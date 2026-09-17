Acum, limitatorul trebuie îndepărtat. De cealaltă parte, autoritățile locale susțin că au luat această decizie pentru a-i împiedica pe oamenii care merg la piață să intre pe un drum cu sens unic.

Limitatorul de viteză cu țepi metalici a fost montat în urmă cu aproximativ o lună, lângă o piață din Baia Mare, pe o stradă cu sens unic care se bloca des. Dispozitivul era menit să-i oprească pe acei șoferi care intrau pe interzis. În scurt timp au apărut nemulțumirile.

Șofer: „Nu-i normal că poți să îți spargi cauciucurile.”

Reporter: „Au fost persoane care și-au spart roțile?”

Șofer: „Da, și baia de ulei chiar sâmbătă.”

Șofer: „Face omul pană pe două roți, îl costă o grămadă de bani aiurea.”

Marius Aosan, director general Serviciul Public Ambient Urban: „Am propus montarea unui bumper ca să nu se întâlnească, fiind sens unic, mașinile. Toată lumea voia să intre mai repede să-și facă cumpărăturile. Nu poți să intri și să blochezi o piață pe sens unic.”

Dar polițiștii spun că ei nu au emis niciun aviz pentru montarea dispozitivului periculos.

Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt IPJ MM: „Obstacolele sau amenajările rutiere care pun în pericol siguranța circulației sunt interzise.”

În aceste condiții, administratorul public al drumului a fost amendat cu 4.500 de lei și notificat să demonteze limitatorul de viteză „de îndată”.