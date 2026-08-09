Brațul Sithonia vs. Kassandra. Unde este mai bine să te cazezi în Halkidiki în funcție de ce cauți

Cele două peninsule din Halkidiki, Sithonia și Kassandra, atrag anual milioane de turiști. Iată prin ce se diferențiază. Halkidiki este una dintre cele mai spectaculoase regiuni din nordul Greciei și una dintre cele mai populare destinații de vacanță.

Zona este cunoscută pentru pădurile dese, peisajele montane și plajele cu ape limpezi. Iată ce braț să alegi din Halkidiki în funcție de genul de vacanță pe care ți-l dorești. De ce să alegi Kassandra Halkidiki este o regiune spectaculoasă, renumită pentru pădurile sale verzi, peisajele montane și plajele cu ape limpezi. Este o zonă cu o istorie și o cultură bogată, vizibile în orașele și satele sale. În Kassandra poți avea o vacanță relaxantă într-o stațiune turistică, cu plaje amenajate, beach baruri și restaurante. Tot aici poți ieși în cluburi și baruri, merge la cumpărături sau face o croazieră pe mare. Kassandra este primul „braț” al peninsulei Halkidiki și, probabil, cel mai cosmopolit dintre cele trei. Este partea peninsulei unde atmosfera este animată de dimineața până târziu în noapte. În același timp, pe lângă viața de noapte și stațiunile aglomerate, oferă și variante pentru cei interesați de turismul în natură sau de activități mai liniștite. Recomandări Video Sting a făcut spectacol la Untold, în fața a zeci de mii de fani. Artistul a ...

Bărbatul care a desenat o inimă pe Transfăgărășan ar putea crea un precedent. ...

Incendiu de amploare în Mehedinți. Peste 100 de hectare de vegetație uscată au ... În Kassandra vei găsi: • numeroase beach baruri moderne și plaje amenajate; • o viață de noapte animată, cu opțiuni pentru toate gusturile; • activități precum călăria, sporturile nautice și alte experiențe în aer liber; • obiective precum băile termale din Agia Paraskevi și impresionanta Peșteră Petralona. Aflată la mică distanță de Salonic, Kassandra este o alegere potrivită atât pentru escapade de câteva zile, cât și pentru vacanțe mai lungi. Se adresează în special celor care vor să combine relaxarea cu plimbările, explorarea zonei și distracția. Este o destinație populară în rândul grupurilor de prieteni și al celor care își doresc o vacanță activă și variată. În apropierea satului Fourka se află vilele Soleado, amplasate într-o zonă liniștită, dar suficient de aproape de stațiunile și atracțiile turistice din Kassandra. Sunt o opțiune potrivită pentru familii, cupluri sau grupuri de prieteni care vor să îmbine relaxarea cu accesul rapid la principalele puncte de interes din peninsulă. Plaje populare în Kassandra

Plaja Kallithea Kallithea este una dintre cele mai animate plaje din Kassandra și atrage în special tinerii și iubitorii vieții de noapte. În zonă se află numeroase baruri și cluburi, iar atmosfera este plină de energie. În timpul zilei, apa limpede și posibilitatea de a practica sporturi nautice fac din Kallithea o alegere potrivită pentru cei care vor o vacanță activă. Plaja Sani Sani este o plajă curată și potrivită pentru familii, cu nisip fin și ape limpezi. Dispune de șezlonguri, umbrele și beach baruri, oferind toate facilitățile necesare pentru o zi petrecută la mare. În apropiere se află și complexul Sani Resort, unde găsești restaurante și diverse opțiuni de divertisment. Plaja Possidi Possidi este renumită pentru farul său și pentru Capul Possidi, o fâșie îngustă de nisip care înaintează în mare. Este o plajă mai liniștită, potrivită pentru cei care caută relaxare. Apa este limpede și puțin adâncă, ceea ce o face o alegere bună și pentru familiile cu copii, scrie fusetravels. Plaja Afytos Afytos oferă o atmosferă mai liniștită și mai tradițională. Plaja este apreciată pentru apa foarte clară, potrivită pentru înot și snorkeling. Satul Afytos este construit pe o stâncă deasupra plajei și păstrează arhitectura tradițională grecească, fiind unul dintre cele mai pitorești locuri din Kassandra. Plaje mai puțin cunoscute Dacă preferi locurile mai retrase, plajele Chrousso și Loutra sunt opțiuni excelente. Sunt mai puțin aglomerate decât cele mai populare plaje din Kassandra și oferă un cadru potrivit pentru relaxare, plajă și liniște. De ce să alegi Sithonia Timp de zeci de ani, turiștii care și-au planificat o vacanță în Halkidiki și-au pus aceeași întrebare: Kassandra sau Sithonia? Deși ambele peninsule sunt cunoscute pentru plajele frumoase și apele limpezi, experiența pe care o oferă este diferită. Kassandra este asociată cu stațiuni mari, viață de noapte animată și un număr mare de turiști. Sithonia și-a construit reputația ca fiind partea mai liniștită, mai autentică și mai apropiată de natură a Halkidiki. Pentru cei care caută relaxare, peisaje spectaculoase, gastronomie de calitate sau excursii cu barca și iahtul, Sithonia este adesea alegerea preferată. Peninsula combină plaje spectaculoase, natură bine conservată și numeroase golfuri retrase. Indiferent dacă ajungi pentru prima dată în Halkidiki sau cauți o destinație mai puțin aglomerată, Sithonia oferă o experiență diferită față de stațiunile turistice clasice. Unul dintre cele mai mari avantaje ale peninsulei este senzația de spațiu și liniște. Chiar și în lunile de vârf ale sezonului estival, multe plaje și sate nu sunt la fel de aglomerate ca în alte destinații populare din Grecia. În loc să cauți un loc liber pe plajă printre sute de șezlonguri, poți descoperi golfuri ascunse, sate tradiționale și puncte de belvedere unde atmosfera este mult mai relaxată. Peisajele naturale sunt principalul atu al Sithoniei. Păduri dese de pini coboară până aproape de mare, iar contrastul dintre verdele pădurilor și albastrul-turcoaz al apei este una dintre imaginile emblematice ale regiunii. Mirosul pinilor amestecat cu briza mării completează atmosfera specifică peninsulei. Spre deosebire de multe alte zone intens dezvoltate de pe litoralul mediteranean, Sithonia și-a păstrat mare parte din peisajul natural. Aici vei întâlni: • dealuri acoperite de păduri; • promontorii stâncoase; • golfuri ascunse; • ape foarte limpezi; • drumuri de coastă cu priveliști spectaculoase. Această combinație între natură sălbatică și accesibilitate este unul dintre motivele pentru care Sithonia este considerată una dintre cele mai frumoase zone din Halkidiki. Cele mai frumoase plaje din Sithonia Coasta peninsulei Sithonia este plină de golfuri mici și golfulețe adăpostite, fiecare cu propria plajă cu nisip. Este greu să treci pe lângă ele fără să te oprești, dar iată câteva dintre cele mai frumoase.

