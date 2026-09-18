Guvernul a aprobat în ședința de vineri, 18 septembrie, bugetul de venituri și cheltuieli pentru compania feroviară de stat CFR Călători, potrivit unui comunicat transmis Știrilor ProTV.

„Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobat de Guvern, va asigura resursele financiare necesare desfășurării activității societății și îndeplinirii obligațiilor către terți”, se arată în comunicat.

Bugetul pentru 2026 adoptat cu doar 3 luni înainte de finalul anului prevede o creștere masivă a veniturilor (aproape 20%), o scădere semnificativă a subvențiilor de la stat și cheltuieli într-o creștere mai mică decât cea a încasărilor, astfel încât rezultă un profit la final de an, realizare extrem de rară pentru CFR Călători.

Iată și indicatorii prognozați de Guvern prin bugetul pe 2026 al CFR Călători:

„Principalii indicatori economico-financiari prevăzuți în buget sunt:

-veniturile totale sunt programate la valoarea de 4,138 miliarde lei, având un indice de creștere de 19,66% față de nivelul realizat în anul 2025;

-valoarea subvențiilor, conform prevederilor legale în vigoare, este de 1,674 miliarde lei, în scădere cu 17,62% față de nivelul realizat al acestora la finele anului 2025;

-cheltuielile totale sunt programate la valoarea de 4,113 miliarde lei, în creștere cu 18%;

- rezultatul brut (profit) programat în anul 2026 este pozitiv, respectiv în valoare de 25 milioane lei, față de pierderea realizată în anul 2025, care a fost de 27,3 milioane de lei;

-plăți restante sunt estimate la valoarea de 70 milioane lei, în scădere cu 3,14% la finele anului 2026;

-creanțe restante sunt programate la valoarea de 40 milioane lei, în scădere cu 64,93% față de anul 2025;

-cifra de afaceri este programată la valoarea de 1,338 miliarde lei, în creștere cu 11,01% față de anul 2025”.

Profit simbolic de doar două ori în ultimul deceniu, pierderi de un miliard de euro

Profitul brut de 25 milioane de lei la care speră CFR Călători este simbolic, raportat la mărimea companiei și a afacerilor derulate. Este însă doar a doua oară în ultimii 10 ani când CFR Călători iese pe plus, după profitul net de 29,3 milioane lei înregistrat în 2024.

În rest, CFR Călători a înregistrat în ultimele două decenii pierderi cumulate continue, cu o valoare însumată de aproape un miliard de euro. În 15 din ultimii 20 de ani, CFR Călători nu a strâns din vânzarea biletelor nici măcar jumătate din banii pe care trebuia să-i cheltuiască pentru a supraviețui.

Revenind la bugetul pe anul 2026, CFR Călători mai anunță creșterea investițiilor și o reducere nesemnificativă a numărului de angajați:

„Pentru anul 2026, sursele de investiții sunt în valoare de 1,132 miliarde lei, în creștere cu 65,61% față de anul precedent. Cheltuielile de investiții sunt programate la același nivel, respectiv 1,132 miliarde lei, în creștere cu 65,61%, fiind acoperite integral din sursele de finanțare disponibile.

Numărul mediu de salariați programat pentru anul 2026 este de 10.126 salariați, în scădere cu 66 salariați față de nivelul realizat în anul 2025”.

Prin acest buget, se urmărește orientarea activității societății către eficientizarea utilizării resurselor, menținerea echilibrului financiar, reducerea riscurilor și asigurarea rentabilității, se mai arată în comunicatul Guvernului.