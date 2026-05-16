Când este cel mai ieftin să mergi în Grecia în 2026. Trucul prin care să economisești sute de euro

Are tot ce ai nevoie pentru un sejur mai lung: plaje spectaculoase, sate montane, ferme active și mâncare bună. Este potrivită și pentru vacanțe scurte, mai ales dacă vrei plajă combinată cu activități și degustări de vin.

Mâncarea este, de asemenea, accesibilă, multe taverne servind specialități locale precum carne la grătar, fructe de mare proaspete și brânzeturi din Naxos la prețuri mai mici decât în zonele foarte turistice.

Naxos este una dintre destinațiile cu cel mai bun raport calitate-preț din Cyclades. În timp ce Santorini și Mykonos atrag turiști orientați spre lux, Naxos rămâne mai accesibilă fără să piardă din frumusețe. Insula are plaje lungi cu nisip, taverne grecești autentice și cazări la prețuri rezonabile, de la pensiuni mici până la apartamente pe malul mării.

Iarnă: Temperaturile scad din noiembrie, iar aceasta este cea mai ieftină perioadă pentru a merge în Grecia. Multe resorturi se închid sezonier, ceea ce poate fi un dezavantaj, dar cele care rămân deschise oferă cele mai mici prețuri.

Sezoane intermediare: Luni precum aprilie, considerată una dintre cele mai bune pentru a vizita Grecia, și octombrie, perioadă de tranziție între sezoane, sunt adesea cele mai avantajoase. Vremea este echilibrată, numărul de turiști mai mic, iar ofertele mai ieftine.

Sfârșit de vară: Intervalul iunie – septembrie este mai accesibil dacă vrei atmosferă de vară. Există în continuare turiști, dar nu este la fel de aglomerat și sufocant.

Sezon de vârf: Perioada din iulie până la finalul lunii august este considerată cea mai nefavorabilă pentru a vizita Grecia. Este vârful sezonului turistic, când găsești cele mai scumpe oferte, inclusiv la biletele de avion.

Costul unei vacanțe în Grecia depinde în primul rând de sezon și poate crește cu fiecare decizie neinspirată. Iată în ce perioada în care alegi să călătorești. Iată cum:

Grecia este o țară care poate fi atât accesibilă , cât și scumpă, în funcție de alegerile tale. Iată când este cel mai ieftin să mergi în Grecia în 2026 și cum poți economisi bani.

Este o destinație unde ritmul este mai lent. Găsești taverne de familie, cazări simple și plaje puțin aglomerate, inclusiv vara.

Este o destinație tot mai căutată pentru cei care vor o insulă mai puțin turistică. Este comparată cu Milos sau Sifnos înainte să devină populare. Are un sat principal pe deal (Chora), plaje liniștite și un aer mai autentic.

Ios este cunoscută pentru petreceri în plin sezon, dar în extrasezon este mai liniștită și mai ieftină.

În aprilie, temperatura depășește deja 20°C, iar marea este suficient de caldă pentru înot. Până în toamnă plouă foarte puțin. Aceasta este considerată perioada ideală pentru o vacanță în Creta.

De la plaje la munți pentru drumeții și atracții culturale, Creta are câte puțin din toate. Nordul insulei este mai turistic, în timp ce sudul este mai sălbatic și mai puțin exploatat. Fiind cea mai mare insulă a Greciei, Creta este potrivită pentru familii, cupluri sau pentru cei care vor prima experiență de vacanță în Grecia, la buget redus.

Sfaturi utile pentru a găsi cele mai bune oferte last-minute

Dacă îți dorești o vacanță, dar ești îngrijorat de costuri, nu trebuie să îți faci griji. Poți găsi unele dintre cele mai bune oferte last minute pentru vacanțe, care îți permit să te bucuri de o escapadă fără să cheltui excesiv.

Ofertele last minute pentru vacanțe sunt pachete de călătorie, zboruri, cazare sau activități cu preț redus, disponibile cu puțin timp înainte de data plecării. Aceste oferte sunt puse la dispoziție de companii aeriene, hoteluri și agenții de turism care vor să ocupe locurile rămase neutilizate. Astfel, călătorii pot beneficia de reduceri importante la zboruri sau pachete complete de vacanță.

Sfaturi pentru găsirea celor mai bune oferte last minute

Folosește aplicații și site-uri de călătorie: multe platforme sunt specializate pe oferte last minute. Aplicații precum Skyscanner compară prețuri pentru zboruri, cazare și închirieri auto. Există site-uri de turism care oferă pachete cu reduceri pentru vacanțe all inclusive sau city break-uri.

Abonează-te la alerte: înscrie-te la newslettere sau activează alertele de preț de la companii aeriene și agenții de turism. Astfel afli rapid despre promoții sau reduceri limitate.

Fii flexibil: flexibilitatea este esențială. Călătoriile în mijlocul săptămânii sau alegerea unor destinații alternative pot reduce semnificativ costul.

Alege pachete complete: multe agenții oferă pachete care includ zbor + cazare + activități. De multe ori, acestea sunt mai ieftine decât rezervările separate.

