Bunele maniere pe plajă. Regulile de aur pe care orice turist trebuie să le respecte la cearșaf sau șezlong

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
plajă
Shutterstock

O zi reușită la plajă înseamnă mai mult decât relaxare și soare. Respectarea regulilor de bun-simț contribuie la confortul tuturor, fie că alegi un cearșaf pe nisip sau un șezlong lângă apă. 

autor
Anca Lupescu

Bunele maniere pe plajă țin de respectul față de spațiul celorlalți, de liniște, curățenie și comportament civilizat, transformând orice experiență la mare într-una plăcută pentru toți turiștii.

De la Mykonos la Miami, regulile privind consumul de alcool pe plajă diferă considerabil. Unele plaje permit consumul unei beri reci, în timp ce altele interzic complet alcoolul. De aceea, este recomandat să te informezi din timp despre regulile locale și să le respecți. Dacă nu ești sigur ce este permis, iată care sunt bunele maniere pe plajă.

Cât de aproape este „prea aproape” când îți pui cearșaful

Una dintre regulile de bază ale bunelor maniere pe plajă este să le oferi celorlalți suficient spațiu. Evită să îți așezi cearșaful sau prosopul prea aproape de al altcuiva. Lasă o distanță rezonabilă, astfel încât fiecare persoană să își poată păstra spațiul personal și să nu se simtă înghesuită.

Ce să nu faci:

Citește și
Salata Cobb, rețeta americană originală care te face să mănânci pe săturate. Ce conține

Nu bloca accesul la apă. Nu îți așeza cearșaful, geanta sau alte lucruri în locuri care împiedică trecerea celorlalți spre mare sau lac. Căile de acces trebuie să rămână libere.

Nu scutura nisipul fără să te uiți în jur. Este normal ca prosopul să se umple de nisip, însă atunci când îl scuturi, îndepărtează-te de ceilalți și asigură-te că nu arunci nisip peste persoanele din apropiere.

Nu lăsa prosopul nesupravegheat pentru perioade lungi. Dacă ești pe o plajă aglomerată, evită să îți lași cearșaful și obiectele personale nesupravegheate. În acest fel reduci riscul de furt și eviți să creezi neplăceri altor persoane.

Războiul șezlongurilor

Ocuparea șezlongurilor sau „păstrarea” lor prin așezarea unui prosop sau a unor obiecte personale încă de dimineață, este considerată de mulți o lipsă de bun-simț în hoteluri, resorturi și la piscine sau plaje publice.

Deși această practică devine tot mai răspândită, ea are efecte negative asupra experienței celorlalți turiști.

De exemplu, un resort turistic popular din Spania a decis să ia măsuri stricte pentru a combate acest obicei.

Reprezentanții complexului au anunțat că vor începe să îi amendeze pe cei care ocupă șezlonguri fără să le folosească, cu sume de până la 250 de euro.

De ce prosopul lăsat șezlong este o gafă

Nu pune prosoape sau obiecte personale pe șezlonguri la primele ore ale dimineții pentru a le folosi mai târziu. Acest comportament este considerat nedrept față de ceilalți oaspeți care au nevoie de un șezlong pe loc.

Dacă părăsești temporar șezlongul, de exemplu pentru a înota sau pentru a lua o băutură, încearcă să revii într-un interval rezonabil, de aproximativ 30 de minute.

Lăsarea obiectelor personale pentru perioade îndelungate îi împiedică pe alți turiști să folosească șezlongul.

Multe hoteluri și resorturi au reguli clare privind utilizarea șezlongurilor. Informează-te cu privire la aceste reguli și respectă-le.

Fii atent la nevoile celorlalți turiști și evită să ocupi mai multe șezlonguri decât ai nevoie, mai ales în perioadele aglomerate.

Rezervă un șezlong doar dacă intenționezi să îl folosești într-un interval rezonabil de timp. Dacă planurile tale se schimbă, ia-ți lucrurile pentru ca și alți turiști să poată folosi acel loc.

