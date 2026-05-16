Ministerul Apărării Naţionale a fost informat sâmbătă, 16 mai, în jurul orei 15.00, despre faptul că în curtea unei proprietăţi nelocuite din localitatea Pardina, judeţul Tulcea, a fost semnalată existenţa unui proiectil reactiv nedirijat, neexplodat, anunţă instituţia.

”Perimetrul a fost securizat, iar la faţa locului se află reprezentanţi ai Poliţiei, Poliţiei de Frontieră şi ai Serviciului Român de Informaţii. Verificările tehnice au confirmat prezenţa unei cantităţi de două kilograme de explozibil în corpul proiectilului”, se arată în comunicatul ministerului.

O echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, pentru a evalua situatia iar cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

MApN transmite cetăţenilor să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale.