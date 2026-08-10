„În momentul de față avem o Gardă Forestieră care a scos la iveală un număr record de tăieri ilegale, chiar o să mergem în județul Brașov săptămâna aceasta, unde a fost identificat un caz cu 5.000 de arbori tăiați ilegal, într-o singură zonă. Una dintre cele mai mari zone de tăieri ilegale descoperite în ultimii ani de zile”, a anunțat, luni seară, la Euronews, Diana Buzoianu, potrivit news.ro.

Aceasta a precizat că verificările anterioare făcute la Garda Forestieră au scos la iveală „din ce în ce mai multe tăieri care până acum păreau că nu există”: „Toată lumea era mulțumită. Fenomenul tăierilor ilegale părea că nu mai există. Asta era povestea care mi se vindea. El există în continuare, acest fenomen, și mă bucur că autoritățile, în sfârșit, iau măsurile necesare să crească cazurile pe care le descoperă”.

În martie, Diana Buzoianu afirma că le solicită celor de la Garda Forestieră rapoarte periodice privind situația tăierilor ilegale și că, în luna decembrie, au crescut exponențial controalele și au fost identificate cele mai multe prejudicii.

„În luna decembrie au fost identificate mai multe prejudicii și mai multă masă de lemn ilegal tăiată. Cam 30 la sută prejudicii identificate din tot anul 2025. Deci, din momentul în care am schimbat conducerea Gărzii Forestiere, a crescut exponențial și numărul de controale, dar și rezultatele din teren”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.