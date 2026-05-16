Un duo din Finlanda este favorit anul acesta, dintre cei 35 de participanţi, la câştigarea Eurovisionului, cel mai mare concurs de muzică din lume, a cărui finală va avea loc sâmbătă la Viena, în Austria.

Prestația Alexandrei Căpitănescu este de așteptat în jurul orei 01:00, în funcție de durata fiecărui moment scenic, a intervalelor de prezentare și a pauzelor tehnice ale show-ului. Telespectatorii care vor să urmărească integral finala trebuie să se pregătească pentru o seară lungă.

România va urca pe scenă de pe poziția 24, din 25, urmată doar de Austria, țara gazdă a ediției din acest an și câștigătoarea ediției precedente. Această plasare îi oferă Alexandrei Căpitănescu un avantaj de vizibilitate, melodia fiind interpretată chiar înainte de marea încheiere susținută de Austria.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, s-a calificat în finală cu piesa "Choke Me". Dacă ar trebui să se descrie folosind un singur emoji, acesta ar fi inima anatomică. Ea consideră că acesta reflectă perfect mesajul din spatele piesei sale pentru Eurovision 2026, "Choke Me": "Spre deosebire de inima clasică, care simbolizează romantismul sau dragostea dulce, inima anatomică sugerează vulnerabilitate... şi emoţii intense, fizice şi aproape dureroase".

Cum pot vota românii

Regulamentul Eurovision Song Contest interzice votul pentru reprezentantul propriei țări. Prin urmare, telespectatorii aflați pe teritoriul României nu pot acorda voturi Alexandrei Căpitănescu, indiferent de canalul de vot utilizat.

Românii din diaspora aflați în una dintre cele 25 de țări participante la finală pot vota prin SMS, apel telefonic sau prin aplicația oficială Eurovision, urmând instrucțiunile afișate pe ecran în timpul transmisiunii live. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau împărțite între mai mulți participanți.

Românii aflați în țări care nu participă la Eurovision 2026 au la dispoziție opțiunea „Rest of the World", accesibilă pe platforma oficială de vot ESC Vote (www.esc.vote). Votul online este disponibil înainte și în timpul emisiunii, cu ferestre de vot anunțate în prealabil de organizatori.

Publicul din România poate vota, în schimb, pentru oricare alt concurent din finală, prin SMS la numărul afișat în timpul transmisiunii sau pe platforma online oficială.

Ordinea finaliștilor

Iată ordinea în care vor urca pe scenă cei 25 de artişti şi titlurile melodiilor pe care aceştia le vor interpreta în încercarea de a câştiga ediţia din acest an a concursului Eurovision şi trofeul în formă de microfon:

Danemarca: Soren Torpegaard Lund, "For Vi Gar Hjem" Germania: Sarah Engels, "Fire" Israel: Noam Bettan, "Michelle" Belgia: Essyla, "Dancing on the Ice" Albania: Alis, "Nan" Grecia: Akylas, "Ferto" Ucraina: Leleka, "Ridnym" Australia: Delta Goodrem, "Eclipse" Serbia: Lavina, "Kraj mene" Malta: Aidan, "Bella" Republica Cehă: Daniel Zizka, "Crossroads" Bulgaria: Dara, "Bangaranga" Croaţia: Lelek, "Andromeda" Regatul Unit: Look Mum No Computer, "Eins, Zwei, Drei" Franţa: Monroe, "Regarde!" Moldova: Satoshi, "Viva, Moldova!" Finlanda: Linda Lampenius & Pete Parkkonen, "Liekinheitin" Polonia: Alicja, "Pray" Lituania: Lion Ceccah, "Solo quiero mas" Suedia: Felicia, "My System" Cipru: Antigoni, "Jalla" Italia: Sal Da Vinci, "Per sempre si" Norvegia: Jonas Lovv, "Ya Ya Ya" România: Alexandra Căpitănescu, "Choke Me" Austria: Cosmo, "Tanzschein"

Finlanda, favorita detașată. România, locul 6

Conform datelor agregate vineri, 16 mai, de platforma Eurovisionworld - care monitorizează în timp real cotele principalelor case de pariuri internaționale -, Finlanda rămâne favorita clară la câștigarea trofeului Eurovision 2026, cu o șansă estimată de victorie de 39%. Duo-ul finlandez Linda Lampenius și Pete Parkkonen, cu piesa „Liekinheitin", domină cotele la toate casele de pariuri incluse în agregator: Betsson (2.2), Unibet (2), EpicBet (2,15), Bet365 (2), 7Bet (1.9), Betano (1.9), Lad Brokes (2.1), Bwin (2), Boyle Sports (2.1) și CoolBet (2,2).

La distanță considerabilă se află Australia, cu Delta Goodrem și piesa „Eclipse", cu 23% șanse de victorie - o creștere notabilă față de estimările de dinaintea semifinalelor. Grecia și Bulgaria se află acum la egalitate cu 7% șanse de câștig.

Cea mai importantă veste pentru publicul din România vine de pe locul 6 al clasamentului: Alexandra Căpitănescu este creditată sâmbătă cu 4% șanse de a câștiga Eurovision 2026 — o urcare ușoară față de estimările anterioare semifinalei, când România apărea pe locul 8 cu aproximativ 3%.

Specialiștii Eurovision și analiștii piețelor de pariuri avertizează în mod constant că aceste estimări nu garantează rezultatul final. Eurovision Song Contest are o istorie bogată de răsturnări de situație. La ediția din 2025, Suedia era favorita cu prima șansă la victorie, iar trofeul a fost câștigat de Austria, cotată pe locul doi. La ediția din 2024, Croația era favorita detașată înainte de finală, dar câștigătoarea a fost Elveția.