Merită să mergi în extrasezon? Avantaje și dezavantaje

În fiecare vară, Grecia este cunoscută în întreaga lume pentru insulele sale vibrante, care oferă turiștilor experiențe unice sub soarele puternic și la mare. Totuși, unele persoane preferă și călătoriile de iarnă în insulele grecești.

Avantajele Greciei în extrasezon

Unul dintre cele mai bune lucruri la insulele grecești este că pot fi vizitate în orice perioadă a anului. Lunile de extrasezon au temperaturi blânde, care nu scad foarte mult. Grecia are un climat mediteranean, ceea ce înseamnă ierni și veri relativ uscate. Vremea este în general însorită pe tot parcursul anului.

Când vizitezi insulele grecești în extrasezon, descoperi partea lor autentică. Este o oportunitate bună să interacționezi cu localnicii și să vezi viața reală din Grecia. Mulți sunt deschiși să stea la o cafea sau să joace table cu turiștii. Trebuie menționat că multe restaurante, baruri, hoteluri și resorturi mari sunt închise în această perioadă, dar rămân suficiente locuri deschise pentru a te bucura de experiență.

Grecia oferă preparate tradiționale pe tot parcursul anului, nu doar vara. În extrasezon poți încerca mâncăruri de iarnă, supe, precum și deserturi de sezon precum melomakarona (biscuiți cu miere) și kourabiedes (biscuiți cu migdale).

Nu există o modalitate mai bună de a descoperi insulele decât pe jos. Vremea este ideală pentru drumeții și explorarea zonelor mai puțin cunoscute. Poți face trasee în Amorgos, Corfu, Creta sau Rhodos și descoperi sate, peisaje și locuri ascunse.

În extrasezon, insulele sunt mult mai liniștite. Există mai puțini turiști, iar multe locuri pot fi aproape goale, ceea ce îți permite să te bucuri de ritm lent și relaxare. Poți vizita situri arheologice sau plaje fără aglomerație, chiar și în zilele însorite de iarnă, scrie ferryhopper.

Dezavantaje

Insulele grecești capătă o formă diferită în extrasezon. Pe insulele mai mici, multe afaceri din turism și ospitalitate se închid, inclusiv restaurante, baruri și operatori de ambarcațiuni private. Acestea depind de sezonul intermediar și de vârf pentru a-și genera cea mai mare parte a veniturilor anuale.

Asta nu înseamnă că nu merită vizitate aceste insule mici în extrasezon, dar trebuie să fii pregătit pentru un ritm mult mai liniștit. Pentru unii călători, acest aspect poate fi chiar un avantaj, mai ales dacă sunt atenți la turismul sustenabil.

Ce se schimbă în extrasezon este frecvența zborurilor și a feriboturilor. Unele rute între continent și insule sau între insule devin mai rare sau chiar nu mai funcționează deloc. De exemplu, dacă ești în Creta în sezonul de vârf, poți zbura direct către o altă insulă grecească. În extrasezon, însă, este posibil să fie nevoie să revii în Atena și să iei un alt zbor de acolo.

Feriboturile care circulă zilnic vara pot funcționa doar de două sau trei ori pe săptămână în lunile reci. Este nevoie de flexibilitate sau, alternativ, de planificarea mai atentă a itinerariului din timp.

Autobuzele publice de pe insule continuă să funcționeze regulat, deoarece sunt folosite de localnici.

În extrasezon, biletele de avion și feribot sunt de obicei mai ieftine, în timp ce tarifele pentru taxiuri, autobuze și trenuri rămân în mare parte neschimbate.

Cât durează sezonul estival în Grecia

Sezonul estival în Grecia ține din iunie până la finalul lunii august.

Perioada mai – mijlocul lunii iunie și sfârșitul lunii august – septembrie sunt cele mai bune momente pentru a vizita Grecia.

Aceste luni oferă un echilibru bun între vreme frumoasă, aglomerație mai redusă și prețuri mai accesibile. Apa este suficient de caldă pentru înot, în special în august și septembrie, iar orașele și siturile antice pot fi vizitate fără căldura intensă din plin sezon.

Ține cont că orarele feriboturilor devin mai rare în mai și septembrie. Unele rute care circulă zilnic în plin sezon pot ajunge la doar câteva curse pe săptămână, mai ales după 1 septembrie.

Cu toate că luna septembrie este în afara sezonului, mulți oameni preferă această lună pentru a vizita insulele grecești, datorită faptului că vremea este încă bună, apa este caldă, iar aglomerația scade.

Luna mai este și ea considerată extrasezon, deși este o lună ideală pentru a vizita Grecia, mai ales cu un buget redus. Deși apa poate să nu fie la fel de caldă precum în septembrie, insulele încep să capete aer de vacanță și să se pregătească de sezonul estival.

În plin sezon, iunie-august, Grecia este plină de turiști dornici de plajă, mare, ape cristaline, mâncare bună și experiențe. Deși poate deveni foarte aglomerat, iar prețurile pot urca, este o perioadă plină de farmec pentru a vizita insulele.