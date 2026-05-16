Destinația de vară din Spania în care este soare 300 de zile pe an. Se spune că de aici provine Paella

Puține orașe din Europa se pot lăuda cu peste 300 de zile însorite pe an. Cu lumina sa aparte, climatul blând și stilul de viață mediteranean, acest oraș devenit o destinație ideală pentru vizitat, locuit sau muncit în orice lună a anului.
Indiferent de lună, există mereu viață pe străzi, activități culturale și o atmosferă plăcută. Iată destinația de vară din Spania în care iernile sunt blânde, verile sunt calde, dar temperate de briza mării, iar primăvara și toamna sunt ideale pentru a descoperi cultura în aer liber.
Unde se află destinația din Spania cu peste 300 de zile de soare pe an
Spania este pe cale să devină cea mai vizitată țară din lume, însă încă există zone mai puțin cunoscute, și nu doar în regiuni rurale sau sate izolate.
Un exemplu este Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania. În ciuda litoralului mediteranean, a gastronomiei de top și a unei istorii de peste 2.000 de ani, acest oraș vibrant de la malul mării rămâne surprinzător de puțin explorat, potrivit experților locali.
Valencia este destinația din Spania cu peste 300 de zile de soare pe an, ceea ce o face perfectă pentru a fi vizitată în orice anotimp.
Fie că vrei să descoperi istoria romană, să mănânci paella într-un loc de la malul mării apreciat de Ernest Hemingway sau să vizitezi unul dintre cele mai mari acvarii din Europa, Valencia are câte ceva pentru fiecare călător.
De ce este considerată locul de origine al celebrei paella
Paella, probabil cel mai cunoscut preparat din Spania, provine din Valencia, mai exact din regiunea Albufera.
Doar două variante sunt considerate originale: paella valenciană (preparată cu pui, iepure și fasole lima) și paella cu fructe de mare. Orice altă variantă este considerată „orez cu diverse ingrediente”.
Paella se consumă de obicei la prânz, nu la cină, iar localnicii preferă să o mănânce direct din tigaie, cu lingura. Este și preparatul principal pentru aproape orice sărbătoare, conform going.
Restaurantele nu servesc, de regulă, paella pentru o singură persoană. Pentru a evita situațiile neplăcute, cei care călătoresc singuri ar trebui să aleagă un restaurant cu meniu fix de prânz („menú del día”) și să verifice dacă paella este inclusă. Aceste restaurante pregătesc de obicei o paella mare, din care servesc porții. Dacă ești într-un grup, opțiunile sunt mai variate, deoarece paella se servește, în mod obișnuit, pentru minimum două persoane și este adusă la masă pentru a fi împărțită.
Cele mai bune paella sunt subțiri și au o crustă crocantă la bază; orezul caramelizat de pe fundul tigăii se numește socarrat și este considerat de unii cea mai bună parte a preparatului. De aceea se folosește lingura, pentru a desprinde socarrat-ul.
Clima perfectă: când este cel mai bun moment să o vizitezi
Cea mai bună perioadă pentru a vizita Valencia este primăvara (martie–mai) și începutul toamnei (septembrie–octombrie), când clima mediteraneană este la cel mai bun nivel, iar viața în aer liber este în plină desfășurare.
De la plaje animate la arhitectură futuristă, de la piețe alimentare aglomerate la farmecul centrului vechi, Valencia combină tradiția și inovația pe tot parcursul anului.
În funcție de tipul de vacanță dorit, unele sezoane pot fi mai potrivite decât altele. Iată cum este vremea în Valencia și la ce să te aștepți de-a lungul anului.
Primăvara în Valencia (martie–mai)
- Primăvara aduce festivalul Las Fallas, grădini înflorite și condiții ideale pentru explorare
- Temperaturi medii: de la 19°C în martie la 24°C în mai
Primăvara este una dintre cele mai active perioade. Orașul prinde viață atât din punct de vedere cultural, cât și natural. Festivalul Las Fallas atrage localnici și turiști, cu sculpturi uriașe, muzică și focuri de artificii. În afara festivalului, aerul este plin de mirosul florilor de portocal, iar spațiile verzi precum Grădinile Turia sau Grădina Monforte devin pline de culoare.
