Ambii părinți au fost arestați pentru omor din culpă și au susținut în fața instanței că au crezut că altcineva îl dusese pe băiețel în casă.

Cei doi soți sunt plecați din Baia Mare în Statele Unite și aveau cinci copii. În ziua tragediei sărbătoreau botezul penticostal al uneia dintre fiice.

Astfel, când s-au întors de la biserică acasă, împreună cu zeci de invitați, nu au realizat că lipsește băiețelul de cinci ani.

Două ore mai târziu, a fost găsit inconștient în mașină. Rudele au încercat să-l readucă la viață, iar un echipaj medical l-a transportat imediat la spital, dar nu a putut fi salvat. A doua zi, părinții au fost arestați și prezentați în fața unui judecător.

Femeia a povestit că i-ar fi cerut soțului să scoată copilul din mașină, însă acesta ar fi dat sarcina mai departe, unui alt fiu, care nu-și amintește să i se fi cerut ajutorul.

Leah Dodd, avocatul apărării: „Un copil de 14 ani a fost interogat fără părinții lui, despre părinții lui, și tocmai asistase la o tragedie. Faptul că memoria sa a fost afectată nu ar trebui să fie considerată o dovadă că tatăl și-a neglijat copiii.”

Instanța a stabilit cauțiuni de câte 150.000 de dolari. Apropiații cuplului au demarat o campanie de strângere de fonduri și au adunat întreaga sumă de la oameni impresionați de poveste. Autoritățile trag însă un semnal de alarmă.

William Kennedy, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție din Peoria, Arizona: „Părinții ar trebui întotdeauna să verifice de două ori. Știu că putem fi obosiți. Poate aveți și alți copii, zgomote sau distrageri de orice fel. Luați acea jumătate de secundă pentru a vă uita cu atenție sau pentru a vă asigura că cineva este responsabil și se ocupă de toți copiii.”

În acest caz tulburător, adulții sunt acuzați de ucidere din culpă și abuz împotriva minorilor, iar instanța îi va audia din nou pe 21 septembrie.