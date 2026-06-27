Insula italiană unde găsești „plaja iepurilor”, una dintre cele mai frumoase destinații din lume. De ce merită vizitată

Aceasta este cea mai mare dintre Insulele Pelagiene ale Italiei și este un paradis de vacanță ținut în mare secret de italieni.

Și chiar este un secret bine păstrat. Peisajul este spectaculos. Ape reci, cristaline: albastre, verzi și toate nuanțele dintre ele. Faleze abrupte și stâncoase și plaje cu nisip alb. Cea mai faimoasă este Spiaggia dei Conigli – Plaja Iepurilor, considerată în mod constant una dintre cele mai bune plaje din lume. Iată tot ce trebuie să știi despre insula italiană specială.

Unde se află Lampedusa și de ce este atât de specială Lampedusa și insula-soră Linosa sunt singurele insule locuite ale arhipelagului Pelagian, care aparține provinciei Agrigento din regiunea Sicilia. Lampedusa este cel mai sudic punct al Italiei și al Europei, fiind situată între Tunisia (113 km), Malta (176 km) și insula principală a Siciliei (205 km). Cunoscută și drept „Insula Vântului”, Lampedusa este ușor accesibilă datorită legăturilor bune cu continentul și, în special, cu Sicilia. Pe mare, transportul este asigurat de companiile Siremar și Ustica Lines, care operează curse cu feriboturi și nave rapide între Lampedusa, Trapani și Linosa, celelalte insule ale arhipelagului Pelagian. Cu avionul, insula poate fi accesată dintr-un număr mai mare de orașe. În sezonul estival există zboruri directe către Lampedusa din Milano, Bologna, Veneția și Roma. Legăturile aeriene dintre Sicilia și Lampedusa, cu plecări și sosiri din Trapani și Palermo, sunt menținute pe tot parcursul anului pentru a asigura conectivitatea teritorială. Astfel, cei care doresc să ajungă pe insulă între octombrie și martie trebuie să călătorească mai întâi la Palermo sau Trapani, de unde pot lua un zbor către Lampedusa.

Rabbit Beach (Spiaggia dei Conigli) Rabbit Beach din Sicilia, cunoscută în italiană drept Spiaggia dei Conigli, este o plajă celebră la nivel mondial, situată pe coasta sudică a insulei Lampedusa, parte a arhipelagului Pelagian. Clasată frecvent printre cele mai frumoase plaje din lume, aceasta se află vizavi de Isola dei Conigli (Insula Iepurilor). Rezervația naturală protejată este renumită pentru apele sale cristaline, nisipul alb și țestoasele marine Caretta caretta, care revin aici în fiecare vară pentru a-și depune ouăle. În 2025, accesul vizitatorilor este controlat și împărțit în două intervale zilnice pentru a proteja ecosistemul. Rabbit Beach se află pe coasta sudică a insulei Lampedusa, cea mai mare dintre Insulele Pelagiene. În ciuda numelui său, „Plaja Iepurilor” nu are legătură cu prezența iepurilor, denumirea fiind rezultatul unei traduceri eronate. În schimb, vizitatorii descoperă un adevărat paradis natural, aproape neatins. Plaja este adăpostită într-un golf și are vedere spre Isola dei Conigli, o mică insulă legată de uscat printr-un istm îngust de nisip. Zona face parte dintr-o rezervație naturală strict protejată. Cu nisip fin și alb, vegetație mediteraneană răspândită de-a lungul țărmului și ape atât de limpezi încât par de sticlă, Spiaggia dei Conigli este adesea descrisă drept un colț de paradis pe pământ. Rabbit Beach poate fi vizitată doar în două intervale zilnice: unul dimineața și unul după-amiaza. Acest sistem limitează numărul de vizitatori și contribuie la protejarea mediului fragil, inclusiv a zonelor unde cuibăresc țestoasele marine. Orele exacte pot varia, însă de regulă primul interval începe dimineața, în jurul orei 08:30, iar al doilea după prânz, încheindu-se înainte de apus.

De ce apa din Lampedusa are nuanțe incredibile de turcoaz Lampedusa este o insulă foarte liniștită, iar cel mai bun lucru pe care îl poți face aici este să te bucuri de frumusețea sa naturală. Cei mai mulți vizitatori vin pe insulă pentru plajele spectaculoase, pentru a se relaxa la soare și pentru a înota în apele sale cristaline. Plajele din Lampedusa îi lasă fără cuvinte pe cei care le descoperă. Deși nu sunt foarte cunoscute la nivel internațional, puține locuri din lume le pot egala. Apa este limpede, aproape turcoaz, de-a lungul întregii coaste a insulei, extrem de curată și bogată în viață marină, de la bureți și plante specifice, precum crinul de mare, până la numeroase specii de pești. Cu cele 12 plaje ale sale, Lampedusa oferă numeroase opțiuni pentru turiști. Printre cele mai frumoase se numără Isola dei Conigli, Cala Pulcino, Cala Creta, Cala Pisana și Mare Morto. Isola dei Conigli (Insula Iepurilor) este considerată una dintre cele mai frumoase din lume. Este suficient să o vezi o singură dată pentru a înțelege de ce, datorită apei sale incredibil de limpezi și nisipului alb strălucitor. Plaja amintește de peisajele din Maldive, iar apa are o claritate impresionantă. Trebuie însă știut că nu există facilități turistice pe plajă: nu sunt baruri, toalete sau șezlonguri. De asemenea, sunt recomandate încălțările comode, deoarece drumul de acces este destul de stâncos.

Când este cel mai bun moment pentru a vizita Rabbit Beach Cea mai bună perioadă pentru a vizita Rabbit Beach este între mai și septembrie, când vremea este caldă și marea este liniștită. Pentru a te bucura pe deplin de frumusețea plajei Spiaggia dei Conigli, este recomandat să aloci cel puțin 2–3 ore pentru vizită. Acest timp este suficient pentru o coborâre relaxată pe potecă, o baie în apa cristalină și o scurtă ședință foto în decorul stâncos. Dacă intenționezi să faci snorkeling, să iei un picnic (menținând zona curată!) sau pur și simplu vrei să aștepți lumina blândă de dinainte de apus, este mai bine să îți rezervi o jumătate de zi pentru vizită. Ține cont că drumul dus-întors și expunerea la soare pot fi obositoare, așa că planifică vizita și cu timp de refacere. Reguli de protecție și acces în zona Rabbit Beach Accesul la Spiaggia dei Conigli este strict reglementat, deoarece plaja se află într-o rezervație naturală. De obicei, vizitatorii sunt admiși zilnic între 08:30 și 13:30, iar după o scurtă pauză între 14:30 și 19:30. Acest program ajută la reducerea impactului asupra ecosistemului și asigură confort atât turiștilor, cât și mediului natural. Este important de reținut că orarul poate varia în funcție de sezon și de condițiile meteo. În perioadele de cuibărire a țestoaselor, accesul în anumite zone ale plajei poate fi restricționat, așa că este recomandat să verifici informațiile actualizate pe site-ul oficial sau la ghizii locali înainte de vizită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