Plaja Psakoudia La câteva minute de mers pe jos de hotelul Philoxenia se află plaja Psakoudia, o întindere lungă de nisip care oferă opțiuni pentru toate gusturile. De-a lungul plajei sunt numeroase beach baruri de unde poți închiria șezlonguri și umbrele, dar și restaurante unde poți lua masa. Dincolo de zona amenajată, plaja continuă pe aproximativ șapte kilometri și oferă suficient spațiu pentru cei care preferă să își întindă prosopul pe nisip și să se bucure de mare fără aglomerație. Mai multe drumuri secundare fac accesul ușor din șoseaua principală care înconjoară peninsula. Plaja Koviou Continuând spre sud, după satul Nikiti și plaja cu același nume, precum și după vizitarea Bazilicii Sofronios, următoarea oprire este plaja Koviou. Plaja are o formă de semilună, cu nisip alb și apă foarte limpede. La începutul lunii septembrie, chiar și într-o zi de vineri, atmosfera este liniștită și nu este foarte aglomerată. Există șezlonguri și umbrele de închiriat, însă mulți turiști aleg să stea direct pe prosop. Spre deosebire de alte plaje din Sithonia, aici nu există un beach bar pe plajă, motiv pentru care este preferată de multe familii cu copii. În apropiere se află hotelul Makednos, care are restaurant. Pe plajă funcționează un chioșc de unde pot fi închiriate caiace, hidrobiciclete și alte echipamente pentru sporturi nautice. Nisipul este fin, iar apa este limpede, însă la intrarea în mare sunt câteva pietre, așa că încălțămintea specială pentru apă poate fi utilă, conform quilttripping. Plaja Lagomandra Mai departe pe drumul de coastă se află partea nordică a plajei Lagomandra, într-un golf retras. Această zonă nu este amenajată cu șezlonguri sau beach baruri, ceea ce înseamnă că este mult mai liniștită și mai puțin aglomerată decât alte plaje din Sithonia. Este o alegere potrivită pentru cei care preferă plajele naturale și atmosfera relaxată. Atmosferă și viață de noapte. Unde te distrezi și unde te odihnești În general, Kassandra este considerată peninsula mai animată, cu numeroase stațiuni, cluburi, beach baruri și plaje amenajate. Sithonia, în schimb, este cunoscută pentru peisajele naturale, atmosfera liniștită și plajele mai retrase. Ambele peninsule impresionează prin frumusețea peisajelor, însă Kassandra are mai multe plaje lungi cu nisip și facilități turistice. Aici găsești ușor șezlonguri, umbrele și beach baruri. De exemplu, stațiunea Polychrono este renumită pentru plaja sa întinsă cu nisip fin, numeroase baruri și un parc gonflabil amplasat pe apă. Sithonia este diferită. Aici predomină golfurile mici și plajele ascunse. Unul dintre cele mai cunoscute locuri este Laguna Albastră din Vourvourou, apreciată pentru apa turcoaz, stâncile și pădurile de pini care ajung până aproape de mare. Comparativ cu Kassandra, sunt mai puține beach baruri, activități nautice și plaje amenajate. Din acest motiv, Sithonia este mai potrivită pentru cei care preferă o vacanță liniștită, plimbările prin natură și traseele montane. Dealurile și plajele de pe coasta estică oferă priveliști spre Muntele Athos, iar interiorul peninsulei ascunde păduri, cascade și numeroase trasee de drumeție. Diferențele se observă și în ceea ce privește viața de noapte. Kassandra este una dintre cele mai populare destinații din Grecia pentru petreceri pe plajă și cluburi, fiind alegerea potrivită pentru cei care vor distracție după apus. Sithonia este mult mai liniștită. Deși există și aici câteva beach baruri apreciate, petrecerile sunt mai rare. Un exemplu este beach barul Ergon, aflat în apropiere de Nikiti, cunoscut pentru cocktailuri și pentru cinematograful în aer liber dedicat copiilor în sezonul de vară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













