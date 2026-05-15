În timp ce fostul procuror general Gigi Ștefan e acuzat că ar fi primit cel puțin 170.000 de euro șpagă pentru a interveni în dosare, fostul său subaltern Teodor Niță a fost inculpat pentru o presupusă intervenție în favoarea unui cunoscut. Ambii magistrați resping acuzațiile și au contestat arestarea preventivă.

Fost procuror general al Parchetului Curții de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, a fost reținut de colegii săi de la Parchetul General pentru trafic de influență în formă continuată.

În ultimii doi ani ar fi cerut și primit cel puțin 170.000 de euro spagă. În schimb ar fi promis că va interveni pentru mușamalizarea unor dosare penale ori rezolvarea unor dosare civile. S-ar fi implicat însă și în diferite afaceri locale inclusiv în dezvoltarea unor parcuri eoliene.

În unele cazuri a fost filmat, spun anchetatorii, când ar fi primit șpagă. Și nu s-ar fi mulțumit doar cu bani. Într-o discuție telefonică interceptată, Gigi Ștefan negocia masa de Paște.

Ștefan Gigi Valentin: Un ied putem să tăiem?

Domn: Pentru tine? Sau vreo...

Ștefan Gigi Valentin: Pentru mine!

Domn: Pai cum să nu găsim ?

Ștefan Gigi Valentin: Am vorbit cu soacra-mea și am zis că mai bine să facă un ied.

Domn: Pai unde, că eu m-am gândit la ied, dar de câte ori ți-am zis de ied, ai zis că mămica numai să nu audă!”

Ștefan este acuzat de asemenea că ar fi ajutat un cunoscut să își recupereze permisul de conducere dar și că ar fi intervenit pentru urgentarea dosarului lui Horia Constantinescu. Fostul sef al ANPC a refuzat să comenteze susținerile procurorilor.

Alături de Ștefan, este arestat și fostul sau subaltern Teodor Niță. Împreună, susțin procurorii, ar fi creat o adevărată piață a șpăgilor pe seama dosarelor de la parchet și instanțe.

Corespondent PRO TV: „Procurorul Teodor Niță, de exemplu, ar fi fost chiar răzbunător, susțin surse apropiate de anchetă, cu cei care ar fi refuzat să îi plătească spăgile pretinse. În cazul unui primar, magistratul ar fi cerut nu mai puțin de 200.000 de euro mită ca să îl asigure pe inculpat că va primi o pedeapsă cu suspendare, dar pentru că acesta nu a plătit banii, în prima instanță ar fi fost condamnat la închisoare cu executare."

În plus, Teodor Niță i-ar fi cerut unui ofițer de la ISU Constanța să nu închidă firma unui cunoscut.

Dan Cazacu, avocatul procurorului Teodor Niță: „Niciodată nu s-au solicitat bani sau alte foloase. Domnului Niță i se reține o singură acuzație a unei instigări la abuz în serviciu iar parchetul nu a prezentat probe pentru a susține acuzația. Există un denunț, iar denunțătorul dă o declarație de martor".

Pe numele celor doi procurori Instanța Supremă a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Alături de cei doi procurori sunt cercetați în calitate de suspecți și doi ofițeri de poliție.