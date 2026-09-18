Banii vor acoperi, timp de șase luni, cheltuielile pentru asistență, îngrijire, cazare și masă.

Suma totală alocată este de 3.078.112 lei, fondurile urmând să fie asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ajutorul de urgență este estimat la 7.700 de lei pe lună pentru o persoană vârstnică și la 8.378 de lei pe lună pentru o persoană cu dizabilități. Valorile au fost stabilite în concordanță cu sumele acordate pentru persoanele vulnerabile relocate în centre publice, potrivit standardului de cost prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 6/2026.

Sprijinul se acordă individual, pentru fiecare persoană găzduită într-un centru privat, și poate fi folosit exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de asistență, îngrijire, cazare și masă.

Ajutoarele sunt acordate pentru perioada în care beneficiarul este găzduit în centrul privat, începând cu 1 iulie 2026 și până cel târziu la 31 decembrie 2026.

În cazul în care o persoană este transferată la un alt centru privat, ajutorul va fi acordat în continuare, în noua locație. Centrul trebuie însă să notifice în scris Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială în maximum 24 de ore de la transfer.

Sprijinul încetează dacă persoana este transferată într-un centru public de servicii sociale, este preluată de familie sau în cazul decesului.

Peste 400 de persoane au fost relocate în total din Bihor

Măsura vine după acțiunea desfășurată la 30 iunie 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției Investigații Criminale, în urma căreia a fost necesară relocarea a aproximativ 409 persoane vulnerabile din servicii sociale rezidențiale din localitatea Dumbrava.

Autoritățile au dispus mutarea acestora pentru asigurarea condițiilor necesare protejării sănătății, demnității și integrității fizice și psihice.

Dintre cele 409 persoane, 394 au fost mutate în centre de asistență socială, în timp ce alte 15 au fost internate în spitale și urmau să rămână sub supraveghere medicală până la externare.

Persoanele relocate au ajuns în 20 de județe, în funcție de locurile disponibile. Cei mai mulți beneficiari au fost repartizați în Alba, Satu Mare, Sibiu, Arad, Cluj și Botoșani, iar alții au ajuns în centre din Gorj, Brașov, Timiș, Olt sau Giurgiu.

Printre persoanele relocate s-au aflat vârstnici și persoane cu diferite grade de dizabilitate. Unele aveau peste 90 de ani, iar în anumite cazuri autoritățile au întâmpinat inclusiv situații în care beneficiarii nu aveau documente de identitate.

În județul Mureș au ajuns 14 persoane, cu vârste cuprinse între 45 și 94 de ani, în centre pentru vârstnici și centre de îngrijire și asistență. Un bărbat în vârstă de 55 de ani a murit la scurt timp după transfer. Potrivit autorităților, acesta nu avea probleme medicale cunoscute și nu avea familie.

În luna august, Tribunalul Bihor a dispus vineri ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii instituite de DIICOT în dosarul penal care îi vizează pe Viorel Pașca și Asociația „Dumbrava DPG”, în dosarul azilelor ilegale.

Magistrații Curții de Apel București au concluzionat că acuzațiile de „sclavie” formulate de procurorii DIICOT în dosarul azilelor ilegale din Bihor, deținute de Viorel Pașca, nu se susțin, se arată în motivarea făcută publică de instanță. Judecătorii au stabilit, totodată, că sumele de bani prezentate drept „profit infracțional” abia ajungeau pentru hrana zilnică a beneficiarilor.

Motivarea publicată de Curtea de Apel București demontează afirmațiile procurorilor DIICOT din dosarul azilelor ilegale din Bihor, pornind de o analiză detaliată a argumentelor financiare și logistice. Deși procurorii au vorbit despre un profit de peste 13,5 milioane de lei obținut prin exploatarea celor 409 persoane vulnerabile, instanța a realizat un calcul care a contrazis afirmațiile anchetatorilor.

Magistrații au arătat că concluziile la care au ajuns procurorii în urma descinderilor și a colectării materialului de anchetă sunt nerealiste.