Este o perioadă potrivită pentru plimbări. Centrul vechi oferă străzi medievale și clădiri gotice, combinate cu baruri moderne și magazine. Temperaturile permit urcarea în turnul El Miguelete pentru vedere panoramică. Pentru gastronomie, este sezonul produselor proaspete din Mercado Central și al preparatelor de primăvară, inclusiv paella.
Vara în Valencia (iunie–august)
- Vara este sezonul plajelor și al vieții de noapte
- Temperaturi medii: de la 28°C în iunie la 32°C în august
Vara aduce temperaturi ridicate și activitate intensă. Plajele precum Malvarrosa, El Cabanyal și Patacona devin puncte centrale. Activitățile includ relaxare, sporturi pe apă sau consum la terasele de pe litoral.
Viața de noapte este activă în zone precum Ruzafa și Carmen, cu baruri, muzică și evenimente. Noche de San Juan aduce petreceri pe plajă cu focuri și muzică.
Toamna în Valencia (septembrie–noiembrie)
- Toamna oferă temperaturi mai scăzute și mai puțini turiști
- Potrivit pentru: relaxare, gastronomie și climă blândă
- Temperaturi medii: de la 30°C în septembrie la 19°C în noiembrie
Septembrie păstrează condițiile de vară, dar fără aglomerație. Plajele rămân utilizabile, iar vremea este potrivită pentru plimbări sau ciclism.
Este și un sezon important pentru gastronomie. Piețele sunt pline de produse de sezon, iar vinurile din regiunea Utiel-Requena sunt disponibile. În octombrie au loc festivaluri culinare și trasee de tapas în diferite cartiere.
Ce poți vedea și face în această destinație de vară
Valencia este un oraș plin de istorie și obiective turistice, cu numeroase locuri de vizitat. Hotelul, situat lângă Orașul Artelor și Științelor, oferă acces ușor către principalele atracții din oraș.
Roig Arena
La aproximativ 14 minute de mers pe jos de hotel se află Roig Arena, un nou centru pentru evenimente sportive și culturale. Sala are o capacitate de peste 15.000 de locuri și găzduiește meciuri Valencia Basket, concerte și evenimente internaționale. Proiectată de studiourile HOK și ERRE, clădirea se remarcă prin designul modern și elementul arhitectural numit „Eye”. Este amplasată lângă zona Fonteta și spații verzi.
Orașul Artelor și Științelor
Acesta complex modern dedicat științei și culturii, proiectat de Santiago Calatrava și Félix Candela include Muzeul Științei Príncipe Felipe, Oceanogràfic (unul dintre cele mai mari acvarii din Europa, cu peste 500 de specii), Palau de les Arts Reina Sofía (operă și teatru), Umbracle (spațiu expozițional și punct de observație) și Hemisfèric (planetariu cu proiecții 3D).
Catedrala din Valencia
Unul dintre cele mai importante monumente ale orașului, construit în secolul al XIII-lea pe locul unei foste moschei. Îmbină stiluri arhitecturale de la romanic la baroc. În interior se pot vedea fresca renascentistă, relicve precum brațul Sfântului Vincențiu și potirul considerat, conform tradiției, Sfântul Graal.
Lonja de la Seda
Clădire gotică din secolul al XV-lea, inclusă în patrimoniul UNESCO. A fost centrul activității comerciale din Valencia. Complexul include Sala de Contractare, Turnul, Pavilionul Consolatului Mării și Curtea Portocalilor. Sala principală este cunoscută pentru coloanele gotice și tavanul sculptat, scrie mediumhoteels.
Piața Centrală
Situată lângă Lonja de la Seda, este una dintre cele mai importante piețe alimentare din oraș. Clădirea este un exemplu de modernism valencian și găzduiește peste 250 de standuri cu produse proaspete: fructe, legume, pește și alte specialități locale.
Plaja Malvarrosa
Plajă lungă cu nisip, potrivită pentru relaxare și sporturi nautice. Promenada are restaurante și baruri. Există zone dedicate pentru surfing, paddle, windsurfing sau caiac. Include și un recif artificial pentru scufundări.
La Albufera
Parc natural situat la 10 km sud de oraș, cunoscut pentru peisajele cu orezării și păduri. Activitățile includ plimbări cu barca, ciclism și trasee de drumeție.
Muzeul Fallas
Muzeu dedicat festivalului Las Fallas, cu sculpturi, costume, fotografii și alte obiecte. Explică istoria și procesul de realizare al monumentelor. Se află la 7 minute de hotel.
