trebuie protejate pentru a nu se declanșa accidental. Tocmai de aceea, un recipient mai mare nu ar trebui mutat automat în bagajul de cală. Unele produse presurizate sau cele care conțin alcool ori alte substanțe pot avea condiții speciale de transport.

Regula cea mai simplă este să păstrezi cu tine medicamentele fără de care nu poți rămâne, documentele medicale, injectoarele și produsele sensibile la temperatură. În bagajul de cală poate ajunge, cel mult, o rezervă care suportă condițiile de transport și a cărei eventuală pierdere nu îți pune imediat sănătatea în pericol.

Medicamentele ar trebui păstrate, pe cât posibil, în ambalajele originale și protejate de umezeală și lovituri. Dacă ai un tratament de urgență, este bine ca persoanele cu care călătorești să știe unde se află. Pentru echipamentele cu baterii, concentratoarele de oxigen sau dispozitivele medicale care trebuie folosite în timpul zborului, regulile companiei aeriene trebuie verificate înainte de plecare.