Totul, după o cursă nebună pe străzile Capitalei, în care, spun procurorii, ar fi încercat să scape de echipajele de la Rutieră. Conform anchetatorilor, bărbatul era băut și drogat.

Impactul extrem de violent, petrecut puțin înainte de miezul nopții, în februarie 2023, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Mașina de poliție încercase să îl oprească și a pătruns pe sensul în care șoferul își încheia o cursă de mai bine de un sfert de oră pe străzile Bucureștiului. Doi agenți au fost răniți.

„Inculpatul a condus, pe timpul nopții, sub dubla influență a alcoolului și a unei substanțe psihoactive, cu o viteză medie aproape dublă față de limita legală, pe o durată de peste un sfert de oră, încălcând în mod repetat și grav regulile de circulație, pătrunzând, în șase rânduri, pe culoarea roșie a semaforului”, se arată în motivarea sentinței de la Tribunalul București.

Șoferul, acum în vârstă de 34 de ani, a fost reținut de procurorii Parchetului Capitalei.

Ulterior, a fost arestat preventiv și la domiciliu. Pentru a clarifica acuzațiile de tentativă de omor, ultraj și conducere sub influența alcoolului, anchetatorii au refăcut tot traseul parcurs din momentul în care a fost remarcat în trafic de primul echipaj de la Rutieră, când conducea cu viteză și haotic pe un bulevard circulat din sectorul 3, unde a refuzat să oprească, apoi în intersecțiile prin care a trecut, cu o viteză medie de 95 de kilometri pe oră, inclusiv pe culoarea roșie a semaforului, până la Podul Colentina. Un drum de aproximativ șapte kilometri.

La proces, șoferul a negat totul și a contestat declarațiile martorilor și experților.

„Inculpatul a spus că, în momentele premergătoare impactului, circula cu o viteză de aproximativ 50–60 km/h, că a băut doar patru guri de alcool și a negat consumul oricărei substanțe psihoactive”, se arată în sentința Tribunalului București.

Corespondent Știrile PRO TV: „Un judecător de la Tribunalul București l-a găsit vinovat pe șofer de ultraj în forma tentativei de omor și conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Și i-a dat o pedeapsă de 12 ani și șase luni de închisoare, evident, în regim de detenție.”

În plus, îi va fi confiscată mașina cu care a provocat accidentul sau contravaloarea acesteia, estimată la 3.000 de euro. Șoferul va trebui să plătească peste o sută de mii de euro daune morale pentru doi agenți de poliție care s-au constituit părți civile în proces.

El nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere, iar avocatul său a refuzat să comenteze sentința, care poate fi atacată la Curtea de Apel București.