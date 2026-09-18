Siegfried Mureșan, declarații comune cu PNL, USR și UDMR: „Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator, proeuropean”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan s-a întâlnit vineri, la Palatul Victoria, cu Ilie Bolojan, Tanczos Barna şi cu Dominic Fritz, el postând o imagine în care apare alături de cei trei lideri, alături de anunţul: ”Ne-am apucat de lucru”, scrie News.ro.

Este prima declarație de presă susținută de Siegfried Mureșan de la propunerea sa pentru funcția de premier.

Misiunea premierului desemnat

Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR și UDMR, are misiunea de a forma viitorul cabinet, iar prima provocare este să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii. Are la dispoziție 10 zile pentru a stabili programul de guvernare, pentru a-și alege miniștrii și pentru a convinge încă 47 de parlamentari să îi fie alături.

Joi, Nicușor Dan l-a propus premier pe Siegfried Mureșan după o zi lungă de discuții cu liderii tuturor partidelor politice parlamentare, acesta fiind susținut de PNL, USR și UDMR. La scurt timp, europarlamentul PNL a confirmat pe pagina de Facebook că accepta invitația președintelui.

Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar urma să fie semnat de Nicușor Dan sâmbătă și luni să fie publicat în Monitorul Oficial, potrivit unor surse ȘtirileProTV.

„Am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partid de la consultări, şi această persoană este Siegfried Mureşan”, a anunţat joi preşedintele.

„Mă bucur că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea pentru funcția de premier. Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză”, a scris Nicușor Dan la jumătate de oră după ce a anunțat că l-a desemnat pe liberal premier iar acesta a acceptat.

Siegfried Mureșan a fost propus oficial pentru funcția de prim-ministru de către PNL, USR și UDMR în data de 26 iunie 2026. Trebuie precizat că de la acest anunț PSD a transmis că nu-l susține, iar AUR a subliniat că va vota doar un guvern din care face parte.

Pe hârtie, Siegfried Mureșan pornește cu 186 de voturi: 80 de la PNL, 58 de la USR, 31 de la UDMR și 17 de la minoritățile naționale. Pentru ca Guvernul să treacă de Parlament are însă nevoie de cel puțin 233 de voturi. Asta înseamnă că îi lipsesc 47.

Val de reacții

Ilie Bolojan, președintele PNL, a salutat nominalizarea lui Siegfried Mureşan, adăugând că această decizie a președintelui asigură continuarea unei „guvernări reformiste, responsabile şi ferm proeuropeană”.

Desemnarea lui Nicușor Dan a stârnit un val de reacții. Social-democrații s-au arătat dezamăgiți de propunerea făcută de Nicușor Dan, mai ales că dimineață au cerut ca următoarea nominalizare să fie Sorin Grindeanu.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale. România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă. Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești”, a transmis Sorin Grindeanu, președintele PSD după anunțul președintelui.

Cei de la AUR au declarat categoric că își mențin poziția și spun că nu vor susține un Guvern din care nu fac parte. Preşedintele AUR, George Simion, a transmis pe reţelele de socializare un mesaj cu simboluri, despre susţinerea unui guvern Siegfried Mureşan: ”Nu votăm nici Germania, nici Franţa. Doar România”.

Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, consideră că România este "mai aproape" de alegeri anticipate după nominalizarea lui Siegfried Mureşan de către preşedintele Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru.

Invitat în platoul Știrilor Pro TV, istoricul Adrian Cioroianu a explicat ce înseamnă această desemnare și în ce condiții s-ar putea forma noul Guvern.

Adrian Cioroianu, analist politic: „Da, ce să spun? Am răsuflat cu toții ușurați într-un fel. Adică măcar a venit o nominalizare, a venit o propunere. Acuma s-a mai născut așa un sâmbure de îndoială, pentru că în toată nominalizarea asta, timpul de gândire cerut de domnul Siegfried Mureșan e neașteptat. Adică te-ai fi gândit că dânsul de luni de zile deja se vorbește că ar fi. Ar fi propunerea celor trei partide PNL, USR, UDMR”.