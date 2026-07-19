Bunele maniere pe plajă. Regulile de aur pe care orice turist trebuie să le respecte la cearșaf sau șezlong

Bunele maniere pe plajă țin de respectul față de spațiul celorlalți, de liniște, curățenie și comportament civilizat, transformând orice experiență la mare într-una plăcută pentru toți turiștii.

De la Mykonos la Miami, regulile privind consumul de alcool pe plajă diferă considerabil. Unele plaje permit consumul unei beri reci, în timp ce altele interzic complet alcoolul. De aceea, este recomandat să te informezi din timp despre regulile locale și să le respecți. Dacă nu ești sigur ce este permis, iată care sunt bunele maniere pe plajă.

Cât de aproape este „prea aproape” când îți pui cearșaful

Una dintre regulile de bază ale bunelor maniere pe plajă este să le oferi celorlalți suficient spațiu. Evită să îți așezi cearșaful sau prosopul prea aproape de al altcuiva. Lasă o distanță rezonabilă, astfel încât fiecare persoană să își poată păstra spațiul personal și să nu se simtă înghesuită.

Ce să nu faci:

Nu bloca accesul la apă. Nu îți așeza cearșaful, geanta sau alte lucruri în locuri care împiedică trecerea celorlalți spre mare sau lac. Căile de acces trebuie să rămână libere.

Nu scutura nisipul fără să te uiți în jur. Este normal ca prosopul să se umple de nisip, însă atunci când îl scuturi, îndepărtează-te de ceilalți și asigură-te că nu arunci nisip peste persoanele din apropiere.

Nu lăsa prosopul nesupravegheat pentru perioade lungi. Dacă ești pe o plajă aglomerată, evită să îți lași cearșaful și obiectele personale nesupravegheate. În acest fel reduci riscul de furt și eviți să creezi neplăceri altor persoane.

Războiul șezlongurilor

Ocuparea șezlongurilor sau „păstrarea” lor prin așezarea unui prosop sau a unor obiecte personale încă de dimineață, este considerată de mulți o lipsă de bun-simț în hoteluri, resorturi și la piscine sau plaje publice.

Deși această practică devine tot mai răspândită, ea are efecte negative asupra experienței celorlalți turiști.

De exemplu, un resort turistic popular din Spania a decis să ia măsuri stricte pentru a combate acest obicei.

Reprezentanții complexului au anunțat că vor începe să îi amendeze pe cei care ocupă șezlonguri fără să le folosească, cu sume de până la 250 de euro.