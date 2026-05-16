"I-am prezentat premierului interimar Ilie Bolojan proiectele majore ale Timişoarei. Am discutat şi despre situaţia politică, unde decizia de a ne coordona şi alinia în această criză a fost reiterată în discuţia noastră. Am discutat şi despre consultările la Cotroceni, de luni, unde amândoi vom arăta că orice formă de guvernare în care PSD se regăseşte, nu va fi o guvernare pe care o vom putea susţine. Dar suntem responsabili, şi în funcţie de ce se discută şi de rezultatele acestor consultări, şi USR şi PNL sunt partide care nu fug de responsabilitate", a explicat Dominic Fritz.

Liderul USR a menţionat şi că este "vital" pentru proiectele esenţiale ale administraţiei locale finanţate din PNRR ca renegocierea acestui program cu Comisia Europeană să fie finalizată cu succes, el arătând că săptămâna viitoare cele două partide vor definitiva un pachet de legi pe care o să le iniţieze împreună în Parlament şi care vizează îndeplinirea jaloanelor PNRR, demonstrând şi prin aceasta că "este un pas de asumare de către USR şi PNL" a reformelor de care are nevoie România.

Şi premierul interimar Bolojan a arătat, în declaraţia de presă susţinută împreună cu Fritz, că PNL va fi "aliat" cu USR în consultările care vor avea loc luni, la Palatul Cotroceni, cu preşedintele României, Nicuşor Dan, unde vor transmite şi că, pe baza experienţei pe care au avut-o în aceste luni de guvernare, vor susţine mai departe, în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare, proiectele care ţin de absorbţia de fonduri europene, de stabilitatea financiară a României şi programele de relansare economică.

Premierul interimar Ilie Bolojan se află sâmbătă într-o vizită în judeţul Timiş, unde va participa şi la ceremonia de absolvire a promoţiei 2026 de la Universitatea de Vest din Timişoara, context în care va susţine un discurs.