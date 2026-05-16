În cadrul unei reuniuni a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care a avut loc pe 15 mai, la Chișinău, participanții au aprobat o decizie esențială în procesul de înființare a Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. România a fost reprezentată de minstrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a calificat această măsură drept esențială pentru restabilirea justiției, în timp ce președinta Moldovei, Maia Sandu, a afirmat că presiunea asupra Rusiei trebuie să continue și că este necesară tragerea la răspundere. Tribunalul își propune să umple un vid juridic, vizând persoanele responsabile de planificarea și lansarea invaziei rusești la scară largă.

„În cadrul reuniunii, 37 de țări au aprobat Acordul parțial extins privind înființarea Comitetului director al Tribunalului special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei – al treilea document fondator al tribunalului special”, potrivit Ministerului de Externe de la Kiev.

Andrii Sybiha a subliniat actualitatea creării Tribunalului Special, amintind de atacul criminal al Rusiei de joi asupra Kievului, care a ucis 24 de persoane, dintre care trei copii.

„La fel ca Tribunalul de la Nürnberg de acum 80 de ani, acest Tribunal Special de la Haga va restabili dreptatea pe ruinele războiului”, a subliniat ministrul.

Andrii Sybiha a mai a declarat că „punctul fără întoarcere a fost depășit astăzi – tribunalul special a devenit o realitate juridică”, subliniind totodată că acesta este doar începutul drumului spre dreptate.

El a promis, de asemenea, că cercul statelor participante la tribunal se va extinde.

„Putin și-a dorit întotdeauna să rămână în istorie. Iar acest tribunal îl va ajuta să realizeze acest lucru. Va rămâne în istorie ca un criminal. Și nu doar el. Putin, Șoigu, Gerașimov, Bortnikov, Zolotov, Medvedev, Patrușev, Lukașenko și alții. Astăzi, toți au primit biletul lor spre Haga”, a declarat ministrul. [Serghei Șoigu este secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei și fost ministru al apărării; Valeri Gerasimov este șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse; Alexander Bortnikov este directorul FSB; Viktor Zolotov este șeful Gărzii Naționale Ruse; Dmitri Medvedev este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fost președinte; Nikolai Patrushev este consilierul lui Putin și fost secretar al Consiliului de Securitate; iar Alexander Lukașenko este autoproclamatul președinte al Belarusului – n.r.]”, a adăugat șeful diplomației ucrainene, potrivit Ukrainska Pravda.

Maia Sandu: „Presiunea asupra Rusiei nu trebuie să slăbească”

Tribunalul special are rolul de a umple acest gol, având mandatul de a-i urmări în justiție pe înalții oficiali ruși acuzați de planificarea, pregătirea, declanșarea sau executarea invaziei Ucrainei.

În calitate de gazdă a summitului, președinta Moldovei, Maia Sandu, a avertizat că ajutorul financiar nu este suficient pentru a menține presiunea internațională asupra Moscovei.

„Presiunea asupra Rusiei nu trebuie să slăbească”, a spus Sandu. „Sprijinul pentru Ucraina necesită mult mai mult decât ajutor financiar — este esențială și tragerea la răspundere pentru crimele comise.”

Noul tribunal vizează în mod direct o lacună majoră din sistemul global de justiție. Deși Curtea Penală Internațională poate judeca crime de război comise de persoane fizice pe câmpul de luptă, aceasta nu are competența de a judeca Rusia pentru actul general de declanșare a războiului în sine, deoarece Moscova nu este parte la Statutul de la Roma al Curții Penale Internațioanale (CPI), scrie Kyiv Post.