Traseu cu bicicleta prin Grădinile Turia
Fosta albie a râului Turia a fost transformată într-un parc extins, cu grădini, muzee, monumente precum Podul Calatrava și Turnurile Serrano, dar și clădiri moderne precum Orașul Artelor și Științelor. Zona poate fi explorată cu bicicleta, disponibilă pentru închiriere.
Plaje, cultură și gastronomie: de ce atrage turiști din toată lumea
Valencia oferă mai mult decât soare și cultură urbană. Dacă planifici o escapadă și îți dorești zile însorite la mare, litoralul valencian este perfect pentru tine. Poți alege între plaje urbane animate sau zone întinse de nisip nealterat, în mijlocul naturii.
Plajele urbane din Valencia
Plajele urbane, precum Malvarrosa și Las Arenas, sunt cele mai frecventate. Sunt bine conectate cu centrul orașului și au promenade, restaurante, baruri pe plajă, șezlonguri, dușuri și opțiuni pentru sporturi nautice precum paddle sau jet ski. Sunt potrivite pentru familii, grupuri sau pentru cei care vor acces facil la facilități.
La Malvarrosa
Malvarrosa este cea mai cunoscută plajă din Valencia. Are nisip fin și activitate pe tot parcursul anului. Este locul unde poți combina înotul cu o paella servită lângă mare.
Las Arenas
Las Arenas este aproape de port și de zona Marina. Este frecventată de cei care combină relaxarea cu activitățile sportive. Este potrivită și pentru plimbări la apus sau mese lângă mare.
Plajele sălbatice din Valencia
La sud de oraș, peisajul se schimbă. Plajele sunt mai puțin amenajate și oferă mai multă liniște.
El Saler
El Saler se află în Parcul Natural Albufera. Are nisip fin, apă curată și este înconjurată de dune și pini. Nu sunt clădiri înalte sau aglomerație. Este potrivită pentru relaxare.
La Devesa
La Devesa este și mai puțin intervenită. Se ajunge pe jos sau cu bicicleta. Este o plajă naturală, potrivită pentru cei care caută liniște și contact cu natura.
Dacă ajungi în Valencia, iată ce nu trebuie să ratezi din punct de vedere al mâncărurilor:
Paella valenciană
Indiferent de interpretare, Valencia este unul dintre cele mai bune locuri pentru preparate pe bază de orez și locul unde găsești cea mai autentică paella valenciană.
Rețeta originală provine din zonele rurale, unde orezul era gătit în aer liber, pe foc de lemn de portocal. Ingredientele includeau melci, iepure, uneori pui și fasole mare locală numită garrafó. Astăzi, poți găsi această variantă în oraș, dar și opțiuni cu fructe de mare. Porțiile sunt, de regulă, pentru minimum două persoane.
Horchata și fartons
Horchata este o băutură preparată din chufa (un tip de tubercul), fără lactate. Are o textură ușor densă și se servește rece și îndulcită. Este o băutură tipică pentru zilele calde.
Se consumă împreună cu fartons, un produs de patiserie alungit, acoperit cu zahăr pudră.
Flan de dovleac
Este un desert mai rar întâlnit, dar specific zonei. Valencia folosește dovleacul atât în preparate dulci, cât și sărate. Flanul are o textură fină și este ușor.
Sandwich cu morcilla și ou
În Valencia, a doua masă de dimineață (almuerzo) este importantă. În jurul orei 10:00, localnicii mănâncă gustări consistente. Un exemplu este sandvișul cu cârnat de sânge (morcilla), ou și ceapă murată, servit în baruri precum cele din Piața Centrală.
Vin
Vinurile locale sunt apreciate și au un raport bun calitate-preț. Valencia este regiune DO (denumire de origine), alături de Alicante, Utiel-Requena și Cava. Soiuri locale includ Merseguera (alb), Bobal și Monastrell (roșii).
Midii
Fructele de mare sunt proaspete, iar midiile locale, numite clóchinas, sunt foarte apreciate. Se servesc simplu, de obicei cu bere.
Înghețată de portocale
Valencia are multe gelaterii, datorită ingredientelor locale și influenței italiene. Înghețata de portocale, uneori combinată cu mentă, este frecventă și ar trebui să o încerci măcar o dată.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Articol recomandat de sport.ro