Poluarea fonică pe plajă

Mulți oameni își doresc să asculte muzică pe plajă și nu este nimic greșit în asta. Totuși, nu toată lumea va aprecia playlistul tău. Fiecare are propriile preferințe muzicale, așa că asigură-te că îți iei o pereche de căști cu tine, în cazul în care vrei să asculți muzică pe plajă.

Totodată, ai grijă să nu vorbești prea tare, să nu râzi prea zgomotos sau să țipi, astfel încât să deranjezi liniștea tuturor celor din jur.

Muzica dată prea tare, gălăgia sau orice alt comportament care îi poate deranja pe ceilalți nu sunt apreciate.

Cum să ți scuturi prosopul la plajă

Când îți scuturi prosopul sau pătura, fii atent în ce direcție bate vântul.

Înainte să scuturi un prosop, gândește-te unde va ajunge nisipul”, spune Farley. De asemenea, încearcă să nu ridici nisip atunci când mergi printre prosoapele altor turiști.

Și spray-urile cu protecție solară trebuie folosite cu atenție, deoarece vântul poate purta particulele către alte persoane.

Nisipul, parfumurile și crema de protecție solară trebuie să rămână în spațiul tău. Evită și fumul sau parfumurile foarte puternice, care îi pot deranja pe cei din jur.

Etichete: plaja, reguli, bune maniere, vacanta, vacanta la mare,

Articol recomandat de sport.ro
Iubita lui Lamine Yamal, interzisă pe TikTok: „Eram supărată!”
Iubita lui Lamine Yamal, interzisă pe TikTok: „Eram supărată!”
Citește și...
Stiri Diverse
Salata Cobb, rețeta americană originală care te face să mănânci pe săturate. Ce conține

Salata Cobb este unul dintre cele mai cunoscute preparate americane, născut într-un restaurant celebru de la Hollywood. 
Stiri Diverse
Doi bărbați din SUA au descoperit după 38 de ani că au fost schimbați la naștere. Cum a ieșit adevărul la iveală

Doi bărbați din Statele Unite au descoperit, după 38 de ani, că au fost schimbați la naștere într-un spital din Dakota de Nord. Adevărul a ieșit la iveală în urma unui test ADN făcut din curiozitate, iar acum cei doi au dat în judecată unitatea medicală.
Stiri Diverse
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

În micul sat Cellino di Sopra, o localitate cu aproximativ 80 de locuitori din comuna Claut, iubitorii muntelui autentic încă își pot îndeplini un vis: să cumpere o locuință la un preț mai mic decât cel al unei mașini de clasă medie.

Recomandări
Știri Actuale
Inundații, acoperișuri smulse de vânt și zeci de turiști blocați. Fenomene meteo extreme cuprind azi întreaga țară

În unele zone din țară, vremea a schimbat foaia și a făcut ravagii. Străzile dintr-o comună din Suceava s-au inundat sâmbătă seară, iar vântul puternic a smuls acoperișul unei case din Maramureș.

Stiri Politice
Legea salarizării provoacă nemulțumiri. Sindicatele din Educație și Sănătate amenință cu proteste și grevă generală

Noua formă a proiectului legii salarizării naște nemulțumiri în rândul angajaților din Educație, Sănătate și Asistență Socială.

Stiri externe
Rusia gustă din războiul lui Putin. Drone ucrainene au distrus depozite logistice, numeroși morți și răniți: ”Ce nebunie!”

Cel puțin 8 angajați au murit și peste 60 au fost răniți, după ce drone ucrainene au lovit două depozite logistice majore ale celui mai mare retailer online din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Iulie 2026

02:04:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 13 | Sănătatea inimii vara: prevenirea riscului de complicații cardiovasculare

26:30

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Iunie 2026

16:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Mihai Stoica a tras concluzia după primul meci a lui FCSB: „Cel mai bun jucător de pe teren”

Sport

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge