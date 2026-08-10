Sky News a aflat că Fenway Sports Group (FSG), acţionarul majoritar al clubului de la Anfield încă din 2010, se pregăteşte să facă un anunţ cu privire la o tranzacţie chiar în această săptămână.

În cadrul tranzacţiei, Bezos face parte dintr-un grup de investitori alături de Eduardo Saverin, unul dintre cofondatorii reţelei sociale Facebook.

Consorţiul este condus de Amit Bhatia, ginerele miliardarului din industria siderurgică Lakshmi Mittal şi, până de curând, acţionar al clubului Queens Park Rangers din Championship.

O sursă a indicat că se aşteaptă un anunţ în zilele următoare, deşi a avertizat că acesta ar putea fi amânat pentru săptămâna viitoare.

Dacă va fi finalizată, tranzacţia ar aduce un trio format din unele dintre cele mai bogate persoane din lume în calitate de coproprietari ai „The Reds”, una dintre cele mai de succes echipe din istoria fotbalului englez.

Doar Bezos are o avere estimată de Forbes la peste 280 de miliarde de dolari, în timp ce averea lui Saverin este estimată la peste 32 de miliarde de dolari.

Investiţia lor în Liverpool ar urma să evalueze clubul la 6 miliarde de dolari, făcând din aceasta una dintre cele mai mari tranzacţii din istoria acestui sport.

Totul se întâmplă într-un moment în care lumea fotbalului este încă zguduită de repercusiunile propunerii preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, de a vinde o parte din drepturile comerciale ale turneelor, inclusiv ale Cupei Mondiale masculine.

Dezvăluirea planurilor sale a ridicat întrebări profunde cu privire la structura comercială a fotbalului, precum şi la cea a celei mai influente personalităţi din lumea fotbalului.

Planul lui Infantino a apărut într-un moment în care banii continuă să curgă către cele mai mari echipe sportive din lume, în special în fotbal şi în cele mai importante ligi din SUA.

Deşi Bezos nu a mai fost asociat până acum cu tranzacţii din domeniul fotbalului, implicarea sa potenţială în consorţiul Liverpool FC subliniază măsura în care sportul este acum privit de investitorii bogaţi ca o clasă de active de sine stătătoare.

Saverin, în vârstă de 44 de ani, a făcut parte dintr-un consorţiu care a lansat o ofertă eşuată de preluare a clubului Chelsea FC în cadrul licitaţiei din 2022, declanşată de invazia Ucrainei de către Vladimir Putin.

O sursă din interior a declarat că se aşteaptă ca tranzacţia să fie acum puţin mai amplă decât se credea iniţial, putând implica o participaţie de peste 30%.

Liverpool a câştigat ultima oară titlul din Premier League în sezonul 2024-25, dar se confruntă cu un sezon de tranziţie în urma demiterii antrenorului principal Arne Slot şi a plecării veteranului atacant Mo Salah.

Cu toate acestea, dacă valoarea clubului va ajunge la 6 miliarde de dolari, tranzacţia va consolida succesul financiar uriaş de care s-a bucurat FSG în cei 16 ani de când deţine clubul.

Proprietarul echipei Boston Red Sox a achiziţionat Liverpool pentru doar 300 de milioane de lire sterline, în condiţiile în care clubul se afla într-o situaţie financiară dificilă.

Apariţia unui consorţiu atât de puternic va alimenta aşteptările că membrii săi vor urmări, în cele din urmă, preluarea controlului deplin asupra „The Reds”.

Un purtător de cuvânt al FSG a declarat luna trecută: „Un consorţiu de investiţii condus, gestionat şi reprezentat de Amit Bhatia şi-a exprimat interesul de a realiza o investiţie strategică minoritară în Liverpool Football Club”.

FSG a refuzat să comenteze mai mult cu privire la momentul potenţial al încheierii tranzacţiei.

Un purtător de cuvânt al consorţiului condus de domnul Bhatia a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Ultima dată când o participaţie la Liverpool a schimbat proprietarul a fost în 2023, când Dynasty Equity a cumpărat o mică participaţie evaluată la peste 4,5 miliarde de dolari.

De la preluarea clubului, FSG a fost în mare parte lăudat de suporterii Liverpoolului pentru modul în care a administrat clubul, deşi clasarea pe locul cinci din sezonul trecut şi decizia de a-l înlocui pe domnul Slot în luna mai au provocat nelinişte în rândul multora.