Destinația de vară din Spania în care este soare 300 de zile pe an. Se spune că de aici provine Paella

Indiferent de lună, există mereu viață pe străzi, activități culturale și o atmosferă plăcută. Iată destinația de vară din Spania în care iernile sunt blânde, verile sunt calde, dar temperate de briza mării, iar primăvara și toamna sunt ideale pentru a descoperi cultura în aer liber.

Unde se află destinația din Spania cu peste 300 de zile de soare pe an

Spania este pe cale să devină cea mai vizitată țară din lume, însă încă există zone mai puțin cunoscute, și nu doar în regiuni rurale sau sate izolate.

Un exemplu este Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania. În ciuda litoralului mediteranean, a gastronomiei de top și a unei istorii de peste 2.000 de ani, acest oraș vibrant de la malul mării rămâne surprinzător de puțin explorat, potrivit experților locali.

Valencia este destinația din Spania cu peste 300 de zile de soare pe an, ceea ce o face perfectă pentru a fi vizitată în orice anotimp.

Fie că vrei să descoperi istoria romană, să mănânci paella într-un loc de la malul mării apreciat de Ernest Hemingway sau să vizitezi unul dintre cele mai mari acvarii din Europa, Valencia are câte ceva pentru fiecare călător.

De ce este considerată locul de origine al celebrei paella

Paella, probabil cel mai cunoscut preparat din Spania, provine din Valencia, mai exact din regiunea Albufera.

Doar două variante sunt considerate originale: paella valenciană (preparată cu pui, iepure și fasole lima) și paella cu fructe de mare. Orice altă variantă este considerată „orez cu diverse ingrediente”.

Paella se consumă de obicei la prânz, nu la cină, iar localnicii preferă să o mănânce direct din tigaie, cu lingura. Este și preparatul principal pentru aproape orice sărbătoare, conform going.

Restaurantele nu servesc, de regulă, paella pentru o singură persoană. Pentru a evita situațiile neplăcute, cei care călătoresc singuri ar trebui să aleagă un restaurant cu meniu fix de prânz („menú del día”) și să verifice dacă paella este inclusă. Aceste restaurante pregătesc de obicei o paella mare, din care servesc porții. Dacă ești într-un grup, opțiunile sunt mai variate, deoarece paella se servește, în mod obișnuit, pentru minimum două persoane și este adusă la masă pentru a fi împărțită.

Cele mai bune paella sunt subțiri și au o crustă crocantă la bază; orezul caramelizat de pe fundul tigăii se numește socarrat și este considerat de unii cea mai bună parte a preparatului. De aceea se folosește lingura, pentru a desprinde socarrat-ul.

Clima perfectă: când este cel mai bun moment să o vizitezi

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Valencia este primăvara (martie–mai) și începutul toamnei (septembrie–octombrie), când clima mediteraneană este la cel mai bun nivel, iar viața în aer liber este în plină desfășurare.

De la plaje animate la arhitectură futuristă, de la piețe alimentare aglomerate la farmecul centrului vechi, Valencia combină tradiția și inovația pe tot parcursul anului.

În funcție de tipul de vacanță dorit, unele sezoane pot fi mai potrivite decât altele. Iată cum este vremea în Valencia și la ce să te aștepți de-a lungul anului.

Primăvara în Valencia (martie–mai)

Primăvara aduce festivalul Las Fallas, grădini înflorite și condiții ideale pentru explorare

Temperaturi medii: de la 19°C în martie la 24°C în mai

Primăvara este una dintre cele mai active perioade. Orașul prinde viață atât din punct de vedere cultural, cât și natural. Festivalul Las Fallas atrage localnici și turiști, cu sculpturi uriașe, muzică și focuri de artificii. În afara festivalului, aerul este plin de mirosul florilor de portocal, iar spațiile verzi precum Grădinile Turia sau Grădina Monforte devin pline de culoare.

Este o perioadă potrivită pentru plimbări. Centrul vechi oferă străzi medievale și clădiri gotice, combinate cu baruri moderne și magazine. Temperaturile permit urcarea în turnul El Miguelete pentru vedere panoramică. Pentru gastronomie, este sezonul produselor proaspete din Mercado Central și al preparatelor de primăvară, inclusiv paella.

Vara în Valencia (iunie–august)

Vara este sezonul plajelor și al vieții de noapte

Temperaturi medii: de la 28°C în iunie la 32°C în august

Vara aduce temperaturi ridicate și activitate intensă. Plajele precum Malvarrosa, El Cabanyal și Patacona devin puncte centrale. Activitățile includ relaxare, sporturi pe apă sau consum la terasele de pe litoral.

Viața de noapte este activă în zone precum Ruzafa și Carmen, cu baruri, muzică și evenimente. Noche de San Juan aduce petreceri pe plajă cu focuri și muzică.