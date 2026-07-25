Greșeala banală pe care o fac turiștii români în Grecia. Te trezești cu o amendă uriașă dacă faci acest lucru pe plajă

Stiri Turism
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Zakynthos grecia
Shutterstock

În acest an, 251 de plaje din Grecia au fost declarate zone în care este interzisă orice formă de construcție sau amenajare, inclusiv amplasarea de șezlonguri și umbrele de închiriat sau a unor structuri temporare din lemn. 

autor
Anca Lupescu

Ministerul Mediului din Grecia a precizat că măsura are scopul de a proteja plajele cu valoare peisagistică, geomorfologică și ecologică deosebită, precum și habitatele naturale și speciile de plante și animale care depind de aceste zone. În același timp, autoritățile au extins lista plajelor incluse în rețeaua marină NATURA 2000, ceea ce înseamnă că acestea vor beneficia de un regim de protecție mai strict. Iată care este greșeala banală pe care o fac turiștii români în Grecia.

Noua lege a plajelor din Grecia. Ce reguli dure au intrat în vigoare pentru turiști

Pe măsură ce Grecia intră în sezonul de vârf al verii, plajele vor arăta diferit față de anii trecuți. Guvernul elen a decis să limiteze amplasarea șezlongurilor, iar această măsură are trei motive principale:

Ecologie. Zonele cu șezlonguri atrag și alte afaceri, precum baruri pe plajă, ceea ce înseamnă mai multe vehicule și mai mulți turiști. În unele cazuri, aceste plaje se află în apropierea unor arii protejate, unde cuibăresc păsări, țestoase marine Caretta caretta, foci-călugăr mediteraneene și alte specii. Nu toți vizitatorii respectă aceste zone protejate.

Accesul publicului. Potrivit Constituției Greciei, toate plajele sunt accesibile publicului. Cu toate acestea, unele hoteluri, restaurante, baruri și complexe turistice lasă impresia că plajele din fața lor sunt private. Pentru a ocupa cât mai mult spațiu, acestea amplasează șezlonguri pe aproape toată suprafața plajei, astfel încât vizitatorii nu mai au loc nici măcar să își întindă prosopul. Deși această practică este ilegală, ea devenise obișnuită în anumite zone.

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Supraturismul. În unele regiuni ale Greciei, numărul foarte mare de turiști a devenit o problemă. Noile reguli privind plajele au fost introduse și pentru a limita extinderea continuă a turismului în detrimentul mediului și al comunităților locale.

Mișcarea „Beach Towel Movement”

În ultimii ani a apărut și o inițiativă civică cunoscută sub numele de „Beach Towel Movement”. Locuitorii unor insule s-au plâns că nu mai pot folosi plajele pe care le frecventau de ani de zile, deoarece acestea sunt ocupate aproape în totalitate de șezlonguri. Mulți spuneau că nu mai găsesc un loc unde să își întindă prosopul și să intre în mare, iar familiile nu mai aveau spațiu pentru a petrece câteva ore pe plajă.

Noile reguli pentru plajele din Grecia

Peste 250 de plaje din Grecia au fost desemnate „eco-plaje”, unde șezlongurile și umbrelele amplasate în scop comercial sunt complet interzise.

Pe celelalte plaje, cel puțin 70% din suprafață trebuie să rămână liberă, fără șezlonguri și umbrele.

De asemenea, toate șezlongurile trebuie amplasate la o distanță de minimum 4 metri de linia apei. Astfel, nu va mai fi posibil ca turiștii să plătească pentru șezlonguri amplasate chiar la marginea mării.

Plajele foarte mici, cu o lățime mai mică de 4 metri sau o suprafață sub 150 de metri pătrați, nu mai pot fi folosite în scop comercial.

„Rezervarea” locului cu prosopul. Banalul obicei care îți poate aduce o amendă de sute de euro

Grecia a aplicat amenzi în valoare de peste 350.000 de euro în doar cinci zile, în cadrul unei campanii de controale împotriva barurilor și restaurantelor care ocupau ilegal plajele cu șezlonguri, umbrele și mese, au anunțat autoritățile.

Ministerul Economiei a precizat că activitatea a trei plaje care funcționau fără autorizațiile necesare a fost suspendată.

Autoritățile au verificat peste 1.000 de sesizări primite de la cetățeni, în special din zone turistice precum insula Corfu, peninsula Halkidiki și regiunea Attica, din jurul Atenei. Scopul controalelor este limitarea efectelor supraturismului.

Anul trecut, Grecia a înregistrat un număr record de turiști, peste 33 de milioane de vizitatori, cu aproximativ cinci milioane mai mulți decât în 2022.

Pentru a combate ocuparea ilegală a plajelor, autoritățile folosesc drone de supraveghere, imagini din satelit și aplicația mobilă „MyCoast”, prin care turiștii și localnicii pot face sesizări. De asemenea, cetățenii pot anunța neregulile și la oficiile de cadastru.

Conform regulilor introduse în luna martie, șezlongurile și umbrelele trebuie amplasate la cel puțin patru metri de linia apei. În plus, pe plajele care au mai puțin de patru metri de nisip nu este permisă închirierea șezlongurilor.

Cele mai multe amenzi au fost aplicate operatorilor care ocupau o suprafață prea mare din plajă cu șezlonguri și umbrele.

Guvernul grec a introdus aceste măsuri după ce locuitorii insulei Paros au lansat proteste cunoscute sub numele de „Mișcarea Prosoapelor” („Towel Movement”), prin care au cerut ca plajele să rămână libere și accesibile tuturor.

Un turist german a obținut despăgubiri de peste 900 de euro, după ce nu a reușit să găsească șezlonguri libere din cauza altor turiști care le rezervau punând prosoape pe ele.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, și-a petrecut vacanța în Grecia alături de familie în 2024. El a susținut că pierdea în fiecare dimineață aproximativ 20 de minute încercând să găsească un șezlong liber, deși se trezea la ora 6:00.

Ulterior, acesta a dat în judecată operatorul de turism, acuzând că a permis această practică de rezervare a șezlongurilor, ceea ce făcea ca ele să fie indisponibile pentru ceilalți turiști.

Judecătorii unui tribunal districtual din Hanovra i-au dat dreptate și au decis că familia, formată din patru persoane, are dreptul la o despăgubire mai mare pentru pachetul turistic, considerând că vacanța nu a fost oferită în condițiile promise.

Bărbatul plătise inițial 7.186 de euro pentru vacanța în regim de pachet turistic în insula Kos din Grecia, împreună cu soția și cei doi copii.

Alte reguli stricte pe plajele elene. Camparea ilegală și muzica la boxe portabile

Grecia a extins la 250 numărul plajelor declarate „neatinse”, unde activitățile comerciale sunt interzise pentru a proteja peisajul natural și mediul înconjurător.

Pe aceste plaje protejate, firmele nu au voie să amplaseze șezlonguri, umbrele sau alte piese de mobilier, iar turiștii nu pot închiria echipamente pentru sporturi nautice, precum jet ski-uri sau caiace.

De asemenea, sunt interzise evenimentele cu mai mult de 10 participanți, utilizarea sistemelor de sonorizare de mare putere și circulația mașinilor pe nisip.

Totuși, sunt permise chioșcurile mobile sau remorcile care vând băuturi și gustări pentru turiști.

Statutul de „plajă neatinsă” este acordat zonelor alese pentru peisajele lor deosebite și pentru valoarea lor științifică sau ecologică. Aceste plaje sunt răspândite în întreaga Grecie și pe insulele sale, iar arhipelagul Leipsoi are cele mai multe plaje protejate.

Deoarece aceste zone sunt foarte sensibile din punct de vedere ecologic, regulile interzic în mod strict:

•  acordarea de autorizații pentru amplasarea șezlongurilor, umbrelelor sau a altor facilități turistice;

•  construirea de structuri permanente;

•  circulația autovehiculelor și desfășurarea activităților comerciale care ar putea afecta ecosistemul;

•  orice activitate care modifică relieful natural al plajei sau perturbă fauna locală, inclusiv zonele de cuibărire ale țestoaselor marine.

Reguli de bune maniere la plajă

Când mergi la plajă, indiferent de zona în care te afli, ține cont de aceste reguli:

Nu te așeza chiar în fața altor persoane

Dacă mergi des la plajă, probabil ai întâlnit această situație. Îți alegi un loc bun, îți așezi prosopul și toate lucrurile, iar după câteva minute apare un grup care se instalează chiar în fața ta, la doar un metru sau doi distanță.

Toată lumea vrea să vadă marea și să își supravegheze familia sau prietenii din apă. Dacă este posibil, alege un loc puțin mai departe și evită să blochezi priveliștea altor persoane.

Nu da muzica prea tare

Multe persoane ascultă muzică la plajă, însă nu toți au aceleași preferințe și nu toți își doresc să audă boxa vecinului.

Este recomandat să ții volumul la un nivel la care să îl audă doar grupul tău, fără să îi deranjezi pe cei din jur.

Supraveghează-ți copiii

Este firesc ca cei mici să se joace pe plajă, însă este important să nu îi lași să alerge printre prosoapele altor persoane sau să arunce nisip peste cei din jur.

Dacă vor să alerge sau să se joace, încearcă să îi îndrumi într-o zonă unde nu îi deranjează pe ceilalți.

Strânge gunoiul după tine

Păstrează plaja curată și aruncă toate deșeurile în coșurile de gunoi. Este un gest simplu care ajută la protejarea plajelor și a mării.

Etichete: grecia, plaje, prosop, plaja,

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