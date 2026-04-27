Autoritățile au precizat că măsurile au ca scop conservarea unor porțiuni de coastă „neatinse”, care au scăpat până acum dezvoltării de masă, avertizând că „prea mulți turiști” încep să amenințe frumusețea lor naturală, relatează Express.

În cadrul noilor reguli, vor fi impuse limite mai stricte activităților comerciale de-a lungul anumitor plaje. Acestea includ restricții mai dure privind amplasarea șezlongurilor, precum și extinderea zonelor protejate unde nu va fi permisă nicio dezvoltare. Măsura vine în contextul în care Grecia continuă să înregistreze cifre record de turiști, iar multe insule populare se confruntă cu supraaglomerare în lunile de vârf ale verii. Deși turismul rămâne esențial pentru economia țării, autoritățile spun că trebuie găsit un echilibru pentru a preveni deteriorarea pe termen lung.

Aceste plaje sunt situate în arii incluse în rețeaua Natura 2000 – un sistem european de zone protejate creat pentru conservarea celor mai valoroase și amenințate specii și habitate. Natura 2000 este cea mai mare rețea coordonată de arii protejate din lume, acoperind aproape 20% din teritoriul terestru al UE și 10% din zona sa marină. Creată în baza Directivelor europene privind habitatele și păsările, rețeaua protejează biodiversitatea, permițând în același timp activități umane sustenabile, fiind un instrument esențial pentru conservarea naturii.

Ce le este interzis comercianților

Modificarea legislativă urmărește protejarea eficientă a plajelor cu valoare estetică, geomorfologică sau ecologică deosebită, precum și conservarea florei și faunei locale din aceste ecosisteme fragile de coastă. În aceste zone, regulile interzic strict:

concesionarea pentru șezlonguri, umbrele sau alte infrastructuri turistice;

construcția de structuri permanente;

circulația vehiculelor sau desfășurarea activităților comerciale care pot afecta ecosistemul;

orice activitate care modifică geomorfologia plajei sau perturbă fauna locală, precum zonele de cuibărit ale țestoaselor marine.

Ce zone sunt vizate

Odată cu includerea a 251 de plaje în această categorie, insula Creta iese în evidență ca mare beneficiară. Lista acoperă zone costiere importante din Chania, Rethymno, Heraklion și Lasithi. Printre acestea se numără plajele Balos și Falassarna, afectate de supraaglomerare, precum și Gavdos și numeroase golfuri izolate de-a lungul coastei sudice și celebra plajă cu nisip roz Elafonisi, protejând flora și fauna sa rară.

Pe listă se mai află Halikounas din Corfu, Pori și Italida din Ano Koufonisi, precum și plaja Kastro din Lefkada.

Halikounas este, la rândul său, o plajă sălbatică spectaculoasă de aproximativ trei kilometri, situată pe coasta de sud-vest a insulei Corfu, între Marea Ionică și lacul Korission.