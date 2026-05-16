Potrivit meteorologilor, vor fi sub Cod portocaliu, de sâmbătă, ora 14:00, până duminică, la ora 10:00, judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi judeţele Gorj şi Prahova, zona de munte, unde vor fi perioade cu averse torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 40...60 l/mp şi izolat de 70 l/mp.

De asemenea, de sâmbătă, ora 12:00, până duminică, ora 10:00, în sudul Crişanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torenţiale, descărcări electrice şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25...40 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat vor fi vijelii.

Vor fi vizate de atenţionarea Cod galben judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti, integral, şi, parţial, Braşov şi Covasna.

Totodată, ANM a emis şi o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, averse torenţiale, grindină, vijelii şi răcire accentuată pentru toată ţara, valabilă de sâmbătă, ora 12:00, până duminică la ora 21:00.

Meteorologii semnalează că vremea va fi în general instabilă în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) şi în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) în sudul, vestul, nord-vestul, centrul ţării şi la munte, iar duminică (17 mai) în sud-est şi vest. Vor fi averse ce vor avea şi caracter torenţial şi se vor acumula cantităţi de apă, în general de 20...50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice şi pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor şi izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40...60 km/h).

Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice şi sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.