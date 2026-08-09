Trusa medicală pentru vacanța cu copiii. Lista completă de medicamente și remedii pe care orice părinte trebuie să le aibă

Trusa medicală a copilului trebuie pregătită cu mai multă atenție decât cea a unui adult, pentru că dozele, substanțele și modul de administrare diferă în funcție de vârstă și greutate. Iată ce medicamente și remedii este bine să ai în bagaj și cum să le transporți în siguranță.

De ce este diferită trusa de vacanță a copilului față de cea a adulților

Trusa medicală a copilului trebuie pregătită separat, deoarece dozele, formele de administrare și riscurile sunt diferite față de cele ale unui adult. Sugarii și copiii mici se pot deshidrata mult mai repede, iar chiar și o diferență aparent mică de cantitate poate duce la administrarea unei doze prea mari.

Pentru multe medicamente, doza se stabilește în funcție de greutatea copilului, nu doar de vârstă. Înainte de plecare, notează greutatea actuală și verifică împreună cu medicul sau farmacistul ce concentrație și ce cantitate trebuie administrate. Pentru siropuri, folosește seringa orală din ambalaj, care este mai precisă decât o linguriță de bucătărie, și păstreaz-o lângă flaconul potrivit, conform NHS.com.

Nu toate medicamentele folosite de adulți sunt sigure pentru copii. Aspirina nu se administrează persoanelor sub 16 ani decât dacă a fost recomandată de medic. Ibuprofenul are limite legate de vârstă și greutate și nu este potrivit pentru un copil deshidratat sau care are varicelă. În cazul astmului, trebuie cerut sfatul unui specialist. Evită produsele pentru răceală destinate adulților și formulele care conțin mai multe substanțe active. Acestea pot duce ușor la dublarea aceleiași substanțe. Când este posibil, alege un produs pediatric cu un singur ingredient activ și citește eticheta până la capăt.

Medicamente pentru febră și durere

Pentru febră și durere, trusa copilului trebuie să conțină un termometru digital și un produs pediatric cu paracetamol. În unele țări, aceeași substanță apare pe ambalaj sub denumirea de acetaminofen. Medicamentul are rolul de a reduce durerea și starea de disconfort, nu de a coborî cu orice preț temperatura la o valoare considerată „perfectă”.

Doza se stabilește în funcție de greutatea copilului și de concentrația exactă de pe flacon. Urmează recomandarea medicului sau indicațiile din prospect și folosește seringa orală din cutie, nu o linguriță de bucătărie. Verifică și produsele pentru răceală, deoarece unele conțin deja paracetamol. Administrarea a două produse cu aceeași substanță poate duce la supradozaj. Pentru copiii sub 2 ani, doza trebuie confirmată cu medicul.

O altă variantă poate fi ibuprofenul pediatric, dacă vârsta, greutatea și starea copilului permit administrarea. În general, poate fi folosit de la 3 luni și peste 5 kilograme, însă nu este potrivit pentru un copil deshidratat sau care are varicelă. Dacă micuțul are astm, cere mai întâi sfatul medicului sau farmacistului.

Ibuprofenul poate fi nepotrivit și după vărsături repetate ori diaree abundentă, când riscul de deshidratare este mai mare. Nu folosi produse „forte” pentru adulți și nu împărți comprimatele pentru a calcula singur o doză. Alege o formă pediatrică pe care copilul a mai tolerat-o și verifică termenul de valabilitate. Nu administra paracetamol și ibuprofen în același timp și nu le alterna fără recomandare medicală. Notează după fiecare doză ora, substanța, concentrația și cantitatea administrată. Aspirina nu se dă copiilor sub 16 ani decât dacă a fost prescrisă pentru o problemă precisă.

Evită compresele cu alcool, băile foarte reci și îmbrăcarea excesivă. Oferă lichide, haine lejere și urmărește starea generală a copilului. Un bebeluș sub 3 luni cu temperatura de cel puțin 38°C trebuie evaluat urgent. Între 3 și 6 luni, o temperatură de 39°C sau mai mare necesită sfat medical rapid. Cere ajutor și dacă febra durează cinci zile, copilul respiră greu, este greu de trezit, are gâtul înțepenit, buze albăstrui, prima convulsie, semne de deshidratare sau o erupție care nu pălește la apăsare. După o călătorie într-o zonă cu malarie, orice febră trebuie discutată rapid cu un medic.

Probleme digestive și stomac dat peste cap

În caz de diaree sau vărsături, cel mai important produs din bagaj este soluția de rehidratare orală. Aceasta se găsește sub formă de plicuri cu săruri, care trebuie dizolvate exact în cantitatea de apă indicată pe ambalaj. Soluția ajută la înlocuirea apei și a electroliților pierduți și este mai potrivită decât sucurile sau băuturile foarte dulci, care pot agrava diareea atunci când sunt consumate în cantități mari.

Rehidratarea trebuie începută cât mai devreme, cu înghițituri mici și dese, adaptate vârstei copilului și modului în care acesta tolerează lichidele. Alăptarea poate continua la cerere, iar formula de lapte folosită în mod obișnuit poate fi reluată. Copilul mai mare se poate întoarce treptat la alimentația normală, pe măsură ce începe să o tolereze. Nu prepara acasă, „după ochi”, un amestec de sare, zahăr și apă. Proporțiile greșite pot face soluția ineficientă sau chiar periculoasă, mai ales pentru un copil mic.

Medicamentele care opresc diareea nu trebuie transformate într-o soluție folosită la orice episod digestiv. Loperamida este contraindicată copiilor sub 2 ani și, în medicina pediatrică de călătorie, nu este recomandată de rutină nici copiilor cu vârsta sub 6 ani. Produsele care conțin subsalicilat de bismut nu sunt recomandate copiilor sub 12 ani, din cauza legăturii dintre salicilați și sindromul Reye. Antiemeticele, folosite împotriva vărsăturilor, precum și antibioticele trebuie administrate numai dacă au fost prescrise special pentru copil și pentru o situație clar stabilită de medic.

Tratamentul diferă în funcție de vârstă, destinația călătoriei și severitatea simptomelor. În majoritatea episoadelor ușoare, rehidratarea și supravegherea copilului sunt mai importante decât oprirea rapidă a scaunelor. Un produs care maschează simptomele poate întârzia identificarea unei infecții mai serioase.

Solicită ajutor medical dacă cel mic devine neobișnuit de iritabil sau somnolent, urinează mult mai rar, are gura uscată ori extremitățile reci. La sugar, fontanela adâncită poate fi, de asemenea, un semn de deshidratare. Sângele în scaun, febra de 38,5°C sau mai mare și vărsăturile persistente, care nu îi permit copilului să păstreze lichidele, necesită evaluare medicală. Sugarii se pot deshidrata într-un timp scurt, motiv pentru care ajutorul trebuie cerut mai repede decât în cazul unui copil mai mare.

Scaunele lichide pot provoca și o iritație puternică în zona scutecului. În bagaj poate fi inclusă o cremă barieră care conține oxid de zinc sau petrolatum. Aceasta se aplică de la primele semne de iritație, pe pielea curată și bine uscată. Dacă apar răni, o erupție severă sau semne de infecție, copilul trebuie consultat de